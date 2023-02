Champions League: El PSG cayó por la mínima ante el Bayern Munich

El PSG está en la búsqueda de su primer título de la UEFA Champions League, pero cayó en su primer partido de octavos de final ante el seis veces campeón Bayern Munich por 1 a 0.

El enfrentamiento, que en la previa se consideraba el más atractivo de la fase eliminatoria de esta Liga de Campeones 2022/23, no fue lo que todos esperaban y el buen fútbol estuvo totalmente ausente.

Kylian Mbappé entró en el segundo tiempo

El gol de la victoria lo anotó el exjugador del PSG Kingsley Coman, quien también anotó el tanto del Bayern en la final de la Liga de Campeones de 2020 contra el PSG. Inmediatamente levantó las manos, negándose a celebrar por respeto a la afición de su antiguo club.

Kingsley Koman anotó el gol de la victoria

Así fue que la mala racha del PSG continúa no solo en liga, sino también en Europa, con este club repleto de estrellas que ahora lleva tres derrotas consecutivas. Este encuentro no ayudó a los campeones franceses que no contaron con su jugador más desequilibrante desde el inicio del partido.

Recordemos que Mbappé sufrió una lesión en el muslo en las últimas semanas y se vio obligado a salir desde el banco y realizó una actuación bastante buena teniendo en cuenta su estado físico y marcó un gol en los últimos 10 minutos que fue anulado por offside de Nuno Mendes.

La ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/23

- Hoy 14 de febrero: PSG (Francia) 0 - 1 Bayern Munich (Alemania); y AC Milán (Italia) 1 - 0 Tottenham Hotspurs (Inglaterra).

- Miércoles 15 de febrero: Brujas (Bélgica) - Benfica (Portugal); y Borussia Dortmund (Alemania) - Chelsea (Inglaterra).

- El martes 21 de febrero jugarán Liverpool (Inglaterra) - Real Madrid (España) y Frankfurt (Alemania) - Napoli (Italia).

- El miércoles 22 lo harán RB Leipzig (Alemania) - Manchester City (Inglaterra); e Inter (Italia) - Oporto (Portugal).