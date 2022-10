Habló Marcos Rojo tras el triunfo de Boca: “Ya sufrí esta lesión, todo indica que es ligamento”

Con lágrimas en los ojos, emocionado, la voz quebrada, así habló el capitán Marcos Rojo, tras el triunfazo de Boca ante Sarmiento de Junín por 1-0 con otro tanto clave del juvenil Langoni. Es que el ex defensor de la Selección Argentina, salió lesionado a los 28 minutos del primer tiempo tras fallar un penal y luego de un retroceso defensivo. “Yo ya la sufrí esta lesión, todo indica que es ligamento, esperaremos los estudios del mañana...”, así contundente. Sin dudar, Rojo confirmó su lesión.

"En el vestuario dijeron que lo iban a ganar por mi"



Marcos Rojo, mi capitán pic.twitter.com/aGKRrzhyfj — Bostero (@Volve10Riquelme) October 12, 2022

“Todo indica que sí, lo que yo sentí. Tengo la rodilla bastante fuerte, pero me hace acordar mucho a cuando me pasó en Inglaterra. Vamos a esperar qué dicen los médicos”, dijo. Y añadió: “Tengo la esperanza de que mañana en el estudio no sea nada... Hay que aguantar y creer en Dios, nada más”.

Los últimos segundos del partido, imperdible como lo vivieron los jugadores que habían salido, entre ellos Marcos Rojo que tiene una férula en la pierna derecha y todo indica que tiene una lesión ligamentaria. pic.twitter.com/4M7qgqWaiL — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 12, 2022

Minutos después, Marcos Rojo, se emocionó al hablar de sus compañeros de plantel: “Ellos, desde que me caí en la cancha hasta el final estuvieron conmigo, apoyándome. Me tocó a mí desde ese lado apoyarlos a ellos”. Por último agregó: “Me voy contento por el triunfo y los chicos. Comparto todos los días con ellos. La mayoría son chicos que dan sus primeros pasos en el fútbol y dejan la vida por el equipo, por el objetivo. Me emociona mucho”,