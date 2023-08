Fernando Belasteguín, mano a mano con Los Andes: “Sería lindo llegar a una final este año”

Fernando Belasteguín es una referencia del pádel mundial. Sus 16 años como número uno del mundo hicieron que varias generaciones crecieran viendo su estilo dentro de la cancha y se fanatizaran con este deporte.

En un mano a mano con Los Andes, el oriundo de Pehuajó aseguró que estar vigente es gracias a la suerte y a cuidarse mucho: “Estar vigente se lo debo a la suerte en las lesiones y a que me cuidé mucho, salvo la del codo en el 2018 que me sacó del número uno del mundo y la del tendón de Aquiles en el 2019, no tuve grandes lesiones y por eso puedo seguir estando vigente como estoy”.

El pádel en los últimos años capturó cosasd del fútbol, un deportes que le gusta a ‘Bela’: “Cuando voy a Pehuajó trato de ir a la cancha a ver algo de fútbol, siempre u cuando la competencia me lo permita. En Barcelona trataba de cuando estaba Leo Messi, pero desde que se fue, creo que fui sólo una vez a un Madrid-Barza”.

A sus 44 años, Belasteguín todavía se motiva para enfrentar a los más jóvenes: “Los chicos más jóvenes saben que si están en su mejor versión me van a ganar, pero también saben que si yo estoy en mi mejor versión les puedo dar un sustito”.

El año pasado quedó enamorado del Mendoza Premier Pádel y por eso pidió que la gente asista a los partidos, sin importar quien está jugando: “Ojalá que esto explote de gente sin importar quien esté en la cancha”.

Belasteguín es un animal competitivo, por esa razón sueña con llegar alguna final: “Ojalá podamos jugar alguna final en lo que queda del año porque sería muy lindo”.