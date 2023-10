Estas son las dos palabras en inglés que Messi utiliza para comunicarse en el Inter Miami

Lionel Messi concluyó su primer semestre en el Inter Miami y demostró que la adaptación a una liga desconocida para él no fue ningún problema, ya que ni bien comenzó a jugar con regularidad, alcanzó en esta campaña la Leagues Cup y además fue finalista de la U.S Open.

Lamentablemente, en la MLS la suerte no lo acompañó, y esto fue debido a que, los resultados acumulados en el 2023 no alcanzaron para avanzar a la etapa siguiente de playoffs.

Lionel Messi saluda al público durante el partido entre Inter Miami y Los Ángeles FC, el domingo 3 de septiembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Ryan Sun)

Esto no opaca que la llegada del campeón del mundo al fútbol norteamericano haya causado una revolución entre sus hinchas y también sus compañeros de equipo, quienes se mostraron sumamente motivados ante su presencia y debieron adaptarse también a convivir con el futbolista más buscado en los últimos años.

En ese sentido, uno de los cambios fundamentales se produjo desde dentro del vestuario del equipo dirigido por Gerardo Martino, donde cambiaron la forma de comunicarse, debido a que la Pulga no habla inglés: “Yo no lo he escuchado hablar inglés a Leo… A veces, ha dicho ‘Good moorning’ cuando entra, pero los que hablan inglés y no saben español están aprendiendo a hablar español”. confesó en diálogo con Infobae el juvenil Edison Azcona, dejando en claro que hacen todo lo posible para que Messi se sienta lo más cómodo posible.

El argentino del Inter de Miami Lionel Messi celebra su gol ante los Red Bulls de Nueva York en el partido de la MLS del sábado 26 de agosto de 2023, en Harrison, Nueva Jersey. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez)

Recordemos que el capitán de la Selección argentina habita en un sector donde residen varios latinos y en este sentido comparte varios de los entrenamientos con jugadores que hablan en castellano. Algunos de ellos son sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, así como también varios compatriotas, como Facundo Farías o Tomás Avilés.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su arribo al Inter Miami, Lionel Messi disputó 14 partidos, en los que anotó 11 goles y aportó 5 asistencias. Además, fue campeón de la Leagues Cup y subcampeón de la U.S Open Cup.

Con la fase regular de la temporada de la MLS concluida y sin chances a acceder a la siguiente ronda, al capitán argentino solo le quedan por disputar cuatro partidos más en lo que queda del año. Dos de estos, serán con Inter Miami, en los amistosos frente a Qingdao Hainiu F.C el 5 de noviembre y contra el Chengdu Rongcheng, el 8 de noviembre.

Messi, el capitán de la Selección Argentina

Mientras que los otros dos lo hará vistiendo la camiseta del seleccionado nacional, en donde tendrá la última fecha FIFA, enfrentándose contra Uruguay el 16 de noviembre como local, para luego cerrar con la visita a Brasil en el Maracaná, el 21 del mismo mes.

