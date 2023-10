La foto de Victoria Beckham con Lionel Messi y Tom Ford que se viralizó

Victoria Beckham subió una foto a sus redes que en cuestión de minutos se viralizó, sobre todo en Instagram. La diseñadora de modas y empresaria posó junto a Lionel Messi y Tom Ford, por lo que no pasó inadvertida por varios detalles.

En su cuenta, donde la siguen casi 32 millones de personas, la esposa de David Beckham subió una imagen que habló por sí sola. “Noche increíble en Miami besos”, tituló el posteo que en menos de una hora sumó más de 112 mil “likes” y miles de comentarios.

Victoria Beckham con Lionel Messi y Tom Ford.

La cantante británica y el director de cine vistieron muy elegantes. Ford se puso un traje negro con camisa blanca y Victoria también un traje quien, al igual que su colega, optó por el “total black”.

En tanto que el look de Lio Messi se quedó con todas las miradas, ya que optó por un look mucho más relajado. Para la ocasión, vistió un jean azul clásico y una remera blanca de la marca Givenchy.

Victoria Beckham con Lionel Messi y Tom Ford.

“A Messi no se le da la espalda !!!! simplemente es el mejor”, “Es chévere mirar que al menos uno de los tres sonríe y muestra su felicidad”, “La pinta de leo no la puedo creer jajaja”, “Bendita tu eres...”, “Estos dos todavía no tomaron dimensión de quien es Messi ,parece agregado en la foto”, fueron algunos de los comentarios.

Pero el que más se repitió fue sobre un detalle en la remera del campeón del mundo. Es que lleva cuatro estrellas en su prensa celeste y blanca, por lo que muchos se ilusionaron con que sea “una señal” para el próximo Mundial.

La amistad de Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham

Ya no quedan dudas de que Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham ya son grandes amigas y cada vez que una de ellas comparte alguna fotografía en las que se las ve juntas, las redes estallan. Esta vez, las esposas de Lionel Messi y David Beckham salieron junto a otras amigas famosas a un exclusivo restaurante de Miami.

Quien compartió la foto que en pocos minutos se viralizó en las redes fue la argentina. En la imagen de la pudo ver junto Victoria Beckham, Elena Galera, esposa de Sergio Busquets; Andrea Rajacic, de Thierry Henry; Isabela Grutman, pareja del empresario David Grutman, uno de los propietarios del restaurante en el que se reunieron para disfrutar de la noche del jueves.

Antonela Roccuzzo y sus amigas disfrutando en Miami.

“Girls”, fue el título de la foto que Antonela posteó en su Instagram, donde la siguen más de 36 millones de personas. Las mujeres compartieron algunos tragos en “Papi Steak”, un famoso restó ubicado en Miami Beach, conocido porque allí asisten invitados VIP.

Pero no solo este lugar es reconocido por el nivel de invitados que acude cada noche, sino también por el estilo y la decoración. El ambiente lo describen como “sexy”, sobre todo por uno de los dueños del local David “Papi” Einhorn, quien le puso el nombre que al traducirlo sería como “el bife de Papi”.

En menos de cuatro horas, la foto de Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham superó los 486 mil “likes”. “Spice Girls 2023″, “Miami girls”, “Beautiful Girls”, “Las nuevas SPICE”, fueron algunos de los títulos que le pusieron a la foto en la que una vez más, el bronceado de la esposa del diez fue súper comentado.

La noche de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Victoria y David Beckham.

El elegante look de Antonela Roccuzzo para el partido del Inter Miami.

Seguí leyendo