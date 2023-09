En la previa de la semifinal de la Copa Libertadores, Boca igualó 1-1 con Lanús por la CLP 2023: mirá los goles

Boca igualó 1-1 con Lanús en La Bombonera, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Xeneize, con un ojo puesto en la primera semifinal contra Palmeiras de la Libertadores, arrancó arriba gracias al gol de Lucas Janson. Pero Leandro Díaz marcó el empate definitivo que no le sirvió a ninguno: Boca no pudo arrimarse a los puestos de clasificación, mientras que el Granate no logró despegarse del fondo de la Zona B

Boca había estado un poco mejor en la primera parte, pero le estaba costando generarle peligro a Lanús. Hasta que un gran córner de Valentín Barco desde la izquierda se abrió lo necesario para conectar con la cabeza de Lucas Janson, quien metió un testazo letal para poner el 1-0. Antes del cierre del PT, Pedro De la Vega tuvo un remate de zurda cruzado que tapó muy bien el Chiquito Romero.

En el inicio del complemento, el Granate salió más enchufado y, luego de dos chances malogradas, llegó el 1-1: gran pase de De la Vega para Leandro Díaz, quien la punteó y la mandó a guardar. Cuatro minutos estuvo el VAR chequeando un posible offside del delantero visitante.

Con el empuje de la gente, Boca fue en busca de la victoria y contó con alguna oportunidad en los pies de Darío Benedetto y Exequiel Zeballos, y en la cabeza de Marcelo Weigandt. Sin embargo, Alan Aguerre respondió muy bien y logró que su equipo se vuelva con un punto de La Bombonera.

Ahora, el equipo de Jorge Almirón pondrá todos los focos en las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras: la ida, este jueves a las 21.30 como local. Luego, el domingo a las 14 el clásico ante River y el jueves, la vuelta en Brasil. Pruebas de fuego para el Xeneize.

Estadísticas de Boca Juniors vs. Lanús por la Copa de la Liga Profesional: