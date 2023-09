El novedoso Fideicomiso de Gutiérrez Sport Club: “Una vez nace, es cuestión de retroalimentación”

Carlos Delú, del estudio contable RMD, y el club Gutiérrez Sport Club se unieron para dar el primer paso hacia una herramienta económica que en Mendoza no se utilizó hasta el momento: un fideicomiso.

Delú, acompañado de un equipo de profesionales, será quien tenga a su cargo la presidencia de la asociación administrativa y habló sobre los alcances de una propuesta que busca convertir la vida institucional y deportiva del Celeste.

Un estadio modelo será una de las primeras obras del Fideicomiso Celeste./ Gentileza.

¿Cómo surgió este fideicomiso?

- La dirigencia de Gutiérrez ya venía teniendo inquietudes sobre esto. Era volver a reencauzar un proyecto y darle viabilidad, que era básicamente el financiamiento de la campaña del Torneo Regional Amateur y volver a trabajar en la cancha, rehabilitando su mantenimiento y riego. La restructuración de la cancha, la construcción de camarines y baños, y la mencionada financiación para la participación en el Regional Amateur temporada 2023/24 son los grandes objetivos.

- El fideicomiso en cuestiones deportivas en Argentina, o al menos en el fútbol, ha sido es muy reciente: en lo inmediato, Independiente y Santiago Maratea...

- El fideicomiso es un contrato en donde dos partes se juntan y resuelven, mediante un objeto determinado, llevar a cabo una tarea que tiene que ver con el sujeto. Este contrato la tiene su año en la legislación argentina y es muy usado en todos los ámbitos de la economía. Esta trascendencia que se le dio recientemente por lo de Independiente no es la única que ha habido; no es el único caso testigo. Existen otras gestiones donde diferentes clubes y administraciones han hecho un fideicomiso lograr diferentes objetivos. Nosotros amoldamos ciertas normas legales y ciertas cláusulas del fideicomiso a los objetivos de la dirigencia.

- ¿Quiénes va a componer la estructura del Fideicomiso?

- El fideicomiso se compone por una persona que es administradora o fiduciaria y el fiduciante, que es el que aporta; en este caso, el club, que va a aportar el inmueble. La administración será con normas de anti lavado de activos, de unidad de información financiera, etcétera. Todo conforme a las normativas para poder rendir cuentas, para que sea legal y va a ir realizando las inversiones para lo cual el fideicomiso fue realizado. Es un vehículo de inversión transparente que tiene su vida, como si fuera una persona, pero en este caso un hay un contrato y va a contraer obligaciones, va a tener su responsabilidad y obviamente va a rendir cuenta a una comisión. El club participa y a su vez controla.

- ¿Cuál será el rol de los hinchas?

- Va a ser similar a lo que pasó en Independiente.- El hincha va a poder aportar, estructurado en diferentes niveles para que esos fondos puedan llegar al fideicomiso. No solo queremos que caiga en la órbita de los hinchas, sino que se sumen aquellas personas que deseen acompañar el sueño del club. Entonces, que su aporte se vea transparentado, el objetivo se vea realizado y sea totalmente legal. El beneficio de quienes se sumen redundará en saber que el dinero que cada uno aporte permitirá aumentar la capacidad del estadio, con mejoras importantes en la infraestructura. Es, por así decirlo, una cruzada de fe.

- ¿Cómo van a dar a conocer la iniciativa?

- La idea es que haya una fuerte campaña y convocatoria publicitaria. La idea es realizar flyers, realizar botones de pago con plataformas virtuales y que corra la información en redes sociales o por WhatsApp y que llegue absolutamente a todas las personas que quieran colaborar con un club que necesita ayuda. Es amplia la nómina donde queremos llegar, entonces va a ser una campaña publicitaria, esperamos, bien grande.

- El tema plazos, ¿cómo sería?

- Uno de los objetivos es el financiamiento del Regional Amateur, entonces ya lo estamos estructurando y calculamos que en una semana ya sale el Fideicomiso y salimos con la campaña publicitaria, que va a ser lo más importante. Estamos apremiados con ese objetivo y tiene que estar listo en los próximos días.

- Una de las cuestiones que desató la polémica en el caso de Independiente fue el sueldo de Maratea...

- Cuando Carlos Quiroga, dirigente de la entidad, nos solicitó asesoramiento, le propusimos diferentes maneras de ir retroalimentando el fideicomiso. Entonces, parte de lo que vaya ingresando al fideicomiso va a ser utilizado para pagar la administración del mismo. Nosotros vamos a fiscalizar y llevarlo adelante. El club solo aportará el inmueble. Una vez que el fideicomiso nace, es una cuestión de retroalimentación.

En Mendoza, esta iniciativa de Gutiérrez Sport Club será un caso testigo

- ¿Recuerda que haya existido algún fideicomiso deportivo en la provincia?

- No que nosotros sepamos. Los fideicomisos no son como las sociedades anónimas, donde si se tienen que publicar ciertas cosas. No sabemos si es el primero de Mendoza, pero si sabemos que es un vehículo de inversión muy utilizado.

La respuesta obliga a bucear en otras experiencias que finalmente nunca dieron el primer paso: Mendoza Azul Fideicomiso, en la Lepra, entre otros clubes que nunca se decidieron a utilizar dicha herramienta económica.

