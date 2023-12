El Gobierno analiza incluir el proyecto de las SAD en los clubes argentinos

Amenos de una semana de la asunción al Gobierno de Javier Milei, comenzaron a conocerse las primeras medidas que se implementarán en el país. Este viernes, se supo que se está analizando incluir el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas en la Ley Ómnibus, la cual será presentada en el Congreso.

Según lo que reveló Juliana Santillán, diputada nacional por La Libertad Avanza, luego de una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, desde el Poder Ejecutivo de la Nación están evaluando que esté la incorporación de las SAD en el deporte argentino en el gran paquete de reformas que se enviará a la Cámara de Diputados en los próximos días.

La representante de la Provincia de Buenos Aires afirmó que la idea es que los clubes tengan un gran incremento en la inversión extranjera y confirmó: “Es un sistema que puede ser optativo. Los clubes pueden tomarlo o no. No es una privatización, es el sistema inglés”. Además, la congresista agregó: “Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales van a tener la posibilidad y los que no, no”.

Siguiendo con las especulaciones sobre la presencia de la propuesta en la presentación en la cámara baja del Congreso, Santillán aseguró que no se tratará de una privatización. “Ese es un tema que lo voy a conocer cuando conozcamos el paquete de leyes, estimo que va a ser parte, no estoy aseverando ni afirmando porque no lo conocemos, pero tenemos una gran expectativa que actores importantes de la industria del fútbol, como puede ser Guillermo Tofoni, pueda ser una de las personas que les cuente las funciones, cómo trabajar industrias tan complejas que no se conocen el paño”, argumentó la marplatense.

Además, se refirió al encuentro de dirigentes de la AFA en la última Asamblea Ordinaria, la cual se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre, donde todos estos se negaron a la participación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol por unanimidad, y cerró: “Han hecho una sobreactuación de algo que no conocen, porque no conocen el proyecto. Oponerte a algo que no conoces es en primera instancia sobreactuar. No lo conocen, no se presentó y quizás es un guiño hacia la antigua administración más que hacia la situación hacia adelante. No hay una privatización en el fútbol argentino. Oponerse a algo que no existe es casi una cuestión irrelevante te diría. Estamos hablando de industrias, de mejorarla, y eso implica que estén adentro de los socios y los presidentes de los clubes”.

Esta decisión de los clubes en negarse a la inclusión de este punto en estatuto del fútbol argentino sucedió días después de que varios clubes, con Boca y River como estandartes, se mostraran en contra de esta medida del nuevo Gobierno. Además, en dicha reunión, Claudio Tapia había vuelto a ratificar su rechazo total: “No vamos a luchar contra algo que no existe. Las SAD’s es algo que algunos ven como algo superador de lo que apoyamos, que son las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Incluso algunos lo tienen fijado en sus estatutos. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo” .

