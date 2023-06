El gesto de Lionel Messi cuando el Coco Basile echó a Sofi Martínez del vestuario

Juan Román Riquelme organizó una despedida que fue inolvidable para los hinchas de Boca Juniors y muchas personalidades del mundo del futbol se hicieron presentes en los vestuarios de La Bombonera.

Fue en este lugar donde se vivió un momento sumamente incómodo, donde los presentes no supieron cómo reaccionar, como el capitán de nuestra selección, Lionel Messi.

El mal momento de Sofi Martínez con el Coco Basile

El cruce del Coco Basile con Sofi Martínez

Mientras los jugadores se terminaban de cambiar, Sofía Martínez ingresó a los vestidores para hacer su cobertura y charlar con los protagonistas, cuando Alfio “Coco” Basile, entrenador del conjunto albiceleste, reaccionó y le indicó de manera contundente que no podía estar ahí.

“No podés estar acá. Fijate”, le manifestó el entrenador a la notera al verla entre los jugadores. Recordemos que la transmisión oficial del encuentro estuvo a cargo de la Televisión Pública, en la que la periodista fue designada para la zona de vestuarios del combinado albiceleste. Mientras los futbolistas terminaban de cambiarse, Martínez ingresó a los vestidores.

Tras este episodio, fue la periodista quien relató que consultó si había alguien cambiándose antes de entrar, para evitar cualquier situación de incomodidad o invasión de la privacidad que pudiera generarse: “teníamos el OK de producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien”.

Sofi Martínez, sobre lo sucedido con el "Coco" Basile. (Captura)

La reacción de Lionel Messi

En medio del incómodo momento, Sofia Martínez se acercó a Messi, pero el capitán de la selección tomó una decisión para no ser metido en el medio del momento, ya que estaba sentado en un costado y fue testigo directo del cruce de palabras entre el DT y la joven cronista. Lejos de intervenir, el crack del Inter de Miami decidió irse y no participar de la polémica.

Ángel Di María, quien estaba a su lado, tomó la misma decisión. Por su parte, Kily González, Diego Placente y Pablo Aimar, decidieron quedarse en el vestuario y fueron entrevistados por Martínez.

El capitán y otros jugadores de la selección aprovecharon el giro de la cámara para retirarse del vestuario. Foto: TV Pública

Seguí Leyendo