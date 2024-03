El doloroso motivo por el que Rafa Nadal abandona el Indian Wells

Rafa Nadal, el legendario tenista español, debía hacer su tan esperado regreso a las pistas en el Masters 1.000 de Indian Wells este jueves. Sin embargo, unas horas antes de su partido programado contra Milos Raonic, dio una noticia desalentadora para sus seguidores: se retiraba del torneo.

El manacorí, quien previamente se retiró del Open de Australia y del ATP de Doha, compartió un sincero mensaje de despedida desde Indian Wells: “Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo”. Así, Rafa optó por dejar atrás las pistas duras y enfocarse en la próxima gira europea de tierra batida.

Rafa Nadal se muestra feliz en sus entrenamientos en las pistas lentas de Indian Wells. (@rafaelnadal)

“Todo el mundo sabe lo mucho que amo este lugar y lo mucho que me gusta jugar aquí en Indian Wells. Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto, para practicar e intentar prepararme”, comenzó diciendo.

“He estado trabajando duro y practicando y todos sabéis que hice un examen este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante”, explicó Nadal.

“No es una decisión fácil, es una decisión difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentir a los miles de fans. Voy a extrañaros a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito”, concluyó el tenista español.

Con la ausencia de Rafa en el cuadro, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se perfilan como los principales atractivos del Masters 1.000 de Indian Wells.

Los motivos por los que Rafa Nadal se baja del torneo

Los aficionados se preguntan qué motivó a Rafa Nadal a retirarse de Indian Wells. El ganador de 22 Grand Slam volvió a mencionar que no se siente “listo para jugar al más alto nivel”. Esto resulta sorprendente después de verlo competir contra Alcaraz en el reciente Slam de Netflix en Las Vegas.

Rafa Nadal anunció su retiro del Indian Wells.

Un detalle importante que puede explicar los problemas de Nadal para sentirse competitivo es la lesión que sufrió en la espalda antes de viajar a Indian Wells, revelada por David Ferrer durante la transmisión en español del evento de Netflix.

Este contratiempo, aunque pasó desapercibido en ese momento, cobra relevancia ahora y sugiere que Nadal prefiere no arriesgar su salud a sus 37 años y retirarse de Indian Wells, aunque sea con pesar, priorizando su preparación para la gira de tierra batida.