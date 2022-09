Rafa Nadal explicó su gran emoción por el retiro de Roger Federer: “Se me fue de las manos”

Roger Federer decidió jugar su último partido en la Laver Cup con Rafael Nadal al lado como compañero de dobles. El resultado fue derrota para la dupla europea, pero todos se quedaron con lo que pasó después, el discurso de Su Majestad que emocionó a todos y que el español no pudo evitar llorar casi desconsoladamente.

“Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo, me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche”, señaló Nadal.

Rafael Nadal: “Con Roger dejando el tour, una parte completa de mi vida se va con él” 💔 pic.twitter.com/BZSnz9COsK — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) September 24, 2022

Y añadió sobre la competencia entre ambos: “Como todo, tiene sus etapas. Ha sido una relación que desde el principio fue buena y que con el paso de los años se ha fortalecido. Las personas de alguna manera normales aprecian al rival, siempre y cuando el rival sea buena gente. Con los años uno se da cuenta que en lo nuestro se ha vivido algo especia, así lo hemos vivido nosotros y también lo ha percibido así el mundo del tenis”.

Se terminó. #RogerFederer se despidió en una cancha de tenis. Y jugando dobles con su mayor rival, y amigo, Rafael Nadal. Cuantas batallas hemos visto. Se han mejorado, se han idolatrado.



Somos privilegiados y estamos agradecidos, de por vida. pic.twitter.com/etIN45oEyO — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 23, 2022

En esa línea, continuó: “Gracias a eso, también algunas personas que no estaban interesadas por el tenis se han interesado por nuestro deporte. Nuestra forma de ver el mundo y la rivalidad en sí ha hecho que nuestra relación personal haya sido probablemente más importante que la profesional”.

Tomense el tiempo de ver el video completo.



Esto son Rafael Nadal y Roger Federer.



Dos caballeros, dos leyendas ❤️pic.twitter.com/uDnvSHqiV3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 26, 2022

“Desde hace algunos años la amistad se ha fortalecido. Por distintos motivos hemos tenido que estar más unidos, más en contacto y gracias a ello hemos hecho cosas buenas, bonitas. Nos entendemos bien, tenemos opiniones distintas en algunos casos como es lógico. Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar”, cerró Nadal.