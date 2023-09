Rafael Nadal no dudó y definió quién es el mejor tenista de la historia

¿Quién es el mejor tenista de la historia? Esa pregunta, aunque es muy concreta, tiene múltiples respuestas. Lo más curioso es que todas son válidas, porque no existe un criterio unificado para definir al más grande de todos los tiempos. Muchos fanáticos y sabios del deporte ubican por encima de todos a Roger Federer, otros le rinden pleitesía a Rafael Nadal o también a Novak Djokovic, quien hace poco conquistó su 24° Grand Slam y quedó en la historia.

En una entrevista, a Rafael Nadal le hicieron la bendita pregunta. pero de una manera un poco distinta. En diálogo con el medio español AS, La Fiera tuvo que hablar de la comparación que existe entre él y Novak Djokovic, ya que el serbio se convirtió hace poco en el campeón del US Open y, por lo tanto, le sacó dos Grand Slams de diferencia al mallorquín, quien tiene 22.

La respuesta de Nadal es muy detallada y no tiene desperdicio. “Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad”, sentenció el ganador de 14 Roland Garros.

Luego, agregó: “Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro. Creo que, con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte”.

Para cerrar el tema, explicó: “Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho”.