Tenis: Rafael Nadal no jugará el Roland Garros

Rafael Nadal, según cuenta @relevo, no jugará Roland Garros. No ha podido superar las molestias de su lesión y no podrá acudir a su cita anual en París.



Mañana jueves, a las 16:00 de la tarde, dará una rueda de prensa para explicar todo. Noticia tristísima. pic.twitter.com/ntv3IlhmlW