El descargo de los dos franceses que erraron sus penales ante Argentina

La Selección Argentina le ganó a Francia la final del Mundial Qatar 2022 por penales, tras un entretenido y sufrido empate 3 a 3 que tuvo en vilo a todo el mundo.

En este encuentro dos futbolistas del equipo galo fallaron sus respectivos penales. Se trata de Aurélien Tchouameni y Kingsley Coman, que tras desaparecer de sus redes sociales, decidieron romper el silencio.

Francia, subcampeón del mundo

Tanto el futbolista del Real Madrid como el del Bayern Munich se mostraron compungidos y seguramente tardaron un buen tiempo en cicatrizar esta durisima herida.

Las declaraciones de los futbolistas de la Selección de Francia

En primera instancia fue Tchouameni, quien tiró la pelota afuera en el tercer penal, el que explicó que si bien habían ensayado, no alcanzó para que pudiera entrar y agregó: “Habrá tiempo para digerir la amargura y la frustración. Hasta el final, se ensayó todo. Yo asumo mis responsabilidades, eso no anduvo y soy el primer desilusionado”.

Además, aprovechó para pedirle a sus fans que los apoyaran y predijo un buen futuro para el combinado galo. “Yo estoy seguro de que el futuro del equipo de Francia se anuncia radiante, sobre todo si podemos contar con ustedes a nuestro lado”, agregó.

Los jugadores de Francia, recibidos por miles de hinchas en París.

Por su parte, Coman, jugador de Bayern Munich, a quien Dibu Martínez le tapó el tiro sobre el palo derecho, prefirió agradecerle a los hinchas y no hurgar tanto en la herida de su penal fallado: “Gracias por sus mensajes de apoyo. Fue una aventura increíble y podemos estar orgullosos de lo que hicimos. Decepcionado y triste, pero no derrotado”, afirmó.

Por otra parte, Emiliano Dibu Martínez en medio de los desbordados festejos en Mar del Plata, su ciudad natal, se refirió a su bailecito en los penales y al juego mental contra Tchouameni. “El bailecito salió en el momento del penal. En los penales me hago fuerte y sé que los rivales me respetan, me lo dijeron. Cuando atajo el primero en una final del Mundo yo sabía que el otro iba a estar nervioso y le traté de jugar mentalmente tirándole la pelota lejos, hablándole y jugar con eso. La tiró afuera, se cagó todo, ja”, completó.