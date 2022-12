Diputado francés le exige a la FIFA que le saquen el Guante de Oro al Dibu Martínez por su particular festejo

La Scaloneta se consagró campeón del mundo en Quatar y Damián Emiliano Dibu Martínez fue la clave debido a sus decisivas atajadas en las tandas de penales, igual que en la Copa América 2021. Además, tapó un infartante pelotazo en los últimos minutos del tiempo extra que evitó la victoria de Francia.

El arquero festejó junto a su equipo durante la caravana del martes y también fue aclamado por su natal Mar del Plata. Sin embargo, pese a la felicidad del pueblo argentino por esta conquista histórica, del otro lado del Atlántico hay quienes critican al marplatense.

El "Dibu" se ganó la confianza y el corazón de todos en Argentina. Foto: Gentileza

Los galos no se tomaron muy bien los festejos del Dibu, que luego de recibir el Guante de Oro por ser el mejor arquero del Mundial hizo un gesto particular fiel a su estilo irreverente. La imagen del arquero rápidamente se viralizó en las redes sociales y esto no gustó para nada en el país europeo.

Karl Olvie, diputado francés y quien además es presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París, le pidió a la FIFA que le quite el premio al marplatense por su gesto al que consideró como obsceno.

Según el político la forma en la que el arquero albiceleste recibió el premio “no es una imagen buena en el fútbol”. Y se expresó: “Eso no es deporte. ¿Te das cuenta de la imagen denigrada? ¿Cómo vamos a mostrar eso como ejemplo?”.

El festejo del Dibu Martínez en las redes sociales tras salir la Selección Argentina campeón. Foto: Gentileza

A pesar de que el gesto del Dibu al recibir el Guante de Oro por su gran actuación en el Mundial de Qatar 2022 fue llevarse el trofeo a la entrepierna y realizar algunas gesticulaciones, puede entenderse que es similar al que realizó luego de recibir el mismo premio tras ganar la Copa América 2021 y que no tiene nada de ofensivo contra los franceses.

El deportista, que por estas horas es buscado por los grandes clubes de Europa, también tuvo una serie de cantitos poco felices para Mbappé durante la celebración.

Nicolás Otamendi filmó y compartió en Instagram los festejos de los jugadores de la Scaloneta en los vestuarios. En una de las canciones que se cantó cuando los jugadores realizaban el “trencito”, se apuntó contra el delantero estrella de Francia. “Un minuto de silencio... Para Mbappé que está muerto”, se escuchó de fondo.

Sin embargo, los galos reaccionaron ofendidos tras ver la imagen de Martínez cargando un bebé con la cara de Mbappé, que fue arrojado por el público, en la caravana de este martes. A ese muñeco sí le pudo hacer upa.

El arquero argentino festejo el triunfo de la Copa del Mundo con un muñeco en sus manos. Foto: Twitter

Asimismo, en Europa también hay sobrados ejemplos de cargadas contra los rivales luego de una victoria deportiva. Al parecer, cuando la diversión viene del otro lado del océano nunca es bien recibida.

Podemos recordar el caso de la Selección de España que luego de ganarle la final a Alemania en la Eurocopa 2008 realizó una “Conga” detrás de Bastian Schweinsteiger mientras este realizaba entrevistas con la prensa.

También el célebre festejo teutón luego de ganarle a Argentina la final del Mundial de Brasil 2014 al grito de “Así caminan los gauchos, los gauchos caminan así...”, con algún dejo racista. “Es normal entre los deportistas alegrarse por las victorias”, había dicho Toni Kroos en aquella ocasión.