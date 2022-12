Se conoció el motivo por el que Dalma y Gianinna Maradona no alentaron a la Selección

La Selección Argentina consiguió la tercera estrella como Campeón Mundial luego de 36 años de su último título, el cual obtuvo en el Mundial México ‘86 de la mano de Diego Armando Maradona.

En ese marco, Dalma y Gianinna fueron criticadas por no celebrar el título de la Scaloneta como nuevo ganador de la Copa del Mundo.

El periodista Ángel de Brito dijo que mantuvo un diálogo franco con la mayor de las Maradona acerca de esta presunta mala onda con los dirigidos por Lionel Scaloni.

“La gente decía en las redes que por qué Dalma y Gianinna no salen a bancar a la Selección. Yo tengo contacto con Dalma, no con Gianinna. Ella me dijo: ‘Obviamente, yo aliento a la Selección, subí cosas, lo que pasa es que no publiqué todo lo que hacía en mi casa como subo lo que hago con mi hija’”, indicó el conductor de LAM.

“Yo en este sentido banco a la gente. La era de Diego Maradona terminó. Diego no está más, fue un grande, la rompió, se le hicieron millones de homenajes. Realmente, la historia de Gianinna en la que reclama que Brasil le haya hecho un homenaje a Pelé. Pelé está mal de salud y está vivo”, señaló Yanina Latorre.

Lla panelista hizo referencia a una story de Instagram publicada por la menor de las Maradona en la que aplaudía la bandera con el nombre de Pelé que enarbolo el seleccionado brasileño en un partido del mundial.

A su vez, Ángel de Brito terminó leyendo el mensaje que le mandó Dalma: “Si no lo subo a las redes, quiere decir que no pasó. ¿No alenté a la Selección porque no lo subí a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes? Tendría que ser más activa en las redes”.