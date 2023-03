-Diego, se hablaron muchas cosas después de la derrota frente a Rosario Central. ¿Usted siente que los jugadores hoy lo respaldaron adentro de la cancha?

-Sí, totalmente. Totalmente...

Rodolfo Diego Flores sabe que vivió una semana más que especial. Por eso, ante la pregunta de Los Andes, no tuvo mayores palabras que esas tres antes de explayarse demasiado en explicaciones que dejaran tela para seguir cortando. Él, más que nadie, sabía que el partido de ayer era clave para su continuidad. Y no porque fuese a renunciar después del partido ni mucho menos, sino porque sabe que hay integrantes de la comisión directiva que hace rato lo miran de reojo.Y no se debe solamente a una cuestión de resultados, sino sobre gustos futbolísticos.

Más adelante, un colega le preguntó sobre la supuesta discusión que había mantenido con un jugador del plantel después del partido contra Central y sobre qué había de cierto sobre una supuesta salida en el caso de que no consiguiera un buen resultado frente a la Academia, a lo que el DT respondió:”Ninguna de las dos noticias son ciertas. Ni de mi posible salida, ni de la pelea con un jugador. Si me puso contento que hayan inventado que la pelea haya sido con (Federico)Rasmussen, porque es una persona divina, un gran compañero y es muy querido por todos. De puertas para adentro, no lo iba a creer nadie. El que dijo eso quedó como un mentiroso porque no hubo nada”.

Eso sí, más adelante explico: “En el fútbol argentino todos sabemos que la paciencia para los cuerpos técnicos es poca. Fue algo más que se vivió externamente porque con los jugadores trabajamos con mucha unión. Teníamos muchas ganas de revertir estos tres partidos. Este triunfo es mérito de los jugadores, que mostraron mucho compromiso. Estábamos en deuda con la generación de situaciones de gol y aprobamos esa materia, es un buen paso para seguir construyendo lo que pretendemos con este equipo futbolísticamente”.

Gago se quejó del campo de juego

El entrenador de Racing, Fernando Gago, se mostró “disconforme” por la derrota por 2-0 ante Godoy Cruz. “Me voy disconforme por la derrota y por la forma en que jugamos. Hay que ser claros: otra vez no entramos en partido y al minuto ya estábamos con el marcador abajo. No hubo ritmo y no pudimos generar el fútbol que solemos hacer”, comenzó el DT en la conferencia de prensa post partido.

Y agregó: “No se podía jugar en este campo y eso nos hizo plantear el juego desde otra zona, nos impidió la circulación y nos llevó a jugar profundo por banda, pero no nos salió”.

Asimismo ahondó en las malas condiciones del terreno de juego: “La cancha está igual para los dos, pero nosotros entrenamos siempre en un terreno en condiciones donde la pelota circula bien y no pica mal. Hay que mejorar muchas canchas”, concluyó.