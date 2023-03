Nuevo desafío para Lionel Messi: tendrá su propia serie animada

El rosarino más famoso y querido del mundo llegará una vez más a la pantalla chica de hogares de todo el mundo. Y es que Lionel Messi tendrá su propia serie de animación que será fruto de una colaboración de Sony Music Entertainment con Leo Messi Management.

De acuerdo con Télam, la noticia revelada hoy por el portal especializado Deadline, indicó que la serie mostrará al capitán de la Selección Campeona del Mundo de niño y los obstáculos que deberá afrontar mientras viaja a través de un videojuego.

La noticia fue revelada hoy por el portal especializado Deadline - Twitter

“Desde que era niño siempre me han gustado las series de animación y mis hijos son grandes ‘fans’ de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por unirse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente las niñas y los niños”, dijo Messi en un comunicado a Deadline.

El proyecto, que se producirá en inglés, español y otros idiomas, contará con música original de artistas de Sony que todavía no fueron anunciados.

Asimismo, se desconoce si Messi prestará su voz para el personaje y si hay alguna plataforma de streaming que se haya hecho con los derechos de transmisión de la serie. Sin embargo, se reveló que el astro del fútbol supervisará el desarrollo y la distribución del programa.

El crack rosarino, de 35 años, que actualmente juega en el PSG francés, la semana pasada ganó el premio The Best como Mejor Jugador y así ostenta más de 50 lauros internacionales mostrando su estatura de leyenda del fútbol.

Fernando Cabral, vicepresidente ejecutivo de Sony Music Entertainment declaró que “es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones de deportes en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia. Esperamos llevar esta conmovedora y humilde serie a pantallas para audiencias de todas las edades de todo el mundo.”

La División de Contenido Premium de Sony Music producirá el programa -que aún no tiene ni fecha de estreno ni un nombre- junto a la compañía del futbolista, Leo Messi Management.