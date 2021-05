Copa Libertadores: cómo quedaron los bombos de los argentinos y cuándo será el sorteo de octavos

Completada la fase de grupos de la Copa Libertadores y con los seis equipos argentinos clasificaron a los octavos de final, sigue el sorteo de los cruces de los octavos de final. Boca, River Plate, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Racing Club y Vélez Sarsfield, se aseguraron su plaza en la próxima fase la cual será definida cuando el bolillero comienza a girar el próximo martes 1 de junio, a partir de las 13 (hora argentina), en Paraguay.

Los punteros de cada grupo irán al bombo 1, y disputarán sus encuentros de vuelta en condición de local. En tanto que en las posteriores instancias siempre definirá de local el de mejor performance en la ronda inicial.

La final será a partido único en un escenario neutral ya confirmado: el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay) el 20 de noviembre. Una salvedad: a partir de los octavos de final no habrá impedimento para que se enfrenten dos equipos de un mismo país o que hayan coincidido el mismo grupo en la etapa previa. Son los casos de Racing o Argentinos que como quedar primeros en sus respectivos grupos pueden tener la posibilidad de enfrentarse con alguno de los restantes cuatro elencos argentinos.

Con River y Boca, que quedaron en el bombo de los escoltas, no protagonizarán Superclásico por lo menos en esta próxima instancia. Hubiera sucedido si el Xeneize hubiera cerrado siendo puntero de su grupo, algo que no pasó pese a la goleada (3-0) sobre The Strongest.

Ahora, en caso de que ambos avancen a los cuartos de final, ahí sí podrían cruzarse y reeditar el choque que tuvieron en la Libertadores de 2000 y 2015, con un éxito para cada uno en esas fases. Debido a que Boca finalizó con un punto más que River, el hipotético cruce de cuartos o semifinal se cerrará en la Bombonera.

Estas instancias de octavos de final se disputarán el 13 y el 15 de julio los encuentros y el 20 y el 22 del mismo mes los duelos de vuelta. Será inmediatamente después de la final de la Copa América, prevista para el 10 de julio y que por el momento tiene como sede confirmada solo a la Argentina, tras la baja de Colombia.

El bombo de los primeros

Atlético Mineiro: 16 (+12)

Palmeiras: 15 (+13)

Racing Club: 14 (+7)

Barcelona de Ecuador: 13 (+7)

Flamengo: 12 (+5)

Argentinos Juniors: 12 (+4)

Fluminense: 11 (+3)

Internacional: 10 (+7)

El bombo de los segundos

San Pablo: 11 (+7)

Boca Juniors: 10 (+4)

Vélez Sarsfield: 10 (+2)

Cerro Porteño: 10 (-1)

Defensa y Justicia: 9 (+3)

River Plate: 9 (0)

Universidad Católica: 9 (0)

Olimpia: 9 (-1)