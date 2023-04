Boxeo: “El Profe” Segura retuvo el título Sudamericano

En su regreso a los cuadriláteros después de 8 meses, el campeón sudamericano, el mendocino Maximiliano “El Profe” Segura (15-1-0, 11 nocauts / 63,300kg) retuvo el título de los superligero, al superar a Néstor “El Turco” Pomponio (6-4-0, 3 nocaut/ 63,200 kg), en fallo unánime, en lo que fue la segunda defensa de la corona del boxeador nacido en Junín. Fue la pelea central de la velada que tuvo lugar en Oncativo, provincia de Córdoba.

Fue un combate complejo para el Profe Segura en su retorno, en el que tuvo que sacar a relucir todo su bagaje y repertorio técnico y boxístico para terminar edificando una sólida victoria frente al retador, que no se la hizo nada fácil al campeón.

Frente a un difícil rival, el Profe Segura tuvo que sacar a relucir sus cualidades técnicas para imponerse y retener su faja.

Segura ganó con absoluta autoridad frente a un rival complicado y, que aguantó todo lo que le tiró el mendocino. Pomponio tuvo el valor de mantenerse en pie, pese al castigo que recibió del campeón, en algunos pasajes de choque. Es que Pomponio, oriundo de Junín de Buenos Aires, apostó y buscó sorprender con alguna mano al mendocino para resolver el pleito. Mano que no llegó nunca, porque Segura supo anticipar y bloquear muy bien defensivamente.

Los guarismos del jurado con los que ganó Maxi Segura fueron los siguientes: Fernando Caruncho 98 a 82; Leo Pugni 98 a 82 y Argentino García 96 a 94.

En la pelea de semifondo, Laura “La Joya” Griffa (20-8-0; 1 nocaut/ 55,000 kg) le arrebató la corona Sudamericana supergallo a Marianela “La Chila” Ramírez (11-8-2; 4 nocauts / 54,700 kg), por puntos y en decisión mayoritaria. De tal manera recuperó la faja continental que había ganado por primera vez en el año 2017.

Ramírez comenzó mejor, pero su actuación se fue desdibujando ante el boxeo técnico de la nueva campeona. No obstante, de no haber padecido un polémico descuento de dos puntos (uno en el octavo round y otro en el noveno) la chaqueña radicada en Río Segundo no hubiese sido derrotada por Griffa.

Después de 10 rounds el jurado falló de esta manera: Argentino García y Fernando Caruncho vieron ganar a Griffa 95 a 93, mientras que, Leo Pugni dio empate: 94 a 94.