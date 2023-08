Boxeo: el mendocino Juan Carrasco quiere conquistar el Luna Park

La figura de Juan Carrasco se agiganta cada día y, muestra de ello, es que el “Titán” mendocino, esta noche volverá a ser nuevamente, el estelar en el mítico Luna Park, algo que no sucedía desde hace muchísimos años con un boxeador de nuestra provincia.

Hace tres meses, precisamente en ese mismo escenario, el actual campeón Sudamericano y Latino FIB venció por nocaut técnico en el quinto asalto al brasileño, Eduardo Costa “para” Do Nascimento. Hoy, nuevamente será el fondista de una velada que organiza OR Promotions, en la que buscará conquistar el título Intercontinental Ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), frente al panameño Orlando “Virus” Mosquera Mojica. Combate que tendrá la televisación de TyC Sports Play, a partir de las 20.30 horas, luego a las 22 por TyC Sports.

Una pelea compleja para el púgil guiado por Pablo Chacón, teniendo en cuenta que, si bien el “Virus” panameño no es un noqueador, tiene en su haber un récord de combates ganados a larga distancia.

Juancito Carrasco, hace tres meses fue fondista en el Luna Park por primera vez, velada en la que noqueó a Costa Do Nascimento, en 5 rounds y retuvo el título Sudamericano.

Velada denominada “Gloria y Honor 5″, que además de Carrasco, tendrá dos púgiles mendocinos en cartelera, los invictos; Marco “Kid Dinamita” García (12-0-0; 9 nocauts) y Alfredo “Coki” Soto (11-0-0; 7 nocauts). El malargüino García, una de las grandes proyecciones que tiene el boxeo de nuestra provincia, en uno de los semifondos de la noche enfrentará a Rodrigo Coria, por el título vacante Latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Entidad en la que se ubica en el puesto 16 en la divisional.

Y, entre los preliminares, en la división de los ligero, Soto se medirá frente a Elías Paredes (7-3-1; 3 nocauts) a 8 rounds.

Carrasco, número puesto del Luna.

Para Juan Carrasco el título Intercontinental puede ser un pasaje al boxeo internacional, debido a que el “Titán” en el clasificador de la FIB del “Ranking Intercontinental” de la división ligero, se encuentra en el tercer lugar. Mientras que, Mosquera ocupa el séptimo puesto. Una pelea de rankeados, donde no sólo estará en juego la corona vacante de la entidad norteamericana.

Carrasco (18-1-0; 10 nocauts), con un poco más de bagaje internacional, llega a esta presentación en el Luna Park con 18 triunfos, 10 de ellos antes del límite y solamente una derrota. Mosquera (12-1-1; 2 nocauts) tiene en su haber 12 victorias, 2 de ellas por la vía rápida, una derrota y un empate.

Durante la ceremonia de pesaje Juancito y su rival estuvieron cara a cara y quedaron habilitados para la velada; Carrasco registró 60.800 kg y Mosquera 60.700 kg.

Un momento muy particular para Juancito Carrasco, por hace solo un mes perdió a su mamá, por lo tanto será una noche más que particular para el púgil de La Favorita. “Sí, ha sido muy triste todo, duro y difícil, pero hay que seguir adelante y es lo que hecho entrenar firme”, comentó Juancito respecto a su mamá Margarita. Si hay algo que lo destaca a Carrasco es su disciplina por los entrenamientos y su conducta en el gimnasio: “Al pesaje llegamos muy bien, porque sabíamos de la pelea y hemos trabajado muy bien con los chicos en el gimnasio y junto a Pablo (Chacón) y todos los boxeadores que forman parte del staff quienes siempre me dan una mano muy grande”, aseguró.

En cuanto a su rival agregó: “Lo estuvimos viendo junto a Pablo unos videos, pero no es algo que me importe mucho, porque esto es boxeo. Igual hay que cuidarse, pero llegamos bien entrenados”, sostuvo.