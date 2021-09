Básquet mendocino: arranca el Clausura de la Superliga con un partidazo en el “catedral” de Mendoza

Después de un mes sin actividad, vuelve a picar la pelota naranja en todos los estadios de Mendoza. Arranca el Clausura de la Superliga con tres candidatos firmes: San José (actual campeón), Club Israelita Macabi y se sumó Atenas Sport Club con la incorporación de tres jugadores de otro nivel: Rodrigo Lavezzari (volvió al club); Marcelo Piuma y el alero Alexis Knetch.

Por la primera fecha, se medirán:

- Anzorena vs. San José (en Anzorena)

- Rivadavia vs. Regatas (en Rivadavia)

- Macabi vs. Atlético Club San Martín (en Macabi)

- Municipalidad de Junín vs. Capital (en el Posta del Retamo)

-Completarán el primer capítulo el próximo domingo desde las 20: Atenas vs. General San Martín

SISTEMA DE COMPETENCIA

En la primera fase jugarán todos contra todos a dos ruedas. Serán 18 fechas. Clasificarán los primeros 8 equipos a cuartos de final. Los cruces serán los siguientes: 1 vs. 8; 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Las series serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía. Los ganadores pasarán a semifinales y luego, se jugará la serie final.

Con respecto al 9° y 10° equipo jugarán una serie de playoffs a tres juegos. El ganador, permanecerá en la categoría. El perdedor, no descenderá directamente. Jugará una reválida al mejor de tres partidos con el equipo que finalice en el tercer lugar en el Clausura Nivel UNO. Habrá dos ascenso directos y una révalida.

MERCADO DE PASES. OTRO BOMBAZO APACHE. Alexis knecht, hombre con vasta trayectoria en el basquet del ascenso Nacional, se vestirá de sangre y luto. @bombaa10 REFUERZO DE LUJO PARA ATENAS SPORT CLUB! pic.twitter.com/GBEKtBS72v — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 20, 2021

TODOS LOS PLANTELES DEL CERTAMEN CLAUSURA 2021

CLUB ISRAELITA MACABI

Bases: Andrés Llaver; Gaspar Rosales; Máximo Bosissio.

Escoltas y Aleros: Facundo Quintana; Andrés Berman; Diego Maranesi; Matías Nicastro; Tomás Quintana.

Internos: Abel Trejo; Facundo Alberici; Santiago Agüero.

Entrenador: Eduardo Nicastro.

Asistente: Walter Burgos.

Preparador Físico: Nelson Videla.

MERCADO DE PASES. SUPERLIGA. CHICHO LAVEZZARI REGRESA A SU CUNA... El base campeón argentino U17 con Mendoza en San Luis, tras dejar su huella en Petroleros y Del Pogreso en la Liga Argentina, regresa a Mendoza para vestir la camiseta de Atenas Sport Club. Su casa, su cuna. pic.twitter.com/76wvAcZOln — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 20, 2021

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ

Bases: Pablo Furlanetto; MATÍAS LUCERO (REFUERZO); Lucas Rubia; Thomas Krsul.

Escoltas y Aleros: Gastón Guevara; Rodrigo Funes; Joaquín Prato; Leandro Lincheta.

Internos: Facundo Rubia; Yago Prato; Agustín Paparini; MATÍAS ESTALLES (REFUERZO)

Entrenador: Fernando Santalucía.

Asistente: Enzo Calderón.

Preparador Físico: Ignacio Barrera.

MERCADO DE PASES. BOMBAZO. Hace instantes, MATIAS ESTALLES se acaba de convertir en el flamante refuerzo de Club Unión Deportiva San José. El campeón quiere cortar las redes del certamen Clausura. Se mueve el mercado de pases. pic.twitter.com/popQA5Op0n — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 13, 2021

ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN

Bases: Mariano Gutierrez; FEDERICO GRENNI (REFUERZO).

Escoltas y Aleros: Enzo Castro; MITCH MARMELSTEIN (REFUERZO); Pablo Cano; Santiago Montaldi; Luciano Pesutto.

Internos: Nicolás Seoane; Elias Del Ponte; Thiago Carrasco.

Entrenador: Diego Cabañez.

Preparador Físico: Emiliano Maccarone.

CLAUSURA 2021. SUPERLIGA. Uno de los mejores bases que jugó en Mendoza vuelve a la provincia. Referente de Rivadavia Basquet, jugará esta segunda parte del año en el A.C.San Martín. https://t.co/5RL96sL3YB pic.twitter.com/BtzlUA5RCr — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 19, 2021

ATENAS SPORT CLUB

Bases: Gabriel Rivero; RODRIGO LAVEZZARI (REFUERZO); Bautista Castro.

Escoltas y Aleros: Agustín Benito; Jeremías Bustos; Alejandro Villa; Germán Zumaetta; Agustín Cicchinelli; ALEXIS KNETCH (REFUERZO); RICHARD HERRERA (REFUERZO VENEZOLANO).

Internos: Maximiliano Herrera; Pablo Rizzo; Julián Maschke; Juan Ignacio Olmedo; MARCELO PIUMA (REFUERZO)

Entrenador: Sergio Pedemonte.

Asistente: Lucas Pedemonte – Cristian Vargas.

Preparador Físico: Franco Constanzo.

Kinesiólogo: Sebastian La Rosa.

CLUB MENDOZA DE REGATAS

Bases: Gerónimo Caín; DANIEL MEZA (REFUERZO VENEZOLANO); Juan Cruz Martínez.

Escoltas y Aleros: Roberto Becerra; Emiliano Albarracín; Benjamín Gonzalez; Emiliano Boiza; ALEJO SANCHEZ (REGRESÓ AL CLUB DESPUÉS DE SU PASO POR TALLERES); Lorenzo Cantale; Nicolás Viola.

Internos: Ezequiel Beamonte; Enzo Avalos; Franco Radich; Valentino Roca; FEDERICO RIBA (REGRESÓ AL CLUB)

Entrenador: Pablo Sotomayor.

Asistente: Rafael Mascaró.

Preparador Físico: Rodrigo Gonzalez.

MUNICIPALIDAD DE JUNÍN

Bases: Lorenzo Alaniz; Facundo Trejo; Manuel González; Federico Impellizzieri; JULIÁN MARTÍNEZ (REFUERZO).

Escoltas y Aleros: Leonardo Mosconi; Nahuel Abrego; Federico Laggini; Emiliano Dengra; Lautaro Badui

Internos: JOAQUÍN ORREGO (REFUERZO); Facundo Dinasso; Víctor Cortéz

Entrenador: Germán Jorge.

Asistente: Nicolás Zarate.

Preparador Físico: Facundo Berrocal.

GENERAL SAN MARTÍN

Bases: Ezequiel Blanco; Ramiro Viñas; Franco Lavezzari.

Escoltas y Aleros: IGNACIO LEGALLAIS (VOLVIÓ DE REGATAS); Martín Blanco; Agustín Torres; Juan Ignacio Díaz; JUAN MANUEL RODRIGUEZ (REFUERZO SANJUANINO).

Internos: Galdo Andreoni; Juan Díaz; NELSON GALARZA (REFUERZO); FRANCISCO ROJO (REFUERZO SANJUANINO).

Entrenador: Valentín Puebla.

MERCADO DE PASES. Juani Fernández dejó Anzorena y retornará a General San Martín, club que vio su mejor versión en el básquet de Mendoza. pic.twitter.com/Jr0tRndhF6 — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 19, 2021

MUNICIPALIDAD DE CAPITAL

Bases: Juan Pablo Gamero; Gerónimo Corzo; GENARO CORZO (REFUERZO).

Escoltas y Aleros: Gastón Azcona; Lucas Escalona; Diego Fernandez; Matías Serradilla; Tomás Arce; Ignacio Palazorrosi; Gabriel Arce; Rodrigo Gonzalez.

Internos: Leonardo Díaz; Martín Lombardich; Mauro Greco.

Entrenador: Martín Arce.

Asistente: Gustavo Morán – Mario Rosales – Marcelo Lucero.

Preparador Físico: Enzo Storani.

MERCADO DE PASES. SUPERLIGA. @csdjuninbasquet selló la incorporación del base JULIÁN MARTÍNEZ, el pivote JOAQUÍN ORREGO y DANTE VENTURINI. pic.twitter.com/nBHiKAd4z0 — Salto Inicial (@Salto_Inicial) August 19, 2021

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ANZORENA

Bases: Nicolás Aguilera

Escoltas y Aleros: Franco Heck; Martín Irrutia; Bruno Lazzaro; Lucas Jezowoicz; Emmanuel Aguilar; Franco Durato.

Internos: Rodrigo Griffa; Federico Bonini.

Entrenador: Martín Ramos.

Preparador Físico: Camilo Varas.

RIVADAVIA BÁSQUET

Bases: Marcos Caparros; Juan Sosa; Lautaro Arce; FRANCO SAMPAULISE (REFUERZO).

Escoltas y Aleros: Omar Llaver; Renzo Vargas, Luciano Pulenta; Francesco Magnaldi; TOBIAS CRAVERO (REFUERZO).

Internos: Khalil Adaro; Juan Cruz Cano; Matías Alemano; Nicolás Pereira; MATÍAS QUIROGA (RETORNO AL CLUB);

Entrenador: Marcos Boccolini.

Preparador Físico: Marcos Caparros.