Atletismo: Germán Chiaraviglio brilló en el Sudamericano de Brasil y se quedó con la medalla de oro

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing, China, 2015, y máxima figura del seleccionado argentino de atletismo, conquistó hoy la medalla de oro en la la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil, que cuenta con la participación de 393 representantes de 12 países.

Además, la porteña Fedra Luna y el marplatense Diego Lacamoire ganaron sendas medallas de oro en sus respectivas pruebas de 1.500 metros llanos, en tanto que los bonaerenses Joaquín Gómez, en lanzamiento de martillo, y Diana Ocampo, en 10.000 metros llanos, obtuvieron preseas de bronce.

Chiaraviglio, de 36 años ganó la prueba, por quinta vez en su carrera, con una marca de 5,55 metros, en su segundo intento, y fue escoltado por el ecuatoriano Dyander Pacho Velez (plata con 5,40 metros) yvenezolano Ricardo Montes de Oca (bronce con 5,40 metros).

“Estoy muy feliz y contento por este nuevo logro”, destacó Chiaraviglio en declaraciones a Télam desde Brasil minutos después de la finalización de la prueba.

“Me sentí bien, cómodo, en toda la prueba. Empecé en 5,20, una altura baja, para asegurar porque en los últimos torneos que disputé no venía sintiéndome bien, a pesar de que sabía de que estaba en buenas condiciones pero no lo podía confirmar. Hoy fue una prueba muy buena, me sentí muy cómodo desde el principio. Fui pensando altura por altura e hice saltos muy buenos y técnicamente más prolijos”, explicó.

Chiaraviglio disputó hoy su décimo campeonatos sudamericanos de mayores y en todos subió al podio: Cali 2005, tercero con 5,10; Tunja 206, primero con 5,40; San Pablo 2007, plata con 5,40; Buenos Aires 2011, plata con 5,30; Cartagena 2013, plata con 5,40; Lima 2015, primero con 5,70; Asunción 2017, primero con 5,60; Lima 2019, tercero con 5,21 y Guayaquil 2021, primero con 5,55.

El santafesino Germán Chiaraviglio ganó la medalla de oro en salto con garrocha del Sudamericano de Atletismo.

El atleta santafesino tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros, con la que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, y logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros.

Chiraviglio ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Paraguay, 2022, con una marca de 5,45 metros, en la competencia desarrollada en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo.

Chiaraviglio, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2003 (5,20); la de plata en Toronto (5,75) y finalizó quinto en los de Lima, Perú, 2019 con 5,51.

Fedra Luna, quien conquistó las medallas de oro en las pruebas de 1500m y 5000 metros en los Juegos Odesur de Paraguay 2022, ganó la prueba con un tiempo de 4m14s52/100, seguida por la brasileña July Ferreira da Silva, plata con 4m16s11/100) y la uruguayaMaría Pía Fernández, bronce con4m16s78.

La argentina, subcampeona Iberoamericana en Alicante, España, 2022 en 5000 metros y nacida en julio de 1995, obtuvo, el 28 de enero pasado, la prueba 1500 metros llanos bajo techo en el torneo internacional de Catalunya, España, en el que estableció un nuevo récord nacional y sudamericano.

Luna logró un tiempo de 4m12s95/100 y quedó detrás de la local Agueda Muñoz, que ganó con un registro de 4m11s38/100.

De este modo, Luna quebró el récord argentino bajo techo de la marplatense Florencia Borelli, de 4m17s94/100, registro con el que ganó la medalla de oro en el torneo internacional de Valencia en 1500 bajo techo.

Además, con esa marca, Luna rompió el récord sudamericano de Letitia Vriesde, de Surinam, (4m14s05/100) del 2 de febrero de 1992 en Budapest, Hungría.

Por su parte, Diego Lacamoire, de 25 años y representante del club Malgor Pista y Campo de Mar del Plata, venció con un registro de 3m47s99/100 seguido por los brasileños Guilherme Kurtz, segundo con 3m48s11/100 y Andre Carlos Sousa Sales, tercero con 3m49s24/100.

En el torneo, que clasificará al Mundial de Budapest, Hungría, que se disputará del 19 al 27 de agosto, compiten deportistas de Argentina, Bolivia , Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

A su vez, el bonaerense Joaquín Gómez, múltiple medallista en los Juegos Odesur en lanzamiento de martillo, conquistó hoy la presea de bronce con una marca de 73,77 metros; detrás de los chilenos Gabriel Kehr (plata con 75,57) y Humberto Mansilla (oro con 75,92).

Gómez, de 25 años y surgido de la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda (EMA), ganó ganó de la medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba, Bolivia, 2018 y de bronce en los de Paraguay 2022.

Gómez, quien conquistó la medalla de plata en el Iberoamericano de Perú 2018, está segundo, con una marca de 76.36 metros del 30 de octubre de 2021, en el ranking nacional de todos los tiempos y está a sólo 6 centímetros del récord que ostenta Juan Cerra (76,42) desde el 25 de julio de 2001 en Trieste, Italia.

El lanzador argentino, quien alcanzó en 2014 la final del mundial juvenil de Oregón, Estados Unidos, en el que finalizó octavo, está en el quinto puesto del ranking sudamericano con 76,36 metros, detrás del santafesino Juan Cerra (76,42); los chilenos Gabriel Keher (77,54), Humberto Mansilla (77,70) y el brasileño Wagner José Carvalho Domingos, líder con 78,63 del 19 de junio de 2016.

Por último, Ocampo logró la medalla de bronce con un tiempo de 34m28s2/100, detrás de las peruanas Lizaida Valdivia (plata en 34m26s0) y Luz Mery Rojas (oro en 34m25s0) y Lizaida Valdivia (plata en 34:26.0). En tanto que Marcela Cristina Gómez finalizó en el undécimo puesto en 36:46.2

El certamen, en el que Argentina participa desde la edición de 1920 de Chile, clasificará directamente al Mundial a los campeones en competencias individuales, siempre que lideren el ranking continental.

En el último campeonato sudamericano, que se llevó a cabo en el estadio Modelo Alberto Spencer -inaugurado en 1959- en Guayaquil, Ecuador, 2021, Argentina finalizó en el sexto puesto con una medalla de oro, cuatro de plata y seis de bronce, detrás de Chile (2-5-1); Ecuador (3-5-8); Venezuela (4-2-3); Colombia (8-13-3) y Brasil, que ganó con (26-11 -12).

La presea dorada la ganó el garrochista olímpico santafesino Germán Chiaraviglio con una marca de 5,55 metros, en tanto que las de plata las conquistaron los entrerrianos Federico Bruno (1500 metros llanos) y Nazareno Sasia (lanzamiento de bala), la marplatense Florencia Borelli ( (5.000 metros llanos) y la posta mixta 4x 400 metros integrada por el mendocino Leandro Paris, la chubutense María Ayelén Diogo, la cordobesa Noelía Martínez y el bonarense Elián Larregina.

Las medallas de bronce las ganaron los bonaerenses Juan Ignacio Solito (lanzamiento de bala); Joaquín Gómez (martillo); Mariana Borelli (1500 metros llanos), Belén Casetta (3.000 con obstáculos), el correntino Carlos Layoy (salto en alto) y el tucumano Juan Manuel Cano Ceres ( marcha 20.000 metros).

En la tabla de récords de los campeonatos sudamericanos solo figura un deportista argentino: Jennifer Dahlgren, en lanzamiento de martillo, con una marca de 72,70 del 2 de junio de 2011 en Buenos Aires, en tanto que el santafesino Juan Ignacio Cerra es el ganador de más títulos en una sola prueba: nueve, en martillo (1997-2011)

Cerra, además, es el ganador de más campeonatos consecutivos (9, de 1997 a 2011), y en damas es, con cuatro, Alejandra García (salto con garrocha, 1995-2003).