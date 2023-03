Atención Godoy Cruz: los cambios que se vienen en River y los jugadores que se ganaron un lugar

🔎 Nacho Fernández (33 anos) é o líder em participações em gols do River Plate em 2023. 🇦🇷🧠



⚔️6 jogos

⚽️2 gols

🅰️1 assist

🔑16 passes decisivos (!)

🦾41 bolas recuperadas (!)

🔄70% acerto no drible (!)



• É o jogador com a maior Nota Sofascore (7.70) do Campeonato Argentino. pic.twitter.com/hzsh4MDdg1