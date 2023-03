Festeja Godoy Cruz: Ezequiel Bullaude marcó su primer gol en Europa y le dio el agónico empate al Feyenoord

Ezequiel Bullaude tuvo su noche esperada, es que la joya salida de Godoy Cruz le dio el agónico empate al Feyenoord ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania, de visitante, por los octavos de final de la Europa League.

El ex jugador del Tomba ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo y consiguió, con un cabezazo preciso, el 1 a 1 del equipo neerlandés, que definirá el pase a los cuartos de final en su estadio.

El ex jugador de Godoy Cruz no venía teniendo acción en el Feyenoord y jugó casi todos los partidos en el equipo Sub 21 del equipo neerlandes, por eso este gol es como una mini revancha, ya que todavía no tuvo muchas oportunidades en el equipo de Rotterdam.

Bullaude fue la venta más cara en la historia de Godoy Cruz y todavía está “pagando el derecho de piso” en Europa, pero la dirigencia del Feyenoord tiene mucha fe en el futuro del “Flaco”.