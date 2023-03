El DT Hugo Ibarra confirmó que repetirá el mismo equipo de Boca frente a Banfield

Una vez consumado el entrenamiento en el predio de Ezeiza, Hugo Ibarra se presentó en zona mixta y dialogó con la prensa en la antesala de lo que será la visita de Boca a Banfield. Después de varias semanas, el DT habló en la previa de un partido y sorprendió a todos confirmando el equipo: “Van a jugar los mismos que contra Defensa y Justicia”.

“Se avecina un partido difícil contra Banfield y vamos a jugar con el mismo equipo. Estamos trabajando, podemos jugar con distintos sistemas, tenemos jugadores que pueden hacerlo. Nos vamos aceitando partido a partido”, expresó en primera medida el Negro.

🗣️ "Va a jugar el mismo equipo del lunes"



🗣️ "Nos vamos aceitando partido a partido"



🗣️ "Estamos trabajando la parte defensiva, encontrar más solidez. Los primeros defensores tienen que ser los delanteros"



✍️ Hugo Ibarra en conferencia de prensapic.twitter.com/mqRtg9LdV5 — El Gráfico (@elgraficoweb) March 10, 2023

Minutos después, el entrenador de Boca entró en detalles y explicó los motivos que los llevaron a decidirse por ratificar el 11 que igualó sin goles con el Halcón: “Por la confianza que me da día a día el grupo, los jugadores. Uno le da la camiseta, la responsabilidad, la confianza y ellos la están devolviendo adentro de la cancha; y cuando tiene que salir alguien sabe que el compañero va a ser lo mejor para el equipo”.

🚨 ATENCIÓN 🚨

Hugo Ibarra definió el mismo sistema y equipo que jugó contra Defensa y Justicia en la práctica de esta mañana:

Romero, Advincula, Valdéz, Figal, Fabra;

Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero

Langoni, Benedetto y Villa.

Mañana última práctica ☑️ — Luis Fregossi (@LuisFregossi) March 10, 2023

“Todos queremos ganar, lo importante es no perder puntos. El fútbol argentino ha mejorado y está parejo todo. Los rivales ya conocen a Boca, tratan de generarle bloques para que no tengamos posibilidades por adentro. Esto no quiere decir que igual ese siempre sea el esquema (4-3-3)”, fue otra de las frases destacadas que dejó el DT del conjunto de La Ribera.