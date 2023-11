Así se prepara Maipú para visitar a Estudiantes (RC) con el sueño intacto del ascenso a Primera

Deportivo Maipú hace los últimos ajustes en su preparación de cara al primer encuentro, correspondiente a las semifinales del Torneo Reducido de Primera Nacional frente a Estudiantes de Río Cuarto, que tendrá lugar, mañana a las 19, en el estadio Antonio Candini.

El árbitro del partido será Nazareno Arasa y estará acompañado por Facundo Rodríguez, Diego Martín y Joaquín Gil, cuarto árbitro.

El equipo dirigido por Luis García viajará hoy, al medio día a la ciudad cordobesa en colectivo.

La serie se juega a dos partidos, la revancha será el domingo, en el estadio Higinio Sperdutti, de Maipú, desde las 17.

Agustín Manzur y Santi González (mano en alto) han sido jugadores claves en el Cruzado en los últimos partidos en el Torneo Reducido (Prensa Maipú)

El Cruzado cuenta con ventaja deportiva, es decir que si la serie termina igualada quien pasará a la final por el segundo ascenso será Maipú.

En una de sus mejores producciones futbolísticas de los últimos encuentros, el Botellero, hace una semana eliminó a Temperley. El equipo conducido por García dio una gran muestra no solo de carácter sino de buen fútbol y, superó con claridad al difícil Gasolero.

Si bien el Cruzado tiene grandes protagonistas en su plantel, una de las figuras de la última presentación fue el volante Agustín Manzur.

El ex mediocampista de Godoy Cruz, es uno de los jugadores mimados del entrenador Luis García, quien suele elogiarlo y decir, que el mendocino es “el mejor 5 de la categoría”.

Frente al Celeste, Manzur volvió a exponer toda su jerarquía en los momentos claves del encuentro: “Luis me dio la confianza para jugar en esa posición y, Gracias a Dios, he podido hacer un buen campeonato. Por lo cual estoy muy contento con todo eso, pero también es el equipo el que me permite tener un buen torneo”, contó.

Y agregó, “Que Luis diga eso de mí, es un gran elogio, pero también es mucho para mí (deja escapar una risa). ¡Para que diga eso de mí, es porque me banca mucho!”, sostuvo Agustín respecto a la consideración del técnico.

Esta temporada, el volante ha sido fundamental en el esquema de García, y ha demostrado en muchos encuentros un gran rendimiento, sobre todo, en los decisivos. Respecto a las semifinales, indicó: “Estamos muy contentos, porque uno de los objetivos del grupo era tratar de llegar lo más lejos posible y quedar en la historia del club, lo estamos cumpliendo. Estamos en semifinales, pero vamos por mucho más”, aseguró el jugador salido del Tomba.

En cuanto, al buen rendimiento destacó: “Frente a Temperley ganamos un partido difícil , pero no hay que quedarse con eso. Tenemos que trabajar e ir paso por paso, pensando en cada rival y en todo lo que viene. Este es un equipo y con mucha personalidad”, concluyó Manzur.