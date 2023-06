Argentina-Australia: a qué hora y por dónde ver en vivo a La Scaloneta con Messi en cancha

La Selección Argentina, campeona del mundo tras la enorme gesta en Qatar 2022, está lista para afrontar un par de compromisos amistosos en su gira por China. Australia e Indonesia serán los rivales y en cancha estará Lionel Messi, el mejor de todos y la atracción absoluta.

En ese marco, y más allá de los partidos de preparación, la noticia por estas horas es la decisión del propio Messi, quien volvió hoy a poner en duda su presencia en el próximo Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, para defender el título obtenido en Qatar.

“Lo dije algunas veces, creo que este fue mi último Mundial. Iremos viendo cómo se dan las cosas, pero no creo que llegue al próximo Mundial”, dijo Messi en una entrevista que realizó con una aplicación de China.

Lionel Messi es parte de la delegación argentina en Beijing. (@leomessi)

El astro rosarino, que cumplirá 36 años el próximo 24 de junio, volvió a poner seriamente en duda su presencia en la Copa del Mundo, tal como había deslizado luego de llevar a la “Scaloneta” a la tercera estrella en el Mundial Qatar 2022.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, agregó el capitán del seleccionado nacional.

La nota se emitió por la plataforma Taobao, de la compañía Alibaba, una de las empresas que tienen vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La presencia de Messi en las redes sociales de China generó una fuerte repercusión e incluso el medio fue duramente criticado ya que el lunes emitió un adelanto de menos de un minuto.

Durante la entrevista con el único periodista chino que participa de la votación por el Balón de Oro, Messi también elogió al entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni.

“Creo que todos los entrenadores son diferentes y tienen sus propios estilos, pero para nosotros Scaloni es una persona especial para este equipo, independientemente de los buenos resultados que logramos siempre, él llegó a esto gracias a su idea, su estilo de trabajo, su cercanía y su forma de comunicarse con el equipo”, destacó.

El ganador de siete Balones de Oro también fue consultado por la posibilidad de conquistar el octavo que se entregará el próximo 30 de octubre en París.

“En esta etapa de mi vida, ya no es importante para mí. Siempre digo que los premios individuales no son lo que me importa, sino que los colectivos son los más importantes para mí. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Ese fue el premio más grande para mí”, remarcó sobre el título obtenido el 18 de diciembre.

Messi jugará con la Selección Argentina y después pondrá la cabeza en el Inter de Miami, su nuevo club. / AFA

Consultado por la Liga de Campeones que conquistó Manchester City bajo la conducción del español Josep “Pep” Guardiola, Messi aseguró que el título fue “merecido” y consideró que el DT con el que coincidió en Barcelona “es el mejor del Mundo”.

Pese a su frustrada vuelta a Barcelona, el ahora exfutbolista de Paris Saint-Germain expresó su cariño por el club catalán y sus hinchas que durante varios partidos ovacionaron a Messi en el estadio Camp Nou durante el minuto 10.

“Fue un poco raro que coreen mi nombre pero tiene mucho sentido. Pasé muchos años ahí y mis hijos también. Tengo una relación muy profunda con Barcelona”, sostuvo.

Messi es la gran atracción del amistoso del próximo jueves entre el seleccionado argentino y su par de Australia en Beijing.

El flamante nuevo jugador de Inter Miami, de Estados Unidos, estará seguramente desde el inicio ya que cada vez hay más chances de que no viaje a Indonesia para el segundo partido de la gira.

El rumor ya llegó a Yakarta y el presidente de la Federación de Fútbol de Indonesia (PSSI) tuvo que salir a dar explicaciones por la posible ausencia de la estrella mundial.

“El partido es entre la selección de Indonesia contra la Argentina y no Indonesia vs. Messi”, afirmó Erick Thohir, uno de los empresarios más importantes del paísabordado por la prensa local en la puerta del Palacio presidencial.

Thohir también realizó una recorrida por el estadio Gelora Bung Karno, que tendrá su aforo de 77 mil espectadores completo.

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Australia

Una probable formación del seleccionado campeón del Mundo sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Simeone o Álvarez y Ángel Di María.

Argentina-Australia: hora y TV

El partido entre Argentina y Australia se jugará el jueves a las 9 de la Argentina en Beijing y será televisado en vivo por TyC Sports.

En tanto, ante Indonesia será el lunes 19, a las 9:30 de la Argentina, también por TyC Sports.