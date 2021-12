Alejandro Chapini: “Godoy Cruz no va a vender, todo lo contrario, tiene que invertir”

Después de 44 años Godoy Cruz volvió a tener un presidente elegido por sus socios, algo histórico para Alejandro Chapini, quien habló con Los Andes sobre el presente y el futuro de la institución.

Cómodamente sentados en la cantina del Feliciano Gambarte, rodeado de los chicos de la escuela de verano y tomando un café de máquina el “Chapa” comenzó a mostrar otra cara de la dirigencia, una más cercana al socio y permeable a los comentarios y sugerencias.

“Ser el presidente de Godoy Cruz es una autoresponsabilidad (sic) porque todos los días tenemos que mejorar, por eso creemos que tenemos que ser nosotros y no yo. Si no hacemos un equipo de trabajo que pueda sumar gente en diferentes lugares del club que nos pueda dar una mano será muy difícil”, comenzó diciendo.

-¿Te gustó tener una lista opositora en las elecciones?

-De ese tema se puede hablar mucho. Si te ponés a comparar el club hace 20 años y ahora es totalmente diferente, antes peleábamos para no irnos al Argentino A y ahora llevamos más de 15 años en Primera, es una diferencia enorme. Seguramente en este tiempo hay gente que no ha estado de acuerdo y por eso decidió armar otra lista. Creo que no estaban de acuerdo en la parte de comunicar y dialogar y hoy hay mucha gente que, si vos no comunicás, se deja llevar por trascendidos, redes sociales y eso es lo peor. Por eso el club tiene que tener comunicación y diálogo y que haya una oposición nos obliga a ser mejores.

-¿Cómo se vivió que los líderes de la lista opositora (Andrés Nicosia y Fernando Da Fré) se sumaran a la lista del oficialismo?

-Antes del primer llamado a elecciones hubo charlas con los socios que armaron esa lista, pero no llegamos a un acuerdo y por eso decidieron ir aparte. En los casos de Nicosia y Da Fré hablamos y dijimos que nos queríamos desangrarnos en las elecciones y por eso aceptaron sumarse a nuestra lista.

-Sos un presidente formado en el polideportivo del club (jugó al básquet), ¿cuáles son los planes para los otros deportes?

-Veníamos hablando con Mansur antes de las elecciones que las otras disciplinas federadas necesitaban un lugar cerrado y la idea es hacerlo en Balcarce y Lencinas antes de junio del año que viene porque son deportes de precisión.

Alejandro Chapini, nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba Ignacio Blanco

-Desde lo futbolístico (NdeR: el equipo está ante penúltimo en los promedios), ¿sentís que agarraste un fierro caliente?

-Es igual al fierro caliente que agarramos en el 2001 y tenemos que estar a la altura, lo necesita el club, el hincha y creemos que somos los que tenemos que hacernos cargo y salir de este momento. Hoy la mayoría de los jugadores eligen irse a jugar al exterior porque necesitan dar el salto económico y por eso se van a ir a jugar donde cobren más dinero. Ni los más grandes de Argentina pueden conseguir jugadores y siempre terminan cayendo a Godoy Cruz a buscar futbolistas.

-Varios clubes aseguran que para incorporar jugadores tienen que vender, ¿Godoy Cruz necesita vender o puede bancar este plantel?

-Godoy Cruz no va a vender, todo lo contrario tiene que invertir. La única forma que se haga una transferencia es por la cláusula de rescisión, de lo contrario vamos a tratar de mantener este equipo. En los últimos dos mercados de pases se dieron cuenta que invertimos en jugadores, en algunos acertamos y en otros no.

-¿La cantidad de refuerzos que pueden llegar dependerá de la cantidad de salidas?

-Las partidas serán mínimas, no creo que haya un desmantelamiento. Hoy se terminarán cinco o seis contratos y vanos a tratar de extenderlos.

-¿Qué te genera Diego Flores?

-Me generó sensaciones positivas. Desde que llegó generó un cambio de hábito en los entrenamientos y los jugadores aceptaron la propuesta que el técnico trajo. Además hubo jugadores que mejoraron sus actuaciones.

-¿Cómo vivís la situación de Tomás Badaloni, un chico surgido de la inferiores y que muchas veces es maltratado por los hinchas?

-Tomi es un chico que fue creciendo partido a partido, pero a veces ese crecimiento no se ve porque al delantero se le exigen goles, hace mucho sacrificio, mejoró muchas cosas que no se ven, pero en algún momento va a explotar con goles… pero Godoy Cruz hoy tiene necesidades y por eso vamos a buscar gente que lo acompañe.

Alejandro Chapini, nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba Ignacio Blanco

-Una máxima en el fútbol dice “los chicos ganan partido, pero los grandes ganan campeonatos”, en el caso de Godoy Cruz salvar la categoría sería parecido a salir campeón… ¿en el mercado de pases se buscará gente de experiencia?

-Es un problema que venimos teniendo hace un par de años: tenemos pocos referentes dentro del vestuario. Lo importante no son los 90 minutos del partido, sino también el día a día, cuidar a los más jóvenes porque hoy los hinchas exigen resultados y por eso tenemos que trabajar en diferentes aspectos como la psicología del jugador.

-Según AFA, Godoy Cruz es el segundo equipo con menos socios de los equipos de Primera División con 2594, sólo por encima de Patronato que tiene 2100…

-El socio pleno en Godoy Cruz es un tema muy importante y difícil porque el Socio Pleno no sólo va a la cancha, sino que usa las instalaciones para otras actividades. Si yo te digo que mañana hacemos a todos Socios Plenos la gente no podría venir porque el club estaría repleto y no tendrían lugar para nada porque está lleno. Estamos pensando una categoría de socio que en algún momento pueda votar y que sólo sea para el fútbol. Hay clubes que figuran con 50 mil socios, quizá no tengan sede social y que sólo sea para ir a la cancha, esa sería una solución.

-Hoy te toca reemplazar a un presidente con una imagen muy fuerte y polémica a la vez, ¿la idea es ir por la misma línea o diferenciarse?

-Lo bueno, que fue mucho y durante muchos años, hay que sostenerlo y lo que no era tan bueno hay que cambiarlo. Lo que sí creo que hay que comunicar de una manera más clara.