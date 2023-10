A una fecha del final, quiénes jugarían la primera final y cómo serían los cruces del Reducido

Será un domingo apasionante. Chacarita Juniors debe defender su lugar de privilegio como visitante de Atlético de Rafaela, mientras que en Mendoza, el Deportivo Maipú recibirá a Independiente Rivadavia. Estos dos partidos se ganan la atención de un fin de semana donde hay mucho en juego y que, a principio de la próxima semana, se terminarán de confirmar nada menos que la final por el primer ascenso a la Liga Profesional 2024, como así también cómo quedará confeccionado en Torneo Reducido, por el segundo boleto a la máxima categoría de AFA.

Chacarita, por su empate con Estudiantes de Caseros (1-1), le dio vida a la Lepra mendocina que, después de ganarle al descendido Villa Dálmine (1-0), quedó a un punto del Funebrero en la lucha por conseguir el boleto de la Zona B, rumbo a la primera gran final. Maipú también tiene posibilidades, aunque corre de atrás. En cuanto a los puntos y también en goles a favor, principal método de desempate entre aquellos equipo que igualen en alguna posición de esta etapa clasificatoria. Entonces, el encuentro de Chaca en Rafaela, que también se juega mejorar su lugar en el Torneo Reducido, será clave para los mendocinos, que se enfrentarán en el Omar Higinio Sperdutti esperando que La Crema les brinde una mano.

El penalazo para Independiente Rivadavia. El central de Dalmine busco rechazar y le pegó una patada en la cabeza a Alex Arce.



El Paraguayo llegó a los ¡26 goles! tras cambiar el penal por gol 🤯🇵🇾 pic.twitter.com/6QYJnGYRXk — 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@primeranaciona7) October 9, 2023

Si uno tiene en cuenta la tabla de posiciones actual y si la fecha finalizara hoy, el Funebrero sería el representante de la Zona B en la final por el primer boleto a la LPF. El equipo de San Martín tiene 66 puntos, con +25 goles a favor. Le sigue Independiente con 65 unidades y +17, mientras que el Cruzado de calle Vergara, acumula 63 y +16 luego de su inmerecido empate con Aldosivi, en Mar del Plata (1-1). Sin embargo ese ubicación de privilegio no es lo único que está en juego. También las posiciones finales de aquellos equipos que se están clasificando a los playoffs, como así también, los que tienen chances matemáticas: Brown de Adrogué y Gimnasia de Jujuy, los cuales suman 44 puntos y están a tres del Deportivo Riestra, que por estas horas se esta quedando con el octavo puesto del grupo. Para este reducido, dependiendo de los resultados de la última fecha, ya están clasificados Chacarita, Independiente y Maipú (los cuales dirimirán quien será el primero), sumado a Quilmes, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero y Ferro Carril Oeste.

El capitán de Chacarita se pierde el últ. partido, con Atlético Rafaela (5°). Un partido clave, ya que le saca solo UN punto a Independiente Rivadavia.



Cabe recordar que si un jugador con 4 amarillas es amonestado la ult fecha, se pierde la FINAL o la 1er instancia del REDUCIDO. pic.twitter.com/oUhgXZrKom — 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@primeranaciona7) October 9, 2023

En la Zona A, la paridad también fue el común denominador en las últimas jornadas, y como el lunes se jugará íntegramente el programa de partidos, ahí recién se conocerá al primer finalista y al resto de los clubes que irán al playoffs, aunque en este apartado, ya hay varios que se aseguraron un lugar. Agropecuario y Almirante Brown son líderes al estar empatados en 58 puntos, aunque el equipo de Carlos Casares tiene mejor diferencia del gol comparado con el conjunto de Isidro Casanova: +14 contra +4. A dos unidades se ubica San Martín de Tucumán (+15), entre los tres equipos que buscan ser finalistas mediante esta fase clasificatoria. Más atrás, para el Reducido, además de dos de esas instituciones citadas, se sumarán: Estudiantes de Río Cuarto (55 -y con chances también de ser finalista -+3-)), Temperley (+6) y Deportivo Morón (+2) con 53 puntos; San Martín de San Juan (52) y Defensores de Belgrano (50). Justamente el Dragón pelea con Gimnasia por ese último puesto. El Lobo reúne la misma cantidad de unidades en la tabla, pero con +3 de diferencia y de gol contra +8 del equipo del Bajo Núñez; y Güemes, el tercero en discordia por ese último cupo al Reducido, tiene +2.

Nueva Chicago (49) y Defensores Unidos de Zárate (47) también tienen chances matemáticas, mínimas es cierto, pero posibilidades al fin. Al igual que el Lobo de Joaquín Sastre, deberán ganar sus partidos y esperar que se caigan el Dragón, el Lobo, el Torito y los santiagueños.

Así las cosas, serán dos días (domingo y lunes) de pura emoción, aunque ahora ya se puede confeccionar un cuadro de quiénes jugarían la primera final y la llave del Torneo Reducido. Pase y lea.

Esto dice el reglamento sobre la igualdad en puntos en los puestos de descenso.#PrimeraNacional #NacionalenTycSports pic.twitter.com/wsNJOusRnZ — 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 (@primeranaciona7) October 8, 2023

Primera final. De acuerdo al Reglamento de la Primera Nacional 2023, el duelo decisivo se disputará a partido único en una sede neutral. Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios finalizan igualados se disputarán dos tiempos suplementarios y, de persistir el empate, definirán por penales. La fecha elegida y publicada en el Boletín Especial N° 6227 de la Asociación del Fútbol Argentino es el sábado 28 de octubre y el estadio se elegirá de acuerdo a quiénes sean los finalistas. Por el momento, Chacarita y Agropecuario, son quienes juegan ese partido.

Torneo Reducido. Lo disputarán los siete equipos ubicados en los puestos del 2° al 8° de cada zona. Además, estará el perdedor de la final única por el primer ascenso. La primera fase será a un partido único, en el estadio del equipo mejor posicionado. Si tras los noventa minutos no se sacan diferencias, pasará a la próxima ronda el local. Los emparejamientos son los siguientes: 2º de Zona “A” con 8º Zona “B”, 2º de Zona “B” con 8º Zona “A”, 3º de Zona “A” con 7º Zona “B”, 3º de Zona “B” con 7º Zona “A”, 4º de Zona “A” con 6º Zona “B”, 4º de Zona “B” con 6º Zona “A” y 5º de Zona “A” con 5º Zona “B”. De acuerdo a ello, los cruces serían: Almirante Brown (2A) vs. Deportivo Riestra (8B); Independiente Rivadavia (2B) vs. Defensores de Belgrano (8A), San Martín Tucumán (3A) vs. Ferro (7B), Deportivo Maipú (3B) vs. San Martín (SJ) (7A), Estudiantes RC (4A) vs. Mitre Santiago del Estero (6B), Quilmes (4B) vs. Deportivo Morón (6A) y Temperley (5A) vs. Atlético de Rafaela (5B).

Lo que va a ser la última fecha de la Primera Nacional, por favor.



Se definen los dos finalistas, clasificados al Reducido, los dos que juegan la Promoción y un descenso.



Una LOCURA. 🔥🔥 pic.twitter.com/xwzHInySeY — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 9, 2023

¿Cómo siguen los playoffs?: En la segunda parte de este mini torneo, a los siete equipos que hayan clasificado, se le sumará el perdedor de la final por el primer ascenso. Para los emparejamientos, se creará una tabla general de posiciones interzonal, teniendo en cuenta, según el reglamento: “en primer lugar la posición en la tabla de su respectiva zona, luego promedio de puntos comparado (se divide puntos obtenidos con partidos disputados) entre equipos de distinta zona con misma ubicación, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo, todo sucesivamente”.

Se ordenarán, claro, del primero al octavo, considerando al perdedor de la final única como el primero. Esta instancia será a doble partido, de local y visitante, definiendo la serie en su casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Si la serie termina igualada, pasará a la semifinal el mejor ubicado. Los enfrentamientos, entonces, serán: 1º con 8º, 2° con 7°, 3° con 6° y 4º con 5º. A semis, van cuatro equipos y para esa llave, otra vez se creará una tabla general de posiciones interzonal con los mismos parámetros de aquella realizada en la ronda anterior. El estilo será el mismo que en cuartos: doble partido, se define en el estadio del mejor ubicado y, en caso de empate, pasará el que haya cosechado mejor promedio en la tabla interzonal. Los cruces, por lo tanto, serán: 1º con 4º y 2º con 3º.

Joaquín Sastre, deté de Gimnasia, sabe que su equipo no la tiene fácil para entrar al reducido. Debe ganarle a Brown de Madryn y esperar que no lo haga Defensores de Belgrano. Foto: José Gutierrez / Los Andes

Por último, en la final cambiará el formato. Será a partido único en cancha neutral, a determinar por AFA. En caso de igualdad en los noventa minutos regulares, se disputará media hora más en dos tiempos de quince minutos. De persistir el empate, el ascenso se definirá desde el punto de penal.

Fechas confirmadas: Final por el primer ascenso: 28 de octubre y Reducido: 4, 11, 18 y 25 de noviembre. Final por el tercer descenso: 2 de diciembre.

Última fecha. Zona A (lunes 16/10, desde las 15.30): Estudiantes (RC)-Nueva Chicago, Defensores de Belgrano-San Martín (T), Almirante Brown-Temperley, Deportivo Morón-San Telmo, Güemes (SdE)-Almagro, Patronato-Agropecuario, Gimnasia y Esgrima-Brown (PM), Alvarado (MdP)-Defensores Unidos y Flandria-San Martin (SJ). Zona B (15/10 desde las 15.30): Ferro-Aldosivi, Gimnasia (J)-Riestra, Quilmes-Racing (Cba), Brown (A)-Atlanta, Estudiantes (BA)-Tristán Suárez, Atl. de Rafaela-Chacarita, Dep. Madryn-Mitre (SdE), Villa Dálmine-Chaco For Ever, y Dep. Maipú-Independiente Rivadavia.