18 de abril de 2026 - 13:46

La miniserie que está en Netflix y es considerada un diamante en bruto: tiene 3 capítulos muy intensos

Con esta producción, Netflix ofrece un capítulo mejor que el otro, que no te dejan quitar los ojos de la pantalla.

Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores

Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

En un catálogo que parece infinito, hay series que logran destacarse sin necesitar temporadas largas ni tramas extensas. En Netflix, hay una producción de solo tres capítulos que se volvió una de las más recomendadas por quienes disfrutan del suspenso, el drama y los interrogatorios cara a cara. Compacta, directa y cargada de tensión, es ideal para ver de un tirón.

Leé además

Interconectados (Ripple)

Con 8 capítulos en Netflix: la serie ambientada en Nueva York que está entre las más vistas

Por Marianela Panelo
El nuevo drama de época ambientado en Estambul disponible en Netflix. 

Tiene 14 capítulos y está en Netflix: la nueva serie ambientada en la Estambul de los años 50 que rompe moldes

Por Redacción Espectáculos

Netflix
Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores

Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores

En solo tres episodios, de poco más de 43 minutos promedio cada uno, "Criminal: Alemania" logra desarrollar personajes profundos, giros inesperados y momentos de máxima tensión con una puesta en escena minimalista pero muy eficaz.

Lo curioso es que esta entrega forma parte de un proyecto mayor, con versiones en otros países como Francia, Reino Unido y España, todas centradas en un mismo formato: interrogatorios intensos en una sola habitación. Una idea simple pero poderosa que generó muy buenas críticas y encantó a los fanáticos del género policial.

Embed - Criminal Alemania Temporada 1 Tráiler Castellano

De qué trata "Criminal: Alemania"

La historia transcurre íntegramente en una sala de interrogatorios. En ese espacio cerrado, los investigadores enfrentan a distintos sospechosos, con diálogos cargados de tensión y estrategias psicológicas que bordean lo legal.

La sinopsis oficial que se lee en Netflix lo resume así: "Cuatro paredes. Investigadores y sospechosos cara a cara. La verdad está muy cerca, a veces al filo de la ley, y los interrogadores la pueden oler."

Netflix
Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores.

Esta miniserie de Netflix deja sin palabras a todos los suscriptores.

Lo interesante es que cada uno de los episodios presenta un caso distinto, pero la tensión y la construcción del suspenso son constantes. No hay persecuciones ni escenas de acción, solo palabras, miradas y silencios que dicen mucho más de lo que parece.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en un nuevo thriller psicológico de Netflix. 

Fecha de estreno en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti se unen en una nueva y distinta película

Por Redacción Espectáculos
La serie de Netflix que emocionó a todos y está entre lo más visto de la plataforma. 

Con 8 capítulos en Netflix: la nueva serie ambientada en Martinica sobre 11 huérfanos en problemas

La serie de Netflix sobre un crimen real en Chile. 

En 8 capítulos: el nuevo thriller que se ve en Netflix sobre un crimen real en Chile

Estreno en Netflix: esta noche llega la quinta temproada de una serie española.

Esta noche en Netflix: son 6 episodios de una de las comedias más vistas