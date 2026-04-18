La miniserie que está en Netflix y es considerada un diamante en bruto: tiene 3 capítulos muy intensos

En un catálogo que parece infinito, hay series que logran destacarse sin necesitar temporadas largas ni tramas extensas. En Netflix , hay una producción de solo tres capítulos que se volvió una de las más recomendadas por quienes disfrutan del suspenso, el drama y los interrogatorios cara a cara. Compacta, directa y cargada de tensión, es ideal para ver de un tirón.

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Las producciones internacionales vienen pisando fuerte en la plataforma , y esta historia, de origen alemán, que se estrenó en 2019, se volvió un ejemplo perfecto de cómo contar mucho con muy poco.

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En solo tres episodios, de poco más de 43 minutos promedio cada uno, "Criminal: Alemania" logra desarrollar personajes profundos, giros inesperados y momentos de máxima tensión con una puesta en escena minimalista pero muy eficaz.

Lo curioso es que esta entrega forma parte de un proyecto mayor, con versiones en otros países como Francia, Reino Unido y España, todas centradas en un mismo formato: interrogatorios intensos en una sola habitación. Una idea simple pero poderosa que generó muy buenas críticas y encantó a los fanáticos del género policial.

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De qué trata "Criminal: Alemania"

La historia transcurre íntegramente en una sala de interrogatorios. En ese espacio cerrado, los investigadores enfrentan a distintos sospechosos, con diálogos cargados de tensión y estrategias psicológicas que bordean lo legal.

La sinopsis oficial que se lee en Netflix lo resume así: "Cuatro paredes. Investigadores y sospechosos cara a cara. La verdad está muy cerca, a veces al filo de la ley, y los interrogadores la pueden oler."

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Lo interesante es que cada uno de los episodios presenta un caso distinto, pero la tensión y la construcción del suspenso son constantes. No hay persecuciones ni escenas de acción, solo palabras, miradas y silencios que dicen mucho más de lo que parece.