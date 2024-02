Irreconocible: el cantante de Maná pasó por el quirófano y hasta su ex mujer lo criticó

Maná fue la banda mexicana homenajeada con el galardón “Persona del año” en los premios Grammy Latino, que fueron entregados el pasado jueves. Además de los aplausos para el cuarteto, estuvo presente el asombro de los presentes al ver el nuevo rostro de Fher Olvera, el cantante.

El vocalista y guitarrista del grupo pasó por el quirófano y lució ante las cámaras con piel tirante y ojos casi rasgados. Daba la impresión de que tenía una máscara facial; deformaciones habituales de las cirugías estéticas que no salen bien.

"¿Qué le pasó a ese hombre?", "Debería aceptar la vejez con dignidad", "Es totalmente otra persona, por Dios", fueron algunos de los comentaron que trascendieron por las redes sociales.

Frente a ellos, el músico no emitió opinión pero sí lo hizo su ex mujer, Mónica Noguera: "A mí me da mucha tristeza porque no se tiene que enfocar en la cuestión física".

Y fundamentó su comentario desde el riesgo de vida que significó la intervención: "En el tiempo que estuvimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Voy a decir que me duele mucho porque aquella vez solo era operarse la papada y los ojos. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y se estaba desangrando".