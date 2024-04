Tomate: apuntan a superar el récord nacional de cosecha

La cosecha de tomate comenzó su etapa final en Mendoza y, a cerca de un mes para terminar, varios se ilusionan con cosechar 635.000 t y superar el récord del año 2022 (625.000 t). De todos modos, el sector tiene varios desafíos por delante y varios agricultores reclaman por los mayores costos y la incertidumbre general.

En el informe “Superficie con tomate en Mendoza. Temporada 2023/24″, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), figura que la superficie actual estimada en Mendoza es de 3.683 ha, de las cuales el 94,5 % (3.462 ha) corresponden a tomate con destino a industria. Esa cantidad de hectáreas es un 8 % menor a la del año pasado, aunque está dentro de los márgenes de las últimas 12 temporadas (la superficie osciló entre 2.000 y 4.000 ha).

“Dentro de las hortalizas estivales de la provincia, el tomate, con el 22 % de la superficie, es la especie normalmente más cultivada después del zapallo y la papa. Esta temporada, comparte el segundo lugar con el zapallo”, señalaron desde el IDR. Si bien se produce tomate en varias provincias, Cuyo concentra alrededor del 80% del que va a industria.

En cuanto a la cosecha, el ingeniero agrónomo Cosme Argerich, del INTA La Consulta y asesor de la Asociación Tomate 2.000, comentó que las proyecciones apuntan a lograr 635.000 t en el país, un récord de cosecha. Es importante aclarar que aún queda un mes para terminarla, y que el número final dependerá de cómo concluya el proceso.

“Las estimaciones actuales dan una producción nacional de 635.000 toneladas, que sería récord y superaría en unas 10.000 toneladas al récord de la temporada 2021-22. Esto se debe a un aumento de rendimiento, es decir, mejor adopción de tecnología”, analizó Argerich. El año pasado, el volumen fue de 587.600 toneladas en todo el país, de las que Mendoza aportó 258 mil t.

Este año, la estimación provincial ronda las 200.000 t, cerca de 50.000 t menos que el año pasado por menor superficie y granizo en el noroeste. San Juan, sin significativos accidentes climáticos, vuelve a ser líder con alrededor de 300.000 t. Si bien Mendoza bajó en cantidad, para Argerich es importante analizar el conjunto con San Juan, porque buena parte de lo que se produce allá luego se industrializa en Mendoza.

Con respecto a la merma local, el especialista del INTA La Consulta explicó que una empresa importante decidió plantar menos esta temporada (lo que implicó una menor superficie total) y que se dio “un granizo que barrió una franja que va desde Corralitos hasta Costa de Araujo, eso bajó tranquilamente 25 millones de kilos”. Además, Argerich insistió en que falta un mes para terminar la cosecha y de eso dependerá el resultado final.

Un sector con potencial

Desde el Gobierno de Mendoza son optimistas respecto a la producción de tomate y Alfredo Draque, Director de Agricultura, destacó algunos datos de la cosecha nacional, como el crecimiento del volumen o el aumento del rendimiento por hectárea. Hasta el momento, se están cumpliendo las previsiones y, si bien algunas empresas bajaron en su cantidad de hectáreas, otras también crecieron (ya sea plantando en Mendoza o San Juan).

El funcionario también mencionó que los productores e industriales no escapan de los problemas de la macroeconomía, como el aumento del costo de insumos o de la electricidad, pero valoró que “están apostando a que se ordenen estas variables” ya que el sector es muy competitivo. La idea es poder trabajar en favorecer al sector para que pueda mejorar su tecnología.

“Realmente están muy entusiasmados porque vemos de acá a los próximos años un crecimiento en cantidad y calidad muy importante. Se viene trabajando hace bastante en eso y con un panorama más claro hacia adelante, realmente la industria está viendo que puede ser un buen negocio”, señaló Draque.

Buena parte de la producción de San Juan se procesa en Mendoza.

En una entrevista reciente, Guillermo San Martín, gerente de la Asociación Tomate 2.000 (entidad que reúne a productores, industriales, investigadores y Provincia), destacó los avances en el sector y cómo la planificación que hacen las industrias les asegura un buen abastecimiento en calidad, cantidad y momento adecuado. Esto incluye la trazabilidad del producto, para conocer bien de dónde viene y cómo fue tratado.

“Nuestra estrategia para los próximos años a nivel primario es aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y, a la par, tratar de bajar costos de producción. Es algo que lograremos continuando con el I+D (investigación más desarrollo) y con la innovación”, comentó San Martín. A su vez, esperan que la Nación genere condiciones de financiamiento competitivo para inversiones o que baje la carga impositiva.

Problemas de los agricultores

Más allá del potencial, hay productores de tomate que aseguran no estar pasando por un buen momento. En el caso de Roberto “Panchi” Manzano, de la zona centro de Mendoza (entre parte de Luján y Lavalle) sus rindes han sido muy bajos: “Ha sido una cosecha de poco volumen y no ha sido con buena calidad por problemas fitosanitarios ante un clima difícil: un verano muy seco, muy poca lluvia y encima algo de viento Zonda”.

La falta de lluvias, comentó Manzano, hizo que las plantas acumularan polvillo y eso bajó la eficiencia de las aplicaciones fitosanitarias, con problemas de polilla del tomate y arañuela. Además, el productor destacó que el último aumento en la energía “ha sido tremendo”, con costos de producción que no dejan de subir y modifican el esquema del negocio.

Para Fabián Malatini, productor de Los Álamos, Maipú, esta es “una de las peores temporadas de tomate para industria” y explicó los motivos de su visión: “Fuimos directamente afectados por todos los vientos Zonda en los momentos de trasplante. Eso nos dejó con gran cantidad de plantas muertas y otras que no pudieron recuperarse”.

La gran presión de plagas, afirmó Malatini, no les dio respiro y hasta dejó lotes sin poder cosechar, unas 20 ha arrasadas por la polilla del tomate. “Es la primera vez en muchos años que no podemos controlarlo, también hubo mucho ataque de arañuela. Todo eso nos llevó a no poder tener la mejor calidad y perder mucho rendimiento”. Su expectativa es incierta, ya que “es muy fina la brecha entre ser rentable y perder mucho dinero”.

Importación de tomate

Desde el lado de la producción primaria, Roberto “Panchi” Manzano comentó que es difícil pensar en una expectativa a mediano plazo porque no sabe cómo les terminará afectando el impulso que planteó el gobierno nacional a las importaciones de alimentos, incluyendo al tomate.

El hecho de que ya se esté importando vino desde Chile (aún cuando hay disponible dentro del propio país) encendió las alarmas también en algunos productores hortícolas. Para Manzano, el costo de producción en Argentina es muy elevado y “si esto no se modifica y no nos ponemos a la par de los otros países, no sé qué vamos a hacer, vamos a quedar muy mal”.

Con respecto a los rumores de una mayor importación de pasta de tomate, el director de Agricultura de Mendoza, Alfredo Draque, es consciente de que hay incertidumbre por el tema. Sin embargo, consideró que el sector local es muy eficiente y puede competir con otros jugadores, “salvo algunos mercados que subsidien la pasta de tomate y la comercialicen por debajo de los costos de elaboración”.

Además, Draque mencionó que hay empresas que históricamente han importado pasta de tomate y ya lo tienen comprometido en sus planes de producción, pero el impulso nacional a las importaciones “no ha impactado ni en lo que es la productividad ni en lo que son las proyecciones para el año que viene de todas las industrias, esto es una buena cuestión”.

En el INTA La Consulta, se suele realizar el Dia de Campo de Tomate para industria. Foto Orlando Pelichotti / Los Andes

Radiografía del tomate industria

Según los datos del IDR de febrero, esta temporada se dieron 3.683 ha de tomate, y el área que más producción concentró fue la zona Centro, con el 33 % de la superficie de la provincia (Maipú y Luján, principalmente). En segundo lugar está el Valle de Uco (24 %) y completa el podio la zona Norte (22 %). Si se mira por departamento, el principal fue Lavalle (19%), seguido por Maipú (19%, pero con menos tomate industria) y San Martín (13%)

Mirando a nivel de las provincias, entre Mendoza y San Juan se concentra el 80 % de la producción de tomate industria del país. Luego, siguen La Rioja, Salta y Jujuy (región NOA), Corrientes y Formosa (NEA), Rio Negro, y Buenos Aires. “Además, los cinturones hortícolas que se ubican alrededor de las principales ciudades del país, contribuyendo al abastecimiento de los centros de consumo que abrazan”, señalaron en la entidad provincial.

Remarcaron que la producción nacional está muy por debajo de la demanda interna (faltante que suele cubrir Chile e Italia), así que hay una oportunidad de expansión para lograr el autoabastecimiento: “En Argentina se consumen al año unos 650 millones de kilos de tomate para industria y, en una temporada normal, la cosecha local alcanza los 450 millones de kilos”.

En cuanto a precios, desde hace 20 años el IDR tiene un sistema de registros de operaciones en finca o en callejón (sin flete), con cosecha incluida y sin IVA. Así, para el kilo de tomate perita de primera calidad con destino a industria, se registró un valor pagado al productor en las zonas Norte y Centro de $ 72,82 en enero y $ 66,56 en febrero. El valor fue mayor en la zona Sur: $ 262,50 en enero y $ 226,67 en febrero.

