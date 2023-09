Por temor a una devaluación post elecciones, productores y empresarios salen a comprar insumos para resguardarse

Hablar de proyectare o invertir en Argentina en la actualidad tiene un horizonte muy acotado, no va más allá del 22 de octubre, cuando se realizarán las elecciones nacionales y se conocerá quién gobernará a partir del 10 de diciembre.

Y tomar como punto de llegada o partida ese domingo no es casualidad teniendo en cuenta que está el ejemplo de lo que ocurrió el día después de las elecciones PASO, cuando todo el mundo amaneció con una devaluación del 22%.

La posibilidad de que esa situación se repita luego de las elecciones presidenciales no es descabellada por lo que, independientemente de los resultados, está instalado en todos los ámbitos de la sociedad que habrá una variación en el tipo de cambio oficial que traerá aparejada la pérdida de valor de la moneda nacional y con ella el poder de compra.

Ante esta situación, empresarios y productores pretenden resguardar su capital anticipándose a una nueva devaluación y para alcanzar ese objetivo buscan hacerse de insumos, equipamiento, o maquinarias a toda costa. La razón es simple, la mayoría de los insumos se mueve al ritmo de la cotización del dólar oficial.

“Vendí trituradoras de poda y no es que no se vendan habitualmente, lo que pasa es que esas ventas por lo general se hacen en mayo, cuando terminó la temporada, no en esta época que la van a tener guardada hasta el año que viene”, comentó un comerciante.

Para los especialistas, la devaluación tras las elecciones “es un hecho”, pero no es el único motivo que moviliza a productores y empresarios a hacerse de stock.

Está muy presente el ajuste en las tarifas de los servicios públicos, en particular de la energía eléctrica que todavía está pendiente.

Si bien la devaluación se trasladó rápidamente a precios, las tarifas quedaron planchadas y se espera que luego de los comicios de octubre sufran ese reajuste que además está exigiendo el Fondo Monetario Internacional.

Comprar, como sea

Malla antigranizo, equipamiento para energía solar, maquinaria agrícola, insumos para riego sistematizado o aquellos más básicos, todo está en el radar de los productores o empresarios por estos días, tengan o no el dinero en la mano. A toda costa intentan cerrar el negocio y congelar el precio.

“Pasa que hay productores que están buscando de alguna manera proteger los ahorros que tienen, quizás aprovechando ahora para hacer la compra, o adelantando las compras”, comentó Gonzalo Losada, gerente comercial de Agrinet, empresa proveedora de malla antigranizo.

“Yo no sé si va a suceder lo de la devaluación, pero hay productores que nos lo plantean, hay productores que están buscando de alguna manera adelantar la compra por ese miedo a una devaluación, como sucedió que el día posterior a las PASO que hubo una devaluación del 20%, hay un miedo de que eso vuelva a suceder, sea quien sea el que gane las elecciones”, agregó.

Esa búsqueda de ganarle a un posible ajuste en el tipo de cambio oficial, lleva a que los interesados en adquirir la malla se lancen de lleno al intentar cerrar el negocio para lograr “congelar el tipo de cambio ahora, para ganarle un poco ahí, a la devaluación”.

“Hay productores que capaz que tienen el dinero y si bien necesitan comprar mallas en algún momento, en vez de salir y poner esa plata en comprar un dólar blue, por poner un ejemplo, van y compran la malla antigranizo que está a 365 pesos, que es el tipo de cambio oficial, y listo. Entonces como que de alguna manera están resguardándose por ahí”, explicó Losada.

También se da la situación de que “de repente los productores tampoco tienen el dinero en el en el banco o debajo del colchón como para hacer la inversión, pero que de todas maneras están buscando adelantar la compra o resguardarse, entonces buscan que financiamiento les podemos ofrecer, o las promociones bancarias entre otras, entonces bueno, tratan de aprovechar las distintas opciones que hay hoy en el mercado”, detalló.

Dentro del rubro de la energía solar, también se da exactamente la misma situación. Nicolás Giorlando de Solhé Energía Solar aseguró que “hay gente que se está cubriendo con la compra de los paneles (solares) lo que pasa que nosotros todo lo tenemos a dólar oficial, entonces eso también es una forma de comprar dólares”, sostuvo.

El movimiento “se dio antes de las PASO y ahora está volviendo a pasar lo mismo, recibimos muchas consultas, la gente se apura y trata de cerrar porque sabe que después de las elecciones va a ser difícil de afrontar la misma inversión, indicó.

Una vez que terminaron las elecciones primarias “como que se paró todo” pero “en las últimas dos semanas se reactivó bastante. Hay emprendimientos de algunas constructoras que querían invertir en renovables, particulares también, que se adelantan. Es más, tuvimos un caso de una persona que adelantó el fondo de pensión para comprar los equipos para su casa”, contó Giorlando.

Dentro del mundo de la energía renovable, otro factor que puede influir, además del dólar, es “que se espera un aumento de tarifas después de las elecciones y por ahí mucha gente además del aumento del costo de un equipamiento, está previendo que le va a subir fuertemente las tarifas, y eso también influye”, explicó.

Se podría decir que las heladas que diezmaron la producción en Mendoza la temporada pasada están más que presentes por estos días, y el temor a que vuelva a ocurrir lo mismo llevó a los productores a intentar protegerse apelando a sistema de riego.

Esa es una realidad, pero no deja de ser cierto que más de uno, se apuró a comprar equipamiento para sistematizar el riego por otro temor, el de volver a perder poder adquisitivo ante una nueva devaluación.

“Antes de las PASO, un par de semanas antes, la gente se apresuró, no solamente a comprar, sino que también fueron muchos a pagar y cancelar las cuentas corrientes, anticipándose a una posible devaluación”, comentó Martin Winterstetter de la firma Masteragua.

“Esto fue hasta ante las PASO, después estuvo todo bastante planchado, pero otra vez los clientes empezaron nuevamente a ponerse en modo normal, digamos, y hoy diría que, a falta de uno 25 días para las elecciones, ya empezamos de nuevo otra vez con la movida, y se ha empezado a mover bastante, no solamente en consultas, sino en apresurarse a cerrar algunos negocios”, afirmó.

Para Martín Winterstetter “la gente no quiere quedarse con deuda en dólares” pero al mismo tiempo “quiere comprar dólar oficial o en su defecto mercadería a dólar oficial al valor de hoy, y esto la verdad que es reiterativo cada vez que hay elecciones, igualmente creo que se ha notado un poco más este año, porque se espera que el bombazo de la evaluación sea bastante más grande, por lo menos es lo que se ve venir”, se explayó.

Dentro del mercado de la maquinaria agrícola también se percibe esa cierta desesperación de los productores por cerrar las operaciones, sin importar que hay retrasos importantes en las entregas debido a las restricciones en las importaciones: hay equipos que son 100% importados y están los de fabricación nacional, pero cuentan con un porcentaje de componentes que se fabrican en el exterior.

Carlos Porta de la firma sureña Porta Maquinarias aseguró que “hoy en día las empresas que tenían un proyecto definido de compra de maquinaria o tractores han salido a comprar, han salido a cerrar operaciones”.

Según Porta “por lo general el productor más chico sale a invertir después de la cosecha, el mediano ya pide presupuesto y comienza a ver líneas de crédito y sale a comprar y el que es más grande directamente va en busca de las líneas financiamiento y compra. Esto lo estamos viendo desde hace unas dos semanas, hay mucho movimiento de compra”, explicó.

“La verdad es que muchos están jugando con que venga otra devaluación y hacen la compra sin importarles que la entrega se demore 60 o 90 días, quieren hacer la operación ya”, dijo y luego añadió: “Yo creo que está el condimento del miedo y como ejemplo hoy estoy vendiendo máquinas para triturar poda que por lo general, esa máquina la vendo en mayo, porque tiene que estar en junio, pero ahora salieron a cerrar las operaciones de una máquina que la quieren para guardarla porque la van a usar recién el otro año”.

“Ahí te das cuenta que está esa desesperación de comprar antes de las elecciones porque después puede haber una evaluación”, finalizó Porta.

Lucas Gilbert de la empresa Agrocosecha también es proveedor de maquinaria agrícola y está viviendo la misma situación, en los últimos 15 días, clientes que aparecen de la nada y por todos los medios tratan de hacerse del equipamiento antes del 22 de octubre.

“Hace una o dos semanas que vemos a varios clientes que están un poco apurados pensando que va a haber una posible devaluación y buscan cerrar algunos negocios. Hay que tener en cuenta que el sector viene bastante cascoteado y muchos se muestran cautos y están expectantes, pero también se nota un mayor movimiento y creo que por un poco más cerca de las elecciones pueden llegar a surgir algunos negocios, justamente traicionados por este miedo a esta posible devaluación”, remarcó Gilbert.

Según el hombre de la empresa Agrocosecha, el movimiento que perciben en parte “es real o traicionado por las elecciones”.

“Creo que hay una retracción en el mercado, obviamente por todo lo que ha ocurrido, por lo que valen los productos, y por el otro lado tenés esta tracción (de las elecciones y la devaluación) de gente que quiere comprar, hay un mix de ambas cosas”, sostuvo Gilbert.