Quién es el “gurú” de las camisetas de fútbol que ayuda a conseguir buenas prendas y a precios increíbles

Aunque su nombre de pila es Federico -y todos sus amigos lo conocen como Fede-, es como Gorras CAVS que este joven de 32 años ha saltado a la fama. Su nicho es por demás específico y temático, ya que es en la red social X (ex Twitter) donde se ha convertido en un “gurú”, una especie de mesías para los amantes de las camisetas de fútbol.

Ya sea por hilos (varias publicaciones continuadas y vinculadas entre sí en esta red) o por los videos con clarísimos tutoriales, sus consejos para comprar réplicas de camisetas de fútbol de selecciones o equipos (populares o no) a casi la cuarta parte de lo que cuestan en sus versiones oficiales y en tiendas de China son material de consulta obligado para quienes aman estas prendas.

Gorras CAVS, el “gurú” de las camisetas de fútbol que ayuda a conseguir camisetas de fútbol a precios increíbles. Foto: X @GorrasCavs

En su cuenta de X - @GorrasCavs- Fede tiene más de 57.000 seguidores. Y sus publicaciones con fotos, videos y tips para comprar réplicas de camisetas de fútbol de distintos equipos de todo el mundo suelen viralizarse entre los apasionados y coleccionistas del mundo entero (además de Argentina, tiene seguidores de Ecuador, Colombia y hasta Estados Unidos, entre otros países).

“La principal recomendación para quienes quieran comprar una buena réplica es que miren bien las fotos de las páginas donde las ofrecen. Si tiene muchas fotos y con buen zoom, donde se ven bien las tramas, los detalles del escudo, el bordado y el estampado, es recomendado. Pero si ves que tiene dos fotos nomás, y ni siquiera se ven bien, es preferible no arriesgarse”, recomienda Fede a Los Andes.

“Él mismo explica que muchas de estas camisetas réplicas de muy buena calidad- son las mismas que algunos comercios de Argentina compran y venden aquí mismos a precio por demás altos.

“La idea de empezar a hacer tutoriales sobre cómo buscar y comprar buenas réplicas en China -con el servicio Puerta a Puerta del Correo Argentino- nace porque hay muchas páginas de acá donde las ofrecen y las podés conseguir, aunque están al triple de lo que sale comprarla directamente en China”, detalla el joven, que tiene su propio trabajo como director de comunicación en una empresa y se dedica a estas recomendaciones más que nada como un hobby.

De hecho, a diario Fede responde cientos de mensajes en X con consultas sobre asesoramiento y lo hace sin cobrar nada, de manera desinteresada. Su principal “ganancia” -si es que llega- se da por los cafecitos voluntarios (una forma de donar dinero a voluntad y sin compromiso en plataformas virtuales) que la gente le dona al recibir sus pedidos y subir las fotos de las camisetas.

En las páginas donde suele buscar y recomendar Fede se pueden conseguir camisetas de muy buena calidad (siempre réplicas, aunque a veces imperceptibles) por entre 15 y 20 dólares. Por lo general, las de 15 son aquellas versión fan (hincha), mientras que las de 20 dólares suelen ser en versión jugador o réplicas de modelos históricos.

[Paso a paso] Tutorial para comprar en Classic Football Shirts y recibirlo en tu casa.



Todo es indumentaria original, y hay oportunidades muy baratas ya que tienen lotes excedentes de temporadas pasadas.



🧵 ABRO HILO ¡Guardalo y dale RT para ayudar a un amigo! 👇 pic.twitter.com/vuZ2eT6miG — Gorras CAVS (@GorrasCavs) April 17, 2024

Teniendo en cuenta el tipo de cambio del dólar MEP -el que se usa para compras puerta a puerta en el extranjero-, la cuenta se hace a 1.000 pesos (aproximadamente) por cada dólar. Por lo que los 15.000 o 20.000 pesos que termina costando una buena réplica comprada en China está muy por debajo de los 80.000 pesos (o más, en el caso de camisetas de selecciones) que cuestan las versiones oficiales.

“Otro consejo que es fundamental es la paciencia. El tiempo promedio de espera entre que hacés un pedido y llega la camiseta a tu casa es de un mes. De hecho, el envío desde China hasta Argentina suele ser más rápido del que se demora desde la Aduana a tu casa. En malas épocas, puede llegar a tardar hasta 45 días la llegada de una camiseta. Y, en las buenas, puede tardar 25 días. Por eso el promedio es de un mes”, cuenta Fede, conocido por los fans de las casacas de fútbol como @GorrasCavs.

SUS INICIOS

Fede vive en Buenos Aires, tiene 32 años y estudió diseño multimedia. De allí surge, en parte, la pasión por el tema de las camisetas de fútbol. “Siempre me llamaron la atención las camisetas, los diseños y las novedades, en especial cuando hacen referencia a la historia de un club o un lugar”, describe el gurú de las réplicas de camisetas de fútbol.

Quién es el “gurú” de las camisetas de fútbol que ayuda a conseguir buenas prendas y a precios increíbles. Foto: Gentileza @GorrasCavs

El nombre de su usuario en X (tambien @gorrascavsok en Instagram y @gorras.cavs en TikTok) tiene su origen en otra de las pasiones de Fede, su amor por el Club Atlético Vélez Sarsfield (CAVS). De hecho, no titubea en dar su veredicto al dictaminar que las camisetas de Vélez siempre le han parecido las más lindas.

“¿Por qué ‘Gorras’? Bueno, eso tiene que ver con que, en 2018, cuando Mauro Zárate volvió a Vélez, me puse a hacer y vender gorritas de Vélez y de Mauro. Además, empecé a hacer fundas de celulares. Desde 2018 y hasta 2022, solo hacía cosas de y hablaba de Vélez”, repasa el responsable del usuario @GorrasCavs en X.

Sin embargo, el momento en que su vida y su exposición cambiaron se dio a mediados de 2022, incluso antes del comienzo del Mundial de la FIFA en Qatar. Fue en ese momento cuando, ya habiendo explorado en profundidad algunas páginas de China que vendían réplicas de camisetas, Fede hizo su primer pedido de una camiseta de Argentina. Y, cuando llegó a su casa -también antes del comienzo de la Copa del Mundo- compartió en redes la foto de esta réplica que le había llegado.

Esa foto tuvo muchas repercusiones en las redes, principalmente de gente que -viendo la calidad de la réplica- le consultaba sobre cómo comprarla. Así fue como Fede publicó el primer tutorial sobre esa compra inicial que había hecho, explicando los detalles.

Pero luego del 18 de diciembre de 2022, en los instantes posteriores a que Gonzalo Montiel convirtiera en penal que consagraba a Argentina como campeona del mundo, la cuenta en X y la vida de Federico cambió drásticamente.

“Hasta octubre 2022 tenía apenas 3.000 seguidores en X, y hoy tengo más de 50.000″, cuenta el joven.

Y ese también fue el primer tramo de un viaje de ida para Fede. Porque, desde entonces, nunca más dejó de comprar réplicas de camisetas en los sitios chinos. Ya sea para él o para sus amigos/compañeros de fútbol/conocidos del primo de tal amigo, siempre es Fede quien aporta la experiencia para hacer el pedido de prendas, que lleguen a su casa y -luego de tomarle fotos y mostrarlas en sus redes- entrega la indumentaria a quien se la había encargado.

“Me sirve para subir fotos, escribir una reseña y subir tutorial”, refuerza.

Más allá de que ya dejó de especializarse únicamente en la temática de Vélez, se mantiene fiel a los colores y la sangre del Fortín, por lo que Fede solamente recomienda opciones de réplicas de equipos de Europa u otros países, y de selecciones.

Quién es el “gurú” de las camisetas de fútbol que ayuda a conseguir buenas prendas y a precios increíbles. Foto: Gentileza @GorrasCavs

CÓMO ELEGIR UNA BUENA RÉPLICA DE CAMISETA

Fede, conocido popular y mundialmente como @GorrasCavs, tiene una serie de claves y tips que comparte para elegir una buena réplica de camiseta de fútbol en las páginas asiáticas.

La primera de ellas, insiste, tiene que ver con inclinarse por aquellas que más fotos incluyan en su publicación. Y, a la vez, siempre y cuando aquellas fotos permitan ver el nivel de detalle de la trama, el diseño, el bordado, la tela, los dorsales y los escudos (entre otras cosas). Y sobre ello suele explayarse en las reseñas de camisetas que recibe, como para intentar ser los ojos de otro comprador en potencia (de hecho, suele incluir fotos y videos).

Además, el joven tiene algunas páginas que no suelen defraudar, siempre en base a su experiencia (Gmkits4, Kitgg5 y 5boundless).

Los talles también suelen ser todo un tema y, como él mismo describe, un “tema jodido”. Y es que, a diferencia de aquellas camisetas -oficiales o réplicas- que se compran en un comercio físico, aquí no hay chances de probarse la prenda antes de encargarla.

“En el mercado asiático, los talles suelen tener otra lógica. Entonces lo que yo recomiendo es pedir siempre un talle más, un talle más grande y como para que no te quede chica al tiempito de haberla comprado. Y si vas a comprar la versión de jugador de la camiseta, que suele tener menos centímetros en la cintura -y quizás está pensada para Rodri De Paul (risas)-, la recomendación es pedirla dos talles más grande”, se explaya esta especie de enciclopedia humana y siempre dispuesta a asesorar a quienes quieran comprar buenas réplicas de camisetas de fútbol.

El tema de los dorsales (números y nombres en la espalda de la camiseta) también es algo a prestarle atención. Y es que, al momento de encargar en las páginas chinas, hay que directamente escribir que uno quiere que atrás figure “MESSI 10″ y no poner “Nombre: Messi, número: 10″, literalmente, ya que es muy probable que la camiseta llegue con todas esas palabras estampadas (incluyendo “Nombre” y “Número”).

Otro consejo, y que también Fede suele incluir en sus tutoriales (que actualiza de manera permanente sumando más información y dudas frecuentes), tiene que ver con el lavado de las réplicas que se compran en sitios webs de China.

En ese sentido, recomienda que muchas de estas camisetas sean lavadas con agua fría, dentro de una bolsa de tela y sin centrifugar (en el caso de usar lavarropas). Todo esto pensando en evitar que se despegue o borre, por ejemplo, el estampado de los dorsales.

[Paso a paso] Tutorial actualizado 2024 para comprar camisetas de China y recibirlas en tu casa.



Mucha gente se sumó a la comunidad y algunas cosas cambiaron asi que va la 4° versión:



🧵 ABRO HILO 👇 ¡Guardalo y dale RT para ayudar a un amigo! pic.twitter.com/mihMxTEcv3 — Gorras CAVS (@GorrasCavs) April 3, 2024

“Me suelen llegar muchas felicitaciones y agradecimientos, y eso es algo que me pone feliz. Incluso, se da todo un tema de comunidad, de un hilo donde comenta una persona que siguió un tutorial y después responde otra persona que compró y se da todo un servicio a la comunidad donde se incluyen recomendaciones y precios, por ejemplo”, agrega.

LAS PREFERIDAS

Más allá de aquellas que ha ido encargando para que llegaran a su casa, fotografiarlas y elaborar reseñas y tutoriales -aunque no sean para él las camisetas-, Fede ha comprado entre 30 y 40 réplicas de camisetas de fútbol en páginas de China.

Las preferidas de él, sobre todo teniendo en cuenta calidad y detalles, son las de la Premier League inglesa de los años 90.

Una de las más locas, y que está sin dudas en el top 3 de sus preferidas, es una réplica de la camiseta de Escocia de la Eurocopa 1992. No solo porque fue la primera copa que disputó la selección escocesa, sino porque fue una edición por demás limitada y que ni él mismo volvió a encontrar disponible.

Quién es el “gurú” de las camisetas de fútbol que ayuda a conseguir buenas prendas y a precios increíbles. Foto: Gentileza @GorrasCavs

“Las sensaciones cuando la gente me agradece después de haber comprado una camiseta gracias a un tutorial mío es de quedar encantado, con mucha satisfacción de poder ayudar a la gente. Todos sabemos que los tiempos no son buenos, pero el fanatismo no afloja. Y siento que estoy ayudando a mucha gente y haciendo un servicio a la comunidad, recomendando ropa de calidad y barata. También estoy recomendando una página que vende camperas y ropa de abrigo en Inglaterra y de equipos ingleses; son prendas originales y -con envío y todo- es más barato incluso que comprarla acá”, concluye.

