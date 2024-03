La teoría de los 6 grados de separación es tan simple de explicar cómo infalible en sus aciertos certeros. En pocas palabas, se basa en la premisa de que cualquier persona del planeta puede estar conectada con cualquiera otra a través de una cadena que no tiene más que 5 intermediarios. De esta manera, entonces, cualquier persona puede llegar a estar conectado a una celebridad –Lionel Messi o Taylor Swift, por mencionar a algunos- con, a lo sumo, 5 personas en el medio (pueden ser menos).

Y el fiscal mendocino Oscar Sivori es una clara muestra de ello. Porque el letrado, que cumplirá 56 años el próximo 19 de abril, es sobrino segundo de dos figuras trascendentales de la historia universal. Y que, a priori, parecen no tener ninguna vinculación entre sí. Hablamos del Papa Francisco, nacido como Jorge Bergoglio el 17 de diciembre de 1936 y del legendario futbolista de River Plate, la Selección Argentina y la Selección Italiana Enrique Omar Sivori, nacido en 1935, fallecido en 2005.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Todos los Sivori en Argentina somos parientes, y no somos mucho”, cuenta, con su característico buen humor el fiscal Oscar Sivori. Aunque nació en Lomas de Zamora en 1968, su madre era sanmartiniana, de Montecaseros. “Yo digo siempre digo que soy de Montecaseros”, cuenta el Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal San Martín y de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Tercera Circunscripción. Y esta frase tiene sentido, ya que entre 1970 y 1971 se vino a Mendoza, a San Martín, para no irse más.

“Siempre había tenido la idea de que el Sivori más famoso había sido el jugador de fútbol, Omar Enrique Sivori. Hasta que un día me enteré de que el segundo apellido de Bergoglio, el Papa Francisco, era Sivori también”, describe el abogado y fiscal. “Y los dos son parientes míos, porque todos somos parientes”, acota.

En cuanto al Papa, la madre de Jorge Bergoglio era Regina María Sivori, quien se casó con Mario José Bergoglio y son los padres del actual Sumo Pontífice. “Un primo lejano armó el árbol genealógico y allí se descubrió que Regina María Sivori, madre de Bergoglio, era prima segunda de mi abuelo, Luis Sivori. Y Enrique Omar Sivori, el futbolista, fue primo segundo de mi papá, Oscar Sivori, ¡todos estamos relacionados!”, resumió el fiscal.

Pelé y Enrique Omar Sivori en un duelo entre Santos y Juventus de 1962.

Y, al igual que su tío lejano (o, mejor dicho, el primo de su padre), Oscar Sivori tiene debilidad por River Plate. “No soy hincha fanático de River, soy socio fanático de River”, cuenta el fiscal, quien –cuando puede- viaja a Buenos Aires a ver al Millonario. Y quien, por ejemplo, se sacó una fotografía con su hija en la tribuna que lleva el nombre de su tío. “Con la Sivori en la Sivori media”, escribió en Instagram al subir la foto.

NO HAY NADA MÁS LINDO QUE LA FAMILIA UNIDA

En 1929, Mario José Bergoglio decidió abandonar Torino (Italia) para radicarse en Argentina. El contexto político y social no era el más alentador, ya que el fascismo avanzaba a pasos agigantados en el país europeo.

Ya en Buenos Aires, Mario Bergoglio contrajo matrimonio con María Regina Sivori, con quien tuvo cinco hijos. El primero de ellos fue Jorge Maro Bergoglio, el actual Papa Francisco, por lo que su segundo apellido es Sivori. Y allí está el vínculo del Papa con todos los Sivori de Argentina, entre ellos, el fiscal sanmartiniano.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Archivo Los Andes.

“Que tenía un vínculo de sangre con el Sivori futbolista era algo que sabía de chico, porque la historia de que era primo segundo de mi papá me la habían contado siempre. De hecho, mi papá era de Boca y decía que el futbolista era ‘el Sivori traidor’, ya que la familia era de Boca y él había jugado en River. Pero la relación con el Papa es mucho más reciente. En un viaje que hice a Buenos Aires en 2010 (toda mi familia es de allá), me reencontré con un primo segundo en Buenos Aires a quien conocía de cuando era chico. Hacía años que no lo veía. Se llama Fabián Walter Sivori, es sacerdote, y siempre estuvo en contacto con Bergoglio. Y fue en ese momento en que me contó que Francisco era parte de la familia”, destaca el más mendocino de todos los Sivori.

Fabián Walter, quien se ha puesto al hombro la tarea de armar todo el árbol genealógico de los Sivori, fue quien descubrió en que todos los Sivori en Argentina son parientes, que eran de origen genovés y que los primeros en llegar fueron dos hermanos, quienes lo hicieron entre 1832 y 1835 para trabajar en un astillero (eran carpinteros).

Toda la familia que inmigró junta se asentó en la zona Sur del conurbano, en las inmediaciones de Avellaneda, Gerli y Bernal. De hecho, el fiscal Oscar Sivori nació en Lomas de Zamora.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Instagram

“Despues de ser nombrado Papa, mi primo Fabián ha mantenido contacto estrecho con Bergoglio. Y Fabián me confirmó que eran familiares, porque la mamá de Bergoglio se llamaba María Regina Sivori y era prima segunda de mi abuelo”, reafirma el mendocino (por adopción y crianza).

Más allá de este vínculo, aclara que no conoce al Papa Francisco y ni siquiera ha viajado al Vaticano.

SIVORI DE RIVER; SIVORI, EL DE RIVER

Que el segundo apellido de Jorge Bergoglio es Sivori no es algo tan conocido popularmente como que era el apellido del mediocampista que llegó a jugar con la camiseta de Argentina y con la de Italia en la década del ‘50. Tal vez por eso, y su fanatismo con River, es que el mendocino fiscal Sivori sabe desde que tiene uso de razón que el futbolista es primo lejano de su padre.

“Me gastan todos, porque soy Sivori y soy fanático de River. De hecho, ando con la camiseta para todos lados”, resume con una sonrisa orgullosa Oscar. “Enrique Omar Sivori fue tan importante para la historia del fútbol que fue uno de los pocos jugadores a nivel mundial que jugó torneos internacionales para dos países: para Argentina y para Italia”, describe.

Enrique Omar Sivori nació en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, el 2 de octubre de 1935, mientras que falleció el 17 de febrero de 2005.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Facebook

Como futbolista, jugó de mediocampista y con dos nacionalidades: argentina e italiana. En el fútbol argentino, su época de mayor esplendor comenzó en River Plate, equipo con el que ganó tres títulos de Primera División. Además, con la Selección Argentina ganó el Campeonato Sudamericano de 1957, donde fue elegido –además- como el Mejor jugador.

Luego pasó a la Juventus de Italia, equipo con el que obtuvo tres scudetto y dos Copa Italia. Además, en 1961 ganó el Balón de Oro, que en ese momento se le era dado al Mejor jugador europeo (tenía las dos nacionalidades). Con Italia disputó 9 partidos y convirtió 8 goles entre 1961 y 1962.

Entre otros logros, integra la lista FIFA 100 -hecha por Pelé- y ocupa el decimosexto lugar en el ranking del Mejor jugador sudamericano del siglo, publicada por IFFHS en 2004.

“En 2002, cuando todavía tenía mi estudio de abogados con un socio, una chica que trabajaba de secretaria se fue a vivir a Italia. Para conseguir trabajo, armó un currículum y detallaba dónde había trabajado. Y cuando la gente, en Turín, leía que había estado en el estudio de Sivori, la reacción era como si hoy leyeran el apellido Messi. ¡Le sumaba un puntito!”, cuenta, entre risas, el Sivori mendocino. “¡Ella me contó lo que era el apellido Sivori allá!”, refuerza.

La madre del fiscal nació en Montecaseros (San Martín), y conoció al padre de Oscar en los 60, cuando él viajaba a traer al ganado a Mendoza. Antes de regresar a Buenos Aires, Oscar Sivori (padre) compraba vino para llevar en la bodega Profili, mientras que la madre de quien hoy es fiscal trabajaba frente al establecimiento. Y así fue como se conocieron, y luego se mudaron a Buenos Aires.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Web

“Como siempre supimos lo de Enrique Omar Sivori, siempre dije que yo era el segundo más famoso. Pero después apareció el Papa y pasé a ser el cuarto. ¿Por qué el cuarto? Porque el primero pasó a ser el Papa, mientras que el segundo puesto pasó a estar peleado entre Enrique Omar Sivori, el futbolista, y Eduardo Sivori, un pintor muy famoso en Buenos Aires y que tiene hasta museos. Después vengo yo y también hay un Sivori nutricionista, que se suma a otro que es músico de jazz, Mariano Sivori, y que es brillante. Pero bueno, el único en Mendoza soy yo”, cierra el fiscal Oscar Sivori, entre risas.

RADIOGRAFÍA DEL FISCAL QUE ES PARIENTE DEL PAPA Y DE UNA LEYENDA DEL FÚTBOL

- Oscar Sivori (55). Nacido en Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) el 19 de abril de 1968, por lo que cumplirá 56 el próximo 19 de abril. “Como San Expedito”, acota a raíz de la coincidencia con la celebración de ese santo.

- Es Abogado y fiscal. Trabajó como abogado hasta 2014 y en 2015 fue designado fiscal, primero de cámara. Actualmente es Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal de San Martín y de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Tercera Circunscripción.

El fiscal mendocino que es pariente del Papa Francisco y de una leyenda de River, Argentina e Italia. Foto: Instagram

- Socio de River Plate.

- Militante y activista del cuidado del medio ambiente. Antes de ser fiscal, creó y participó del grupo Ciudadanos Antiplásticos, quienes se encargaban de limpiar y recoger envases PET de la vía pública y de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Entre 2009 y 2010 confeccionaron el primer “árbol de plástico” en San Martín, creado con esos recipientes y para instalar y concientizar sobre la problemática de la basura plástica.

“Esa militancia se mantiene siempre, nunca se pierde”, se sincera.

Seguí leyendo