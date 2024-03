Irlandeses en Mendoza: cómo viven la fiesta de San Patricio y las costumbres adquiridas y heredadas

Mendoza e Irlanda están separadas por 11.200 kilómetros y, en el medio, se encuentra el océano Atlántico. Sin embargo, hay gestos que eliminan distancias, rompen barreras y acercan entre sí a dos naciones y culturas completamente distantes. Uno de ellos puede ser un brindis con una pinta de cerveza.

Como cada 17 de marzo, se celebra hoy San Patricio. Y, aunque los orígenes de esta celebración tienen sus raíces en Irlanda, la globalización y el marketing han logrado que tenga réplicas en todo el mundo. ¡Y Mendoza no es la excepción!

Charlie O'Malley, el irlandés que ya lleva 20 años en Mendoza y se enamoró del lugar. Foto: Gentileza

Ed Holloway y Charlie O’Malley son dos irlandeses radicados en Mendoza, cada uno con sus propios proyectos ya conformados al pie de los Andes.

Ambos han logrado adaptar sus costumbres de tierras celtas al suelo mendocino, así como también heredar otras. Y hasta logran combinar lo mejor de cada una de ellas.

“Encontré mi lugar en el mundo en Mendoza. Acá hay un clima espectacular. En Irlanda tenemos muchísima lluvia. Y el agua cae de forma inesperada, pero no vertical, sino horizontal. Viene con viento. ¡Es hasta violento!”, cuenta entre risas Charlie, propietario de la agencia de turismo “Trout & Wine Tours”.

“Acá en Mendoza el agua viene por acequias, por canales, todo es prolijo. Allá es una sorpresa cuando llega”, completa el empresario, quien llegó a Mendoza hace 20 años.

“Adaptarse a la vida en Mendoza fue bastante fácil. La calidez y amabilidad de la gente, que es muy similar a la cultura irlandesa, fue un factor clave. Aquí, al igual que en Irlanda, los mendocinos tienden a ser acogedores y conversadores, lo que hace que te sientas bienvenido en cualquier lugar”, explica por su parte, el chef Ed Holloway, quien se radicó junto a su familia en Mendoza durante la pandemia.

Día de San Patricio. (Imagen ilustrativa)

Actualmente Holloway es responsable del turismo en Alfa Crux y Casa Agostino, pertenecientes a la familia Agostino, y de La Morada Lodge y Hornero Restaurant.

“Los mendocinos siempre están abiertos para reuniones, comidas, fiestas. Además, el clima fue un gran cambio positivo para nosotros, ya que es mil veces mejor que el de Irlanda. Esto contribuyó a nuestra rápida adaptación”, siguió.

Aunque ambos irlandeses en Mendoza reconocen la importancia de la celebración de San Patricio, no lo celebrarán a lo grande. De hecho, antes del inicio del fin de semana, tenían gran parte de su atención y tensión en la última fecha del torneo de rugby Seis Naciones, que se disputó el sábado.

COSTUMBRES “ARGENLANDESAS”

En 2004, como mochilero y haciendo dedo desde Bolivia, Charlie O’Malley llegó a Mendoza. “Llegamos sin dinero, habiendo parado Salta, Tucumán y Catamarca. En Mendoza fuimos al camping de las Churrasqueras del Parque, y durante mi primera noche, en la carpa escuché el rugido de un león o un puma. ¡Me asusté, pensé que estaba suelto al lado mío! Pero me explicaron que en la zona estaba el zoológico”, rememora, siempre sonriente.

Charlie O'Malley, el irlandés que ya lleva 20 años en Mendoza y se enamoró del lugar. Foto: Gentileza

Su primer trabajo fue como profesor de inglés en un instituto. Pero Charlie, periodista y escritor, ya había trabajado escribiendo guías de turismo sobre Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, por lo que no tardó en encarar su propio proyecto: la revista Wine Republic.

“Con la revista, mucha gente me empezó a preguntar por tours en bodegas. En 2004 eran solo 4 o 5 las bodegas que hacían enoturismo. Empecé con eso y se fue haciendo más rentable. La verdad es que me enamoró todo de Mendoza, la gente, la tierra, el clima, el vino”, confiesa.

Charlie es de Carrickmacross, dentro del condado de Monaghan (en Irlanda y cerca del límite con Irlanda del Norte). Y la comparación con Mendoza es inevitable. Si bien no tiene dudas en su preferencia por Mendoza, la sangre tira. Tanto que, una vez al año, viaja a su tierra natal con su familia. Tiene 3 hijos, y O’Malley quiere que ellos se formen en las dos culturas.

“En Irlanda sale el sol a las 9:30, y a las 16 ya es de noche. Por eso la gente toma whisky y cerveza, por ello los bares son tan importantes. Llegar acá fue diferente en todos los sentidos. De hecho, cuando vuelvo a Carrickmacross me siento un extranjero. ¡Cenamos a las 18 y es muy temprano! Además no hay asado ni pileta”, refuerza, y confiesa que se siente más argentino que irlandés.

Si de costumbres adquiridas en Argentina hay que hablar, Charlie O’Malley no deja afuera a la música. Porque del lado su esposa -de raíces riojanas y cordobesas-, Charlie se ha enamorado del folclore y del cuarteto cordobés. “Me encanta ‘La Mona’ Jiménez”, se sincera.

En cuanto a costumbres que trajo e intenta inculcar en sus hijos, tiene un marcado protagonismo el desayuno irlandés. “Es como comer asado apenas te despertás. Porque tiene chorizo, morcilla, tocino, huevo frito. Es una bomba. ¡Pero a mis hijos les encanta!”, asegura.

Celebración de San Patricio, en Santo Patrono de Irlanda.

También intenta hablar en inglés en casa, para que los chicos manejen a la perfección ambos idiomas. Y, con orgullo, resalta la marcada influencia irlandesa en la historia universal.

No obstante, dos décadas en Mendoza lo han llevado a encontrar sus costumbres cuyanas preferidas. “Mis chicos son re ‘menducos’ ya. Y yo también prefiero algunas costumbres argentinas como la siesta”, concluye, casi a las carcajadas.

LA COCINA COMO PUENTE

Ed Holloway también nació en Irlanda y actualmente es un afamado chef. Comenzó su carrera en Suiza, y Bariloche fue su primer destino en Argentina. Luego se instaló en Buenos Aires y su llegada a Mendoza fue durante la pandemia.

“Mendoza es un lugar que me enseña cómo vivir mejor. La calidez de la gente te invita a frenar, a saludar y a hablar con todos”, resume.

Una de las costumbres que la familia Holloway mantiene aún es la de cenar temprano. “Una parte fundamental de nuestra vida es la tradición gastronómica, porque soy chef y extraño muchos platos típicos de mi país. Es bastante común en nuestro hogar preparar platos como Fish and chips, Mejillones, y Roast chicken with stuffing and roast potatoes. Además, siempre procuramos tener en stock mi té favorito de Irlanda, llamado Barry’s Tea”, reconoce Ed.

Ed Holloway es chef, nació en Irlanda y se instaló durante la pandemia en Mendoza. Foto: Gentileza

RUGBY 2 - SAN PATRICIO 0

Ni Charlie O’Malley ni Ed Holloway tienen previsto festejar San Patricio a lo grande.

Para hoy, 17 de marzo, Charlie tiene planeado vestirse con ropa verde -color que identifica la celebración-, disfrutar de un desayuno irlandés y escuchar música de Irlanda. Tampoco faltará un brindis con su cerveza preferida, aquella que se produce en la Patagonia y en su edición Weisse.

Sin embargo, por sobre San Patricio, las expectativas de estos dos “mendoirlandeses” estuvieron en el partido de rugby que disputaron ayer la selección verde contra Escocia.

“Otra costumbre con mis hijos es la de seguir a la selección de rugby de Irlanda. Lo bueno es que tiene jugadores de Irlanda del Sur y del Norte. Es el único deporte donde se unen a pesar de las diferencias. Y hay buena hermandad”, concluye O’Malley.

Irlanda, campeón vigente del Seis Naciones. Foto: Archivo

En la misma sintonía se mostró Ed Holloway. “No mantenemos las celebraciones típicas de allá. Personalmente, como fanático del rugby, el fin de semana de San Patricio coincide con el último fin de semana del Seis Naciones. Entonces, en lugar de celebrar de manera tradicional, suelo reunirme con amigos irlandeses para ver los partidos juntos, al igual que lo hacía allá”, completa.

QUIÉN FUE SAN PATRICIO Y POR QUÉ SE CONMEMORA SU DÍA EL 17 DE MARZO

Cada 17 de marzo, el mundo entero habla de Irlanda y de su santo patrono, San Patricio. Y es que si bien la celebración tiene su origen religioso, se convirtió en una celebración mundial y que suele ir acompañada del color verde y de infinitos brindis con cerveza.

¿Cómo un santo patrono llegó a asociarse con la cerveza? Una de las versiones que más aceptación encuentra es la que sostiene que este obispo del siglo IV enseñó a los irlandeses a fabricar cerveza.

Proveniente de familia religiosa, Maewyn Succat (su verdadero nombre) nació en un territorio ubicado entre las actuales Escocia e Inglaterra en el año 385. A los 16 años fue secuestrado por un grupo de piratas, quienes lo vendieron como esclavo a Irlanda.

Santo de Irlanda y venerado en otros países.

A los 6 años logró escapar y regresar, aunque volvió a ser secuestrado y llevado a Francia. Allí conoció al catolicismo y se dedicó a la religión y a la prédica. Hay algunas fuentes que le adjudican a Patricio (Patrick, en inglés) haber bautizado a más de 100.000 irlandeses.

El trébol es otro símbolo con que se identifica al santo. Y es que, se dice, enseñaba el concepto de la trinidad cristiana recurriendo a esta flor. Maewyn Succat murió en el 461, se cree que un 17 de marzo.