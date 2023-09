Devaluación post elecciones: los economistas coinciden en que será “un hecho”

La incertidumbre en materia económica estuvo todo el año, se acrecentó luego de las elecciones primarias y aunque ahora está por las nubes, sigue el proceso ascendente a medida que se acercan los comicios que definirán al nuevo presidente.

Mientras tanto, los empresarios y productores salieron desesperados a comprar insumos que se mueven al valor del dólar oficial, y los especialistas coinciden en que es una medida acertada, ya que la devaluación será un hecho y solamente varían las opiniones en las formas en que se puede llevar a cabo esa corrección en el tipo de cambio oficial.

Daniel Garro, director de Value International Group dijo sin vueltas que tras las elecciones presidenciales “la devaluación es absolutamente un hecho”.

“Con todas las medidas que se están tomando, más lo que ya en términos de emisión monetaria el gobierno venía realizando, lo que hace es agregar nafta al fuego, así que la devaluación está absolutamente asegurada. Sin importar quién gane”, afirmó Garro.

El economista si aclaró que el movimiento del tipo de cambio dependerá de quien resulte electo ya que entrará en juego si se levanta o no el cepo al dólar y la forma en que se realiza, sin embargo no dejó margen para que no haya una devaluación de la moneda.

“No hay ninguna duda que el tipo de cambio va a subir, y por eso muchos tratan de dolarizarse o de comprar para stockearse. Lo que hay que ver es cuánto, en función de quién gane y lo que plantee, pero que va a subir el tipo de cambio, eso es seguro, es lo que va lo que va a ocurrir”, sentenció.

Nicolás Aroma, especialista asesor del justicialismo, reconoció que “los empresarios toman medidas defensivas y de protección frente a la incertidumbre del escenario electoral, por ejemplo anticipando inversiones” porque “la falta de certezas impacta de manera directa sobre el tipo de cambio, con el agravante de que se agregan factores de mucha mayor presión, como lo es la posibilidad de ir hacia una economía dolarizada o con una competencia de monedas, sin los dólares necesarios para hacerlo de manera viable y ordenada, que hace incierto el techo del nuevo tipo de cambio post diciembre”, explicó.

Para el economista, “el cambio en las cotizaciones de la moneda es muy probable, pero tampoco se sabe cuál será el tipo de cambio oficial de equilibrio, esto va a depender de manera central de quien esté más cerca de ganar la elección”, opinó.

Sebastián Laza, asesor del Ministerio de Economía de Mendoza consideró que la devaluación será fruto del resultado que obtenga el ministro candidato Sergio Massa en las elecciones.

“Si entra a una segunda vuelta lo que va a tratar de hacer es de no devaluar el oficial o devaluar poco” pero más allá de esa situación puntual con el Ministro de Economía, “está claro que hay una brecha del 100% entre dólar oficial y dólar paralelo y está claro que el valor del dólar oficial no es de equilibrio y que el valor de equilibrio va a atender más hacia el dólar blue, por lo tanto si no es en octubre, será en noviembre, será en diciembre, será en el primer trimestre de 2024, pero va a haber una devaluación”, aseguró.

Laza consideró que, sin importar quien triunfe en los comicios, tarde o temprano deberá “relajar el cepo cambiario porque con el cepo la economía está trabada, por supuesto que también hay que anunciar un plan de emisión monetaria cero y déficit fiscal cero, con un nuevo gobierno que sea creíble”.

El economista vio con buenos ojos que “las empresas estén intentando adelantar compra de insumos y más con aquellos que son importados” pero al mismo tiempo advirtió que “se van a encontrar con que hay pocos stock, porque escasean los dólares para importar. Es bueno que intenten adelantar esas compras, pero dudo que exista un gran stock”, agregó.

José Vargas, titular de la consultora Evaluecon sostuvo que “la mayoría de los sectores que pueden y tienen la posibilidad de acceder a un tipo de cambio mucho más bajo para poder adelantar consumo, bienvenidos sea, primero y principal porque la devaluación que se dio en agosto fue prácticamente licuada por la inflación con lo cual volvemos a tener un tipo de cambio bastante atrasado”.

Según Vargas, “se prevé que después de las elecciones va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial porque la presión que hay por parte del Fondo Monetario es sumamente grande” y “probablemente la devaluación oficial sea un poco más fuerte después de estas elecciones”, añadió.

En sintonía con su colega, Vargas también consideró que si Sergio Massa entra en el balotaje no haría una devaluación en medio del proceso electoral y “probablemente aguante un poco más” pero igualmente “está claro que gane quien sea en las elecciones generales, devaluación va a haber”.

En los escenarios que proyecta “si gana (Javier) Milei tal vez va a ser bastante más fuerte la devaluación”, en cambio “si gana Massa o (Patricia) Bullrich, probablemente la evaluación no sea tan brusca en una primera etapa. Pero devaluación tiene que haber necesariamente, está muy atrasado el tipo de cambio oficial”.

Ante este panorama “los que pueden adelantar consumo lo van a hacer a un tipo de cambio diferencial y los que pueden adelantar consumo con un precio en pesos, al que tenemos hoy también lo hacen, porque está claro que la inflación va a crecer considerablemente teniendo en cuenta todas las medidas que viene tomando el gobierno y que evidentemente tienen un costo fiscal muy alto”, finalizó.