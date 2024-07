Cuál es el valor del dólar blue este viernes en Mendoza

Este viernes, cuando se cumple una semana de que trepara por encima de los $1.500, el dólar blue se vende a $1.449 en Mendoza. Para la compra, su valor es de $1.425. Las medidas implementadas por el Gobierno nacional el lunes parecen haber tenido el efecto buscado, ya que no sólo cayó esta cotización, sino también la del MEP y el contado con liqui.

Después de cerrar con un valor de $1.424,51 el último día hábil de la semana pasada, el MEP o dólar Bolsa se vende hoy a $1.324,73. Y el CCL, que terminó hace 7 días en los $1.431,93, se ubica por estas horas en los $1.329,60.

El dólar oficial, en tanto, cotiza a $962,11 para la venta y $904,88 para la compra, lo que hace que el tarjeta -cuando se suman el 30% del impuesto PAIS y otro 30% de adelanto de Ganancias- se encuentre en los $1.539,38.

La baja de los tipos de cambio paralelos fue empujada por la decisión del Ejecutivo nacional implementar un esquema de emisión cero mediante la compra de dólares en el MULC y la absorción de los pesos emitidos por esta vía a través de la venta de la divisa estadounidense al valor del CCL.

Esta intervención en el mercado cambiario no sólo reduce la brecha, sino que el Banco Central se queda con US$ 0,37 de cada dólar que compró. ¿De qué manera? Les compra dólares a los exportadores y para hacerse de US$ 1 emite $ 900. Para absorber esos $ 900 y evitar que sigan dando vueltas en el mercado y presionen sobre la inflación, vende ese dólar en el contado con liqui. Como la cotización del CCL es más alta que la del dólar oficial le alcanza con vender unos US$ 0,63 para sacar del mercado los $ 900 que emitió.

Dólar. (Freepik)

Cómo comprar dólares

El MEP, también conocido como “dólar Bolsa”, es una modalidad de tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales. Se puede obtener a través de bancos, brókeres e incluso mediante algunas billeteras virtuales.

Esta opción es una de las alternativas disponibles en el mercado cambiario para dolarizarse sin recurrir al dólar blue. Tiene la ventaja de no tener un límite de compra, a diferencia del dólar ahorro o solidario, cuyo acceso está restringido para la mayoría de la población.

Por lo tanto, quienes deseen adquirir moneda extranjera de forma legal y no cumplan con los requisitos para comprar el cupo de US$ 200 permitido, pueden optar por esta vía a través de la Bolsa. Además, no impacta en los consumos realizados con tarjeta de crédito en moneda extranjera.