Martín Hinojosa: “Hasta el momento, estimamos casi 6 meses de proyección de stock”

A la espera de que el primeer bimestre del año traiga la estimación de cosecha, los productores y bodegueros ya sacan sus números. Martín Hinojosa, presidente del INV, habló con Los Andes y contó qué pedidos tiene de la industria. Además, hizo una advertencia sobre la falta de trabajo en un plan para contrarrestar la sequía.

- ¿Cómo cierra el año la industria del vino?

- Si bien aún no tenemos el cierre de ambos mercados, ya que esta información estará disponible en enero 2023, podemos decir que el mercado interno argentino, el más importante en términos de volumen y valor para la industria, podría finalizar con volúmenes similares al año anterior. Existe un repunte en vinos espumosos, compuestos y varietales y una leve baja en vinos sin mención varietal.

En exportaciones hemos tenido la misma problemática que la mayoría de los países exportadores, baja de volumen y aumento de precios. Durante el 2022, Argentina no tuvo oferta exportadora abundante en vinos a granel como otros años, por una cosecha menor.

Sin duda que los aumentos en los costos logísticos y de los insumos a nivel mundial producto de la guerra tuvo que ver con el incremento de precios internacionales y el comercio mundial de vinos se ha resentido, según información que recibimos de entidades Internacionales como la OeMv: “Respecto al interanual a junio de 2021, el comercio mundial de vino ha perdido 92,8 millones de litros, pero ha facturado 3.560 millones de euros más ..”

Esto indica una fuerte recuperación del precio promedio por litro, Argentina pasó de exportar el año pasado de usd 2,67 por litro, a usd 3,09 por litro, un 15,9% más que el 2021.

El mosto concentrado también ha sufrido bajas a nivel mundial en volumen y precio, Argentina va a exportar menos, pero con mejores precios, se está exportando por arriba de los usd 1700 la tonelada.

Argentina debe crecer en mercados con bajo impacto logístico, con valor agregado y enoturismo. Brasil es el mejor ejemplo, sin barreras arancelarias, es nuestro segundo destino para vino fraccionado y el que más creció en términos de volumen en los últimos años, sin embargo, aún somos terceros detrás de Portugal y Chile.

- ¿Tienen datos preliminares de cómo han afectado las heladas esta temporada?

- Aún no tenemos datos oficiales, hemos solicitado la información a Contingencias Climáticas dependiente de la Provincia, pero no hemos tenido respuesta aún. No sabemos si han hecho o no el trabajo correspondiente.

Las opiniones de diversos sectores privados, cámaras con los que nos hemos reunido hablan de pérdidas con porcentajes dispares en casi toda la región de Mendoza, sobre todo en el sur de la provincia y Valle de Uco pero hasta no tener datos oficiales y certificados con la afectación de hectáreas, no vamos a poder estimar con certeza.

Hoy veo con preocupación (y esto lo digo no sólo como funcionario sino como productor) que se reclama por un lado desde el gobierno provincial la llegada de fondos nacionales y por el otro desde la Nación que Mendoza no ha enviado el detalle de productores. El productor necesita saber que se lo va a ayudar, que se le dicte la emergencia y que le lleguen los fondos. No le importa saber quién pone los fondos, solo necesita que lo ayuden.

- Este año el INV, ha tenido un trabajo activo en la reglamentación de nuevas IG y la ampliación de la DOC Luján de Cuyo, ¿cómo analiza la especialización que se está dando en el sector?

Las IG y DOC son un agregado de valor fundamental para nuestros productos, no solo en el aspecto comercial, el enoturismo y contribuye al desarrollo rural.

Desde que llegué al INV hemos aprobado numerosas IG tales como: Valle de Canota, Trevelin, Reducción, Victoria, entre Ríos, Balcarce, Vistalba, Patagonia Argentina y Cordón El Cepillo, San Carlos.

- Esta semana lanzaron un convenio con Procrear para viviendas con el sector vitivinícola, ¿de qué se trata?

- Somos parte de un proyecto que le cambiará la vida a las familias mendocinas. Junto al Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, y el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, firmamos un acuerdo para iniciar las obras del Barrio Procrear INV. Es la primera vez que desde el INV se gestionan viviendas y pese a las dificultades de la pandemia, hablé con el Intendente de Guaymallén, luego con el gobierno nacional y con orgullo puedo decir que con estas viviendas vamos a hacer más de la mitad de viviendas que construye el IPV anualmente.

Vamos a dar soluciones de vivienda que es uno de los graves problemas que tienen los mendocinos, en esto y en cada problema en la provincia hay dos opciones o nos quedamos en la queja o gestionamos para dar soluciones. Ni lo dudo: siempre soluciones para los mendocinos.

Martín Hinojosa se convirtió en el presidente del INV en febrero de 2020. Foto: Orlando Pelichotti

- ¿En qué etapa se encuentran con el Proviar II?

- Proviar II se encuentra totalmente formulado y esperamos en el primer trimestre del 2023 esté aprobado por el BID. Se realizó un esfuerzo conjunto muy grande entre la COVIAR, el INTA y muchas entidades del sector para presentar un proyecto que tenga en cuenta la realidad productiva actual y los desafíos que tenemos a futuro.

Las ventajas de PROVIAR II es que el INV, no maneja los fondos, los trabajos son llave en mano y cada beneficiario eligen los proveedores y una vez que las obras están terminadas se ordena el pago directamente al proveedor. Esto da transparencia y agilidad.

Proviar es una oportunidad. El programa tiene un componente que hoy es una necesidad y es la mejora de los sistemas de riego intrafinca. En Mendoza si queremos ser potencia agroindustrial, debemos asegurar el buen uso del agua. Por las sequías cambió el panorama y hay que tomar decisiones urgentes para apoyar a la producción, porque perdemos fincas que generan trabajo.

Lamentablemente, nos hemos quedado en lo discursivo y en la queja permanente y no en la construcción de consensos para generar soluciones de mediano y largo plazo.

- ¿Prevén pedidos de importación de vinos por parte de las bodegas?

- Respecto a la necesidad de uvas y niveles de stock vínicos en bodegas debemos decir que aún es prematuro pensar en lo que ocurrirá ya que falta conocer los datos de la próxima cosecha. No podemos pensar en importación prematuramente, teniendo otras herramientas como el acuerdo Mendoza –San Juan. Siempre priorizaremos al productor argentino, eso es una certeza.

- Con stocks ajustados, ¿qué prevén para 2023?

- Hasta el momento estimamos casi 6 meses de proyección de stock técnico al 01 de junio 2023 y falta la nueva cosecha. Seguramente será escasa y eso hará que las exportaciones sean similares al presente año.

Debemos seguir haciendo el esfuerzo por mantener el mercado interno sabiendo que la relación precio calidad de nuestros vinos es buena con respecto a otras bebidas sustitutas.

- Hay nuevos productos en el mercado con muy baja graduación alcohólica ¿Hay pedidos para innovar en la industria?

- Si muchas propuestas, proyectos de bebidas nuevas, espumosos compuesto y bebidas a base de vinos. Eso nos pone muy contentos porque como siempre decimos nuestro negocio es la “Sed” y debemos recuperar momentos de consumo perdidos a manos de otras bebidas, no puedo comentar las propuestas por un tema de confidencialidad, pero el 2023 tendrá nuevos desarrollos de empresas importantes tanto en productos como envases.

El mercado demanda productos con menor graduación alcohólica, dulces, fríos, con gas y colores, por ahí se puede aumentar la participación, todo esto sin descuidar el mercado de los vinos varietales tintos y blancos que Argentina supo construir con el Malbec como bandera.