Los trabajadores podrán cobrar planes y la AUH mientras cosechan

La falta de mano de obra es una preocupación constante en el agro. Una explicación repetida es que “muchos no quieren cosechar en blanco para no perder el plan social”. Más allá de que esa explicación es discutible, lo cierto es que el Ministerio de Trabajo de la Nación emitió una resolución que permitirá, a quienes perciben algunos programas de asistencia económica y/o la Asignación Universal por Hijo (AUH), seguir cobrando mientras trabajan en blanco.

Antes, en el caso de una persona que recibía la AUH, al momento de pasar en blanco se le suspendía ese beneficio para empezar a cobrar la asignación familiar que se otorga a los trabajadores registrados. El problema era que, una vez terminada la temporada, podían transcurrir hasta dos meses entre que se perdía esa asignación y se recuperaba la AUH, y la falta de ese ingreso hacía que varios lo pensaran dos veces.

El cambio se dio en agosto de este año, a través del DNU 514/2021, cuando el Ejecutivo nacional permitió, a partir de setiembre, compatibilizar los planes sociales con el empleo rural registrado bajo las modalidades de contratación temporaria, permanente, discontinuo o de temporada. El tema se hace más conocido ahora en la provincia, con el inicio de cosechas como el ajo y la cereza.

Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, celebra que ahora “sea compatible la AUH con el registro de esos trabajadores temporarios”. Se incluyen otros programas de asistencia como la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo (un 50 % del salario mínimo, vital y móvil para quienes hacen tareas vinculadas a la economía popular), pero este último programa es mucho menos usado.

“Esto tiene que ver con una transición. Se busca que programas que salieron en la emergencia por Covid-19 puedan transitar hacia el empleo formal”, afirmó Navarro. El funcionario remarcó que ni la AUH ni los beneficios se suspenderán mientras dure el trabajo temporal en blanco pero que, si se habla de un trabajo indefinido, ahí se pasará a otro nivel.

Aparte, en Mendoza, desde este año, se ejecuta el programa Intercosecha (creado a nivel nacional en 2013) con 400 trabajadores temporarios y estacionales de vid, nogal y olivo. Si la persona tiene al menos 7 meses de trabajo en blanco, puede pedir un subsidio compensatorio al Ministerio de Trabajo para tener un ingreso total de $ 10.000 durante los meses que resten hasta completar 12 (si sólo tuvo en blanco 7, se le dará el subsidio de 5 meses; si tuvo 9, se le dará 3).

Las dudas del sector agrícola

Al momento de consultar por la aplicación de la norma, muchos productores desconocían de su existencia y otros dudaban de cómo se podría aplicar. Si bien hay interés en acceder a beneficios y muchos reconocen las consecuencias duras de tener trabajadores en negro, también deben “convencer” a los trabajadores de registrarse.

En el caso del ajo, Guillermo San Martín, coordinador general de Asocamen, comentó que conocía los anuncios de la normativa a nivel nacional, pero que faltaban detalles sobre el procedimiento y sobre cómo un productor puede pedir que a sus cosechadores no se les suspendan las asignaciones.

“Los organismos que operativizan estos programas tendrían que salir a difundir el tema, porque la gente desconfía mucho. De cien personas que contratan cosechadores, un porcentaje ínfimo conoce este tipo de iniciativas”, opinó San Martín.

Además, el coordinador de Asocamen aseguró que empresas de la cámara están consultando sobre incentivos para el empleo registrado y dudan si los programas provinciales (como Enlazados) se ajustan a la actividad temporal: “Un empresario estuvo viendo un programa local y no se ajustaría al sector. Yo he derivado consultas y estoy en conversaciones para ver qué se puede hacer”.

Un cultivo que en un mes iniciará la cosecha es el durazno. Arturo Giaquinta, productor del Valle de Uco (ex presidente de la Federación Plan Estratégico del Durazno para Industria) comentó que había escuchado sobre la resolución pero, por el momento, no les han informado de nada y sigue todo igual.

“A la gente que consigo para trabajar le pago un seguro y le doy el alta. La pongo en los libros porque no me quiero arriesgar a una inspección”, aclaró Giaquinta. En su opinión, es difícil convencer a alguien de anotarse en blanco porque “el que te dice que recibe un plan, aun cuando sea una persona guapa, no quiere estar registrado por temor a que se lo saquen”.

Para este productor de durazno hay una falla en la comunicación y, ante la duda, los cosechadores prefieren no correr el riesgo. “Lo ponen como un decreto y no lo explican”, criticó. Además, Giaquinta cuenta que estuvo hablando con un amigo, productor de cereza, y él también estaba con dificultades para conseguir cosechadores.

Desde el Gobierno provincial, Emilce Vega, directora territorial de Empleo y Capacitación, coincide en que es habitual que haya “mucho temor en el sector. Oor ejemplo: miedo de trabajadores a perder las prestaciones”. Por eso, ahora asesoran a productores y cosechadores aclarando que se sostendrán beneficios como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Ya comenzaron las primeras cosechas en la provincia y en las próximas semanas se iniciarán los trabajos con algunas de las frutas y hortalizas más demandantes de mano de obra.

Eliminar un dilema

Una de las dudas centrales es sobre cómo Anses hará efectiva la norma y se evitará la interrupción de los beneficios. Ante eso, desde la Udai (Unidad distrital de apoyo a la inclusión) Mendoza de Anses, su jefe, Gustavo Caleau, explicó que con esta modificación la AUH no se verá interrumpida como antes, sino que se seguirá cobrando.

Antes, recordó Caleau, había problemas porque en ocasiones los empresarios se demoraban en pagar los aportes y por ende se demoraba el pago de las asignaciones familiares correspondientes a un trabajador en blanco. Además, si la persona estaba en blanco pero cobraba menos de un monto, no cobraba AUH ni tampoco asignación familiar.

“Ese problema del tope de monto ya se eliminó el año pasado, y ahora lo que se hace es que la persona trabajadora continúa directamente con la AUH”, especificó Caleau. Vale aclarar que el empleador no verá modificado el pago del salario.

El decreto fue bien recibido por varias entidades agropecuarias, como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Tras conocer la resolución, el presidente del Renatre, José Voytenco, remarcó el dilema de los trabajadores al momento de registrarse, por temor a perder beneficios, y declaró: “Esa situación debe eliminarse, y este decreto puede ser la solución”.

El delegado en Mendoza del Renatre, José Luis Zárate, había adelantado la noticia en una entrevista previa con este medio. Esta última semana, comentó: “Nosotros llevamos con ésta, tres semanas consecutivas con la Provincia en operativos de ajo. Se le está entregando copia de la resolución 514 al sector trabajador, que la desconoce. En el sector empleador también la desconocen y los trabajadores no quieren dar datos”.

Además, Zárate invita a registrarse, recordando los beneficios de hacerlo. Por ejemplo, los trabajadores registrados dentro de la ley 26.727 (no incluye a los contratistas de viña) que durante 36 meses justifiquen 18 meses de aporte, cobrarían subsidios de fondos de desempleo. Son seis meses con un subsidio de $ 21.600; prestaciones de salud, un seguro de sepelio, y capacitaciones para poder reinsertarse en el ámbito rural.

Otras opciones y beneficios

Actualmente, se trabaja en adaptar el programa provincial Enlazados, que otorga un subsidio igual a un salario mínimo, hoy $32.000, por un trabajo de 8 horas (si es un sueldo de $40.000, la empresa pone $8.000 y el gobierno le da $32.000 al trabajador). El programa original está pensado para empleos duraderos, pero se quiere incluir a trabajadores rurales y agroindustriales por una temporada de hasta cuatro meses.

La directora territorial de Empleo y Capacitación asegura que esa adaptación ha sido bien recibida en el sector agroindustrial, en especial en bodegas y conserveras, ya que muchas reactivan labores intensivas en diciembre y piensan contratar nuevos empleos (no incluye a quienes ya tenían relación laboral).

Sin embargo, Vega explicó que es más difícil que funcione en el sector primario: “Varios empresarios nos dicen que por ahí unos cosechadores vienen 15 días y se van a otro lugar, porque la cosecha es algo muy puntual. La provincia liquida por mes completo pero, en varios casos, no llegan a estar 30 días. Estamos viendo cómo adaptar el sistema”.

Además, todavía está disponible la base de datos del programa Reinventa, que se generó el año pasado con la idea de proponer mano de obra local para levantar la cosecha. Si bien el programa tuvo poco éxito (ya sea por desinterés del sector productivo o por falta de conectividad) quedaron registradas más de 7.000 personas, varias capacitadas por el IDR y la Dirección Provincial de Agricultura.

“Tenemos la base de datos abierta para quien quiera ofrecer su mano de obra y quien necesite consultarla. En la base de datos figura nombre de la persona, contacto, si ha sido capacitada por la provincia o no y, en algunos casos, se aclara por cultivo”, detalló Vega.

Las empresas o productores interesados deben enviar un correo al mail dempleoycapacitación@gmail.com (pueden especificar departamentos y requisitos) para poder recibir la base de datos con las personas disponibles. También está a disposición el teléfono 4492534 para consultas de programas.