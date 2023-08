Jerónimo Chaud: “Vamos a tener complicaciones con los insumos importados en la próxima cosecha”

Las importaciones son una temática recurrente en la vitivinicultura. Pero no solo hablamos de maquinarias, corchos o botellas; existen insumos enológicos que forman parte del proceso productivo del vino y que son igual de relevantes y difíciles de obtener en el contexto actual regido por la restricción al acceso de dólares para la compra de productos y servicios en el exterior.

Jerónimo Chaud, vicepresidente Cámara de Proveedores de la Industria Vitivinícola (C.A.P.R.I.V.I.) Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante esta problemática, diversos importadores de estos productos crearon en diciembre de 2022 la Cámara de Proveedores de la Industria Vitivinícola (CAPRIVI). Desde Los Andes, conversamos con Jerónimo Chaud, vicepresidente de la organización, quien nos detalló la situación actual con los productos y la demanda de aquellos que certifican la sustentabilidad.

- ¿Cómo están manejando la adquisición de importados?

- La gran mayoría somos importadores directos. Importamos productos ya sea de representadas o de las casas matrices. El procedimiento involucra presentar una SIRA, una declaración jurada presentada por el despachante aduanero. Luego, el gobierno aprueba o no la importación. Creamos la Cámara precisamente debido a los retrasos en las SIRAS presentadas, que en promedio llegan a casi 60 días. Por lo tanto, la mercadería llega a la zona franca, pero no puede ser retirada debido a la falta de autorización. Este es un punto sumamente complicado.

El segundo aspecto es, ¿se obtuvo la autorización? En este caso, el gobierno establece plazos de pago para ciertas empresas, que pueden ser de 180, 120 o 90 días. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando se intenta efectuar el pago, no hay dólares disponibles para la transacción. En consecuencia, se reprograma la operación para más adelante. Esto es precisamente lo que nos está sucediendo; tenemos SIRAS aprobadas de plazos anteriores que no han sido pagadas debido a la escasez de dólares.

- ¿Qué productos tienen más dificultades para adquirirlos?

- En términos generales, todos enfrentan dificultades. Como cámara, consideramos que la mayoría de los productos desempeñan un papel fundamental en el proceso de elaboración del vino. Esto abarca lo que denomino “biotecnología”, que comprende desde levaduras, nutrientes y clarificantes, hasta productos de afinamiento, incluyendo barricas y estabilizantes. Todos presentan algún tipo de obstáculo, no existe una libre circulación en este sentido.

El término “biotecnología” abarca a todos los productos que intervienen en el proceso de elaboración del vino, incluyendo una amplia gama de insumos, el nombre se debe a que se trata de productos diseñados para ayudar en el proceso de vinificación.

- ¿Es posible sustituir estos insumos enológicos?

- Lamentablemente, no es posible encontrar sustitutos locales para este tipo de insumos. Por ejemplo, en el caso de las levaduras, es factible conseguir levadura líquida producida en Argentina. Sin embargo, en términos de calidad y contaminación microbiológica, prácticamente no hay opciones disponibles. La mayoría de los insumos que importamos no tienen equivalentes locales. Esto incluye incluso las máquinas que se importan para la industria. Presentamos esta preocupación a Matías Tombolini, Secretario de Comercio Nacional. Además, la cantidad de importaciones que debemos realizar como cámara es mínima en comparación con el volumen de exportación generado por las bodegas.

- En relación a los productos destinados a vinos orgánicos, como los corchos y las botellas que se importan, ¿han tenido alguna respuesta?

- Lamentablemente, no ha habido cambios significativos en este aspecto. A nivel de importación, los productos ingresan según su categoría arancelaria. Esto significa que la levadura, ya sea para vino convencional u orgánico, se clasifica bajo la misma categoría. En realidad, el gobierno no distingue en la actualidad si lo que estamos importando es para la producción de vino orgánico o convencional.

- ¿Las bodegas están buscando productos sustentables?

- La tendencia actual en el mercado es elaborar vinos más ecológicos. Hemos observado un aumento en la demanda de estos productos y esto nos afecta directamente, ya que necesitamos importar levaduras ecológicas y clarificantes que cumplan con las certificaciones necesarias. La mayoría de los proveedores tienen sus sedes centrales en Europa, y esta tendencia hacia la producción de vinos más ecológicos proviene principalmente del mercado europeo. Se está buscando cada vez más utilizar productos ecológicos desde el inicio de la cadena de producción.

- ¿La industria se encuentra paralizada o cómo sortean las complicaciones?

- Afortunadamente, entre comillas, hemos tenido una cosecha muy pobre. Esto significa que cuando planificamos nuestros presupuestos, estábamos considerando una venta normal. En consecuencia, en la actualidad estamos trabajando con los productos que quedaron debido a la mala cosecha. Sin embargo, estamos comprometidos para la próxima cosecha y algunos contenedores se encuentran detenidos. En otras palabras, existen SIRAS de levadura que aún no han sido autorizadas y barricas que no han sido aprobadas, a pesar de que el vino debería ser colocado en barrica en este momento y no puede esperar. No diría que la industria está paralizada debido a un exceso de producto, pero ciertamente va a haber una complicación muy grande con los insumos importados en la próxima temporada.

- ¿Cómo se presenta el panorama después de las elecciones primarias (PASO)?

Hay un aspecto importante que quisiera destacar: la devaluación de esta semana está teniendo un impacto considerable en la Cámara. Hemos enfrentado dificultades con los pagos de facturas que importamos hace algún tiempo y que aún no hemos logrado pagar. Ahora, necesitamos más pesos para obtener los mismos dólares. Estos pesos los hemos cobrado de los productos que ya vendimos a los clientes. Así que estamos enfrentando un problema financiero muy complejo en esta evaluación.

- ¿Tienen planeados aumentos en los precios de los productos?

- La mayoría de los productos están dolarizados y vendemos a un tipo de cambio oficial. Por lo tanto, los precios se ajustan automáticamente. Sin embargo, el problema actual radica en que no hemos podido pagar lo que ya vendimos. En otras palabras, traje levadura la temporada pasada y aún no he podido pagar a mi proveedor en el extranjero porque el Gobierno no lo autorizó. La vendí, le cobré al cliente y resulta que ahora cuando la tengo que pagar necesito más pesos que no tengo. Entonces financieramente es un problema. De alguna manera vamos a tener que tratar de salir de este sistema porque si no se traduce en quiebra de empresas.

Perfil

Jerónimo Chaud es contador, hace más de 17 años trabaja en AEB, grupo Internacional dedicado principalmente a la industria enológica, cervecera y alimentaria en general. Dentro de la corporación ha sido gerente financiero, ha trabajado en control financiero de Brasil y Chile y hace siete años es gerente general de la empresa.

Chaud es vicepresidente de la Cámara de Proveedores de la Industria Vitivinícola (CAPRIVI). Se define como amante del Malbec y promueve negocios con otros países en cuanto a estos productos.

