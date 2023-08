Arnaud Frésard: “Argentina tiene muchas oportunidades, tanto en términos de recursos naturales, como en el terroir”

Mendoza es conocida como la “Tierra del Sol y del buen Vino”, esta frase hace que muchos extranjeros viajen o quieren conocer la vitivinicultura local. En una búsqueda de conocimiento y emprender, Arnaud Frésad, originario de Suiza, llegó a la provincia para adentrarse en el mundo de vitivinícola.

Este sueño se consolida con la incorporación de su hermano Florian y Jonás Lépine al proyecto. Y así, nace un nombre que encarna 3Sapas, un acrónimo que refleja -tres suizos locos al pie de los Andes-. En el ámbito técnico, el equipo cuenta con Luis Coita Civit, ingeniero agrónomo y enólogo, cuya experiencia abarca renombradas bodegas y con, Fernando Sota, enólogo cuya formación fue en Argentina, sumando estudios en Italia y una vasta experiencia en diversas empresas vitivinícolas.

Equipo de 3Sapas: Jonás Lépine, derecha abajo; en el medio Arnaud Frésard y a la izquiera Florian Frésard. Arriba a la derecha Luis Coita Civit, ingeniero agrónomo y enólogo y a la izquierda, Fernando Sota, enólogo del proyecto.

Desde Los Andes conversamos con el director y presidente de la empresa, Arnaud Frésad, quien nos comentó cómo llegaron al país y su idea de sustentabilidad.

- ¿Por qué eligieron invertir en la industria vitivinícola?

- Bueno, el vino era ya un producto que no parecía concreto, algo que viene de la tierra, que podemos construir desde cero hasta la botella final. Es un producto noble en ese sentido y siempre fuimos apasionados del vino. Yo hice un semestre de intercambio también en África del Sur, en Stellenbosch en 2014, donde vivía en los viñedos, me enamoré del vino en ese momento y también era para nosotros un tipo de herencia familiar, porque nuestra abuela tenía un viñedo en Italia y hacía su propio vino casero.

Lo que me interesa mucho en el vino es que es una ciencia, una ciencia exacta en el sentido que hay moléculas, hay toda una cadena científica atrás, pero si aplicamos siempre el mismo proceso, nunca da el mismo resultado. Ese aspecto de la combinación entre la ciencia y la magia me parece muy interesante y me encanta trabajar en esta industria.

- ¿Cómo están aplicando la sustentabilidad?

- Trabajamos sobre las etiquetas de vino para tener un diseño moderno, disruptivo, pero también simpático para tener un aspecto tecnológico y además de todo eso, lo que realmente nos interesa mucho desde el inicio para nuestra generación es tener esa conciencia ecológica, sustentable. Así que la sustentabilidad era el centro de nuestro proyecto desde el inicio y empezamos a trabajar sobre esa base: botella liviana, un corcho de caña de azúcar reciclada y papel reciclado para las etiquetas. Pero ese esfuerzo no parecía ser suficiente, así que queríamos hacer un algo más y decidimos unirnos a la ONG UnÁrbol para plantar un árbol en Argentina en zonas amenazadas, ecosistemas degradados, lo que permite realmente traer una ventaja muy fuerte al medio ambiente.

- ¿La idea es ser carbono negativo?

- La idea a largo plazo es ser carbono negativo, porque hay una razón simple para nosotros, es que pensamos que normalmente necesitamos ahora que cada individuo, cada empresa sea carbono neutral, pero eso nos parece una ilusión, habría siempre una persona, habría siempre una empresa que no sea carbono neutral. Entonces si queremos encontrar la solución al problema del medio ambiente, hay algunas personas y empresas que van a necesitar hacer un esfuerzo más y nosotros por eso queremos hacer eso, para nuestro futuro.

- ¿Qué particularidad tiene el corcho?

- El corcho es de caña de azúcar reciclada, es decir que en vez de importar un corcho que viene la mayor parte del tiempo de Portugal, queríamos optimizar ese proceso. Por eso decidimos para el corcho que es un polímero hecho a base de caña de azúcar reciclada. Tiene muy buenos resultados y además podés elegir la porosidad para la microoxigenación.

Vino 3Sapas.

- ¿Por qué eligieron Mendoza para el proyecto y no una zona vitícola de Europa?

- Nosotros pensamos que Argentina tiene muchas oportunidades, tanto en términos de recursos naturales, como en el terroir, tiene una diversidad inmensa e interesante. Argentina es también un país que produce vinos de muy buena calidad, reconocida en el mundo. Además, nos parecía un país con muchas oportunidades, no como Europa que ya está desarrollado. Acá se está desarrollando y a pesar de la situación actual que puede parecer difícil para el país, vemos una oportunidad a largo plazo. También hay una razón personal para nosotros y es que nos encanta la cultura, el paisaje con las montañas, es un lugar único en el mundo y maravilloso.

- ¿Entonces el paisaje compensa los problemas económicos?

- Creo que la inversión es una visión a largo plazo, no depende de un día, de un año o de tres años, es una visión a largo plazo que tenemos y a pesar de políticas económicas o de inversiones actuales, yo creo que lo más importante es ver los recursos que existen. Argentina tiene en parte muy buenos recursos naturales y también gente con muy buena educación, así que esa combinación a largo plazo va a traer oportunidades positivas para el país y para la economía.

- ¿Cuál es el plan a futuro?

- Lo que hacemos ahora es desarrollar un proyecto completo hasta la creación de una bodega. Empezamos a elaborar vino con nuestro amigo suizo y después compramos ese viñedo al inicio del año en la Ruta 89, acá en Valle de Uco, Tupungato. Donde queremos desarrollar un proyecto de bodega a largo plazo, es decir, que estamos ya preparando el terreno para construir una bodega. La idea es naturalmente tener una empresa vitivinícola completa con viñedo y bodega, y que lleguen a ser orgánicos. Lo primero es usar todos los métodos orgánicos para cultivar el viñedo, pero además de eso lo que queremos es ser energéticamente independiente, por eso empezamos a poner paneles solares, a trabajar con el arquitecto sobre la aislación de la bodega, porque una bodega usa mucha energía y también hay que refrigerar y eso usa mucha energía. Lo que queríamos hacer es que podamos producir nuestra propia energía y también optimizar el lugar con aislación para que no perdamos energía y ser eficientes ecológicamente hablando.

- ¿Planean exportar el vino a Europa?

- Sí, estamos ya trabajando en la exportación del vino. La idea es exportar un 70% del vino, mayormente en los países del oeste que son América del Norte y Europa. Actualmente estamos produciendo 200.000 botellas.

- ¿Ya se están viendo las botellas en el país?

- Empezamos hace una semana a vender en las vinotecas, con nuestro distribuidor y empezamos la venta en Buenos Aires, también en varios lugares del país. La idea es estar en nuestro país también, que naturalmente tenemos más vínculos que otros mercados.

- ¿Cuál es la diferencia del vino en Suiza comparado con el de Mendoza?

- El vino creo que es muy diferente, la fórmula suiza del vino es distinta a la argentina. Porque Suiza es un país con mucha humedad, un terreno que es muy complicado de cultivar. El terreno suizo tiene mucha pendiente, hace que sea un trabajo muy manual, no es posible ir con un tractor. Creo que la cosa más importante que podemos inspirarnos, en este sentido, de Suiza para implementar en Argentina es la forma de trabajar muy precisa. Con nuestro ingeniero agrónomo Luis (Coita Civit) hicimos mapeo de suelo para entender cada tierra y entender realmente el terreno y el clima, el terroir en definitiva, para hacer una agricultura de precisión.