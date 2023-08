Vinos biodinámicos: Las bodegas que aplican la sustentabilidad a otro nivel

La vitivinicultura biodinámica es un enfoque holístico y sostenible de la agricultura que va más allá de los métodos convencionales de cultivo de la vid. Se basa en la filosofía y prácticas desarrolladas por Rudolf Steiner en la década de 1920, quien también es conocido por fundar la antroposofía.

En la vitivinicultura biodinámica se busca mantener un equilibrio entre la tierra, las plantas y el cosmos. Un elemento distintivo de esta práctica es el uso de preparados biodinámicos, que son mezclas de materiales orgánicos que se aplican en el viñedo en momentos específicos del año.

La vitivinicultura biodinámica busca mantener un equilibrio entre la tierra, las plantas y el cosmos. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La preparación y aplicación de estos compuestos biodinámicos es importante, ya que se cree que armonizan las fuerzas terrestres y cósmicas, fortaleciendo la vitalidad de las plantas y promoviendo la salud del suelo.

Bodegas en Mendoza con este método

Una de las bodegas pioneras en este método de cultivos de la vid es Escorihuela Gascón, todo comenzó por iniciativa de Ernesto Catena, uno de los dueños del lugar. Su perspectiva a hacer biodinámicos los llevó a trabajar en una de las fincas menos pensadas para el mundo del vino, El Cepillo, Valle de Uco.

Matías Ciciani, enólogo de la bodega, comentó: “Como director técnico de la bodega veo que toda la producción de vino es formada en base a lo sustentable, consciente, orgánico. Dentro de lo que es consciente y sustentable ingresa la biodiversidad, que generan vinos que son mucho más directos, más precisos en cuanto al lugar donde se produce. No quiero decir que los vinos que no son biodinámicos no lo hagan, simplemente me pasa que los vinos biodinámicos es más fácil encontrarte con una expresión más típica del lugar”.

Matias Ciciani, enólogo de Escorihuela Gascón.

A su vez, bodega Alpamanta trabaja en la biodinámica desde el 2015. Sus dueños son austríacos y suizos, quienes traían los conocimientos biodinámicos y orgánicos. Es importante destacar que las certificaciones de sustentabilidad, las orgánicas y las biodinámicas son distintas.

La enóloga de Alpamanta, Victoria Brond, comentó cómo es el trabajo que realizan: “Hemos desarrollado nuestro propio compost, que es nuestro fertilizante orgánico. También hemos desarrollado huertas de hierbas biodinámicas que usamos para nuestros preparados biodinámicos, usamos el calendario biodinámico, tenemos una planta de recuperación de agua en donde toda el agua industrial de la bodega la reusamos para riego. Además, contamos con una planta de clasificación de residuos, con un plan de tratamiento de residuos, tenemos un proyecto fotovoltaico con 250 paneles solares que generan el 40% de la energía que la bodega necesita. Tenemos un bio-lago y una represa con plantas naturales que regeneran el agua, cada uno de estos órganos dentro del organismo hacen que tenga un equilibrio natural”.

Victoria Brond, enóloga de Alpamanta.

La principal diferencia en ser biodinámicos es que no está permitido el uso de productos químicos en general. Esto se basa en dos pilares: el no agregado de insumos que puedan afectar a la salud de las personas y que cada uno de esos insumos biológicos o químicos que se use para producción de uva o de vino van a determinar cómo es.

“Cuando dejas de usar todos esos productos, aparece el universo de las infinitas posibilidades, en donde los vinos son distintos. Porque se expresan de manera más natural, más originaria, sin tanto condicionamiento de productos que lo van determinando por un único camino”, completó la enóloga Brond.

