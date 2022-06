Tras cachetada en los Óscar, Will Smith busca regresar a Hollywood con ‘Soy Leyenda’

Tras el escándalo en los Premios Óscar 2022 por la cachetada de Will Smith a Chris Rock, el actor de Hombres de Negro se ha mantenido alejado de toda aparición pública o en medios. Según informaron desde The Sun, Will estaría trabajando en el guion de la secuela ‘Soy Leyenda’, estrenada en 2007, en la que sería el protagonista.

Luego de la fatídica noche de los Óscar para Will Smith, la Academia de Hollywood vetó al actor por diez años de no participar de la ceremonia. Además, Will decidió internarse en una clínica para rehabilitación, y desde allí, se mantuvo desaparecido de la escena pública.

Desde el entorno de Smith, le contaron al diario The Sun, que el actor busca que esta ausencia calme las críticas y la indignación de la gente y el mundo del cine, que tuvo gran repercusión negativa en su imagen y reputación. Necesita que las opiniones contra su persona se vayan diluyendo y que se apague ese deseo de “cancelarle”.

Los mismos informantes explicaron que el artista tiene intactas sus esperanzas en reconstruir el cariño del público, al igual que hizo Johnny Depp, tras su juicio con Amber Heard.

Will reaccionó con una cachetada hacia Chris Rock por el chiste acerca de la alopecia de su mujer

“Los sentimientos tan negativos hacia su persona han estado desapareciendo en las últimas semanas. Parece que el mundo quiere mirar hacia delante gracias a historias como las de Johnny Depp y Amber Heard. Desde luego, Will está haciendo todo lo posible para recuperarse. Va a terapia y se ha tomado su tiempo fuera de los focos”, explicaron desde su entorno.

El nuevo proyecto de Will Smith

El actor se encontraría ahora trabajando para volver al cine y a Hollywood, con la secuela de una de sus películas más exitosas, ‘Soy Leyenda’, estrenada en 2007. Smith estaría dedicado concretamente en el guion del film, que él mismo protagonizaría de nuevo.

Will Smith en la primera película de "Soy leyenda", que tendrá secuela 15 años después. (Gentileza Warner Brothers).

“El guion se está desarrollando y su personaje lógicamente es mencionado. Que se sepa, Will sigue involucrado en el proyecto. El concepto y la historia todavía tienen que recibir el visto bueno de los estudios Warner Bros, pero estos no se han pronunciado directamente sobre una hipotética salida del actor”, le dijo una fuente al diario británico The Sun.

Will Smith es el productor principal de la futura película, a través de su propia compañía, por lo que resultaría muy difícil deshacerse de él. Además, él es el intérprete de la original y sería más complicado aún optar por otro actor.