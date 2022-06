Shakira y Gerard Piqué cerraron un polémico acuerdo para proteger a sus hijos de la separación

La separación de Shakira y Gerard Piqué son una de las noticias del año. La cantaurora colombiana y el jugador del Barcelona dieron qué hablar en las últimas semanas, aún más después de que ella confirmó la sepación del padre de sus hijos, Sasha y Milan, por quienes llegaron a un acuerdo para cuidarlos.

La versión “oficial” es que Piqué le habría sido infiel en varias ocasiones a Shakira, pero la última fue con una joven de 20 años, que aseguran que se parece mucho a la artista.

Llegó a decirse que la colombiana y el español acordaron tiempo atrás una relación abierta, pero con ciertas reglas que Piqué no cumplió. Ésta habría sido la razón principal por la que la artista decidió ponerle fin a una relación de casi 12 años.

Gerard Piqué y Shakira declararon su separación. Foto: Web

La artista se quedó en la casa familiar que compartían en Barcelona y él se fue a su departamento de soltero. Las cosas no habrían quedado muy bien entre los ex, y mucho menos después de que en los últimos días se habló mucho del comportamiento de él y de sus fiestas “locas”.

Pero más allá de la enemistad entre ambos, buscan proteger a sus hijos de su mediática separación. Para eso acordaron que ninguno de los dos pueda mostrarse con otras personas hasta que pase un poco de tiempo.

Ademá, también hablaron de las publicaciones en redes sociales, en las que por ahora solo podrían salir en fotos con sus hijos.

Shakira junto a sus hijos.

Shakira intentó volver dos veces con Gerard Piqué previo a la separación definitiva

En el portal 20minutos revelaron que, a pesar de que la decisión ya está tomada, Shakira intentó volver hasta en dos ocasiones con el padre de sus hijos, Sasha y Milan.

Desde el entorno, insisten en que “el amor que ella siente por él es cegador”. Además, comentaron que más allá del sufrimiento que se refleja la cantante en el último tema que lanzó, titulado “Te felicito”, guardaba esperanzas de poder retomar desde la herida, como ocurrió en el pasado.

Incluso, aseguran que Piqué rehizo su vida en la que Shakira ya no encaja. Es que si bien no hace mucho se supo de la ruptura, también trascendió que no es reciente sino que viene desde hace tiempo.