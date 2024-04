Recuerdo mendocino: el día que Will Smith tomó vino Malbec en una película

Mendoza es reconocida en el mundo entero por dedicarse a una bebida muy especial: el vino. De entre las diferentes presentaciones hubo una que llamó la atención de los mendocinos cuando apareció en el mundo hollywoodense.

Will Smith y Margot Robbie interpretan a dos estafadores que llegan a Buenos Aires a hacer un gran trabajo.

En el año 2015, Will Smith estrenó la película “Focus” y en una escena particular se encuentra en un bar bebiendo un vino Malbec de una bodega mendocina. Este detalle no pasó desapercibido y se viralizó en ese entonces.

Quien se dio cuenta de semejante detalle fue un atento periodista llamado Pablo Pérez Delgado. En ese entonces lo compartió a través de su cuenta en Twitter (ahora X) y los mensajes que llegaron comenzaron a enaltecer nuestra provincia.

Will Smith en Argentina. / Archivo

Obviamente en ese momento no faltó la sorpresa de los propietarios de la bodega. En charla con medios de comunicación, Matías Riccitelli, dueño de República del Malbec, dijo: “ha sido una sorpresa para nosotros, llegar a ese tipo de nivel no está a nuestro alcance -económico”.

Por otro lado, aseguró que sabía de la aparición de dicho vino en alguna escena pero no pensaba que sería de tal manera. “Ha sido totalmente orgánico, una decisión de la producción de la película”, dijo el emprendedor.

Will Smith en Argentina. / Archivo

“Yo se que ha Will (Smith), cuando estuvo en Buenos Aires le gustó mucho el vino, estuvo un restaurant probándolo, pero esto no me lo esperaba”, concluyó sus dichos.

Will Smith en Argentina. / Archivo

Argentina como set de “Focus”

Además de este detalle que puso en foco a Mendoza, todo el país fue clave para esta película. Justamente en la escena del malbec aparece Margot Robbie en una charla que se produce en pleno Caballito; esto se debe a que algunas escenas de “Focus” fueron grabadas en la zona.

Will Smith en Argentina. / Archivo

“Filmamos en el barrio del tango, la Boca, y comimos mucha carne y bebimos mucho vino Malbec”, dijo Smith en una entrevista realizada por el canal de Miami, Telemundo.