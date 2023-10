Insólito: tras la cachetada en los Óscar, Jada Pinkett Smith confiesa cómo Chris Rock la intentó seducir

En una entrevista reciente con People, Jada Pinkett Smith, la conocida actriz y productora, compartió sorprendentes detalles sobre una propuesta romántica de Chris Rock, suceso que ocurrió antes de la polémica cachetada en los Premios Óscar de 2022, donde Will Smith reaccionó ante una broma pesada del comediante.

La actriz, próxima a lanzar su libro de memorias titulado Worthy, comentó que no ha tenido contacto con Chris Rock desde marzo del año pasado, cuando el presentador se disculpó tras el altercado en los Óscar.

Sin embargo, reveló que antes de este incidente, Rock la invitó a salir en un momento en que creía que Jada y Will Smith podrían estar divorciándose.

Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar 2022

“Me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Y yo le dije: ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?’. Yo le dije: ‘No. Chris, esos son solo rumores’. Estaba horrorizado. Y se disculpó muchísimo y eso fue todo”, relató Pinkett Smith.

Estos eventos revelan una dinámica peculiar en la relación entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock, quienes, según la actriz, no han tenido una comunicación significativa desde la disculpa del comediante el año pasado.

La difícil relación entre Jada Pinkett y Will Smith

La historia de Jada Pinkett Smith y Will Smith ha estado marcada por complicaciones y revelaciones. En una entrevista anterior en el programa Today, Jada reveló que ella y Will han estado separados durante siete años, aunque no han formalizado su divorcio. Esta nueva revelación de la propuesta de Chris Rock se suma a la complejidad de su relación.

Jada Pinkett Smith y Will Smith.

“Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo”, compartió la actriz. “Creo que ambos estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”.

La actriz explicó la razón detrás de la continuación de su relación con Will Smith a pesar de la separación. “Todavía estamos tratando de descubrir, entre los dos, cómo ser compañeros. Hice una promesa, que nunca habría una razón para que nos divorciáramos, que superaríamos cualquier cosa, y no he sido capaz de romperla”, afirmó Pinkett Smith.

