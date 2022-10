Will Smith puede ser candidato al Oscar como mejor actor por su nuevo film “Emancipación”

Will Smith podría convertirse nuevamente en candidato como mejor actor por su nueva película Emancipation, a menos de un año del escándalo que protagonizó en la entrega de los premios de la Academia y por la cual fue excluído durante 10 años de la celebración de la entrega de premios.

Sin embargo, se plantea la duda de si el castigo incluye la imposibilidad de ser nominado durante ese periodo, o si solo se refiere a la asistencia al recinto donde se realiza la entrega de las estatuillas.

Todo esto surgió a partir de la decisión de Apple TV+ de estrenar en diciembre Emancipation, donde Will Smith interpreta a un esclavo que huye por los pantanos para unirse al ejército emancipador, deja a todos con la boca abierta y abre la polémica.

¿Es demasiado pronto para que los miembros de la Academia lo voten como mejor actor? eso se preguntaba Sam Rubin, el veterano periodista de espectáculos del noticiero local de los Ángeles a principios de semana.

Will Smith Emancipation Emancipación

La revista The Hollywood Reporter se tomó el trabajo de hablar con potenciales votantes y hacer una mini encuesta que deja claro que hay posiciones encontradas.

De acuerdo a esta encuesta, están los que piensan que Apple TV+ debió haber esperado un año más para estrenarla, hasta que esté menos fresco el escándalo, y los que creen que tendrán que ver primero la película para decidir si la actuación de Will Smith merece una nominación.

La Academia en aprietos

Nominar o no a Will Smith supera el simple registro de su trabajo como actor, porque el hecho involucra también otras cuestiones: Perdonar al actor por su repudiable reacción contra Chris Rock en la última entrega, encontrar la forma de nominarlo y que no vaya al recinto a participar de la premiación, permitirle participar con la posibilidad de que gane, y otras cuestiones que ponen en tela de juicio cualquier tipo de decisión que tome la Academia de Hollywood.

Porque además, lo cierto es que Brendan Fraser (The Whale), Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Hugh Jackman (The Son) podrían acaparar la categoría de Mejor actor y, como en otros años, la Academia caería en las críticas por su falta de diversidad.

Fotograma de una de las escenas del trailer que salió a la luz

Will Smith entusiasmado

“Esta es la película más difícil que he tenido que hacer, sudor y lágrimas... literalmente”, escribió el actor orgulloso al publicar en sus redes el anticipo.

Will Smith es además productor de Emancipation, con lo cual si resulta nominada como mejor película y gana recibiría un Oscar por eso. Hay que que ver si Apple+ se anima a proponerlo como candidato por su protagónico también. Y en ese caso, preguntarse como reaccionarían los votantes.

Basada en hechos reales

La historia cuenta el crudo relato de un hombre esclavo que busca liberarse de su prisión. “Peter (Smith), un hombre que escapa de la esclavitud confiando en su ingenio, fe inquebrantable y profundo amor por su familia para evadir a los cazadores a sangre fría y los pantanos implacables de Luisiana en su búsqueda de la libertad”, plantea la sinopsis.

Will Smith irreconocible en su papel de Peter

La premisa recuerda un poco a la oscarizada 12 años de esclavitud, y toma gran inspiración en las imágenes reales de “Peter Golpeado” capturadas por una cámara fotográfica en 1863 durante un examen médico del Ejército de la Unión. Estas fueron por primera vez difundidas al mundo en la publicación Harper’s Weekly, allí se observaba a un hombre negro con la espalda mutilada por los latigazos que recibió de sus esclavistas. Las fotografías fueron claves en el rechazo a la esclavitud por parte de la opinión pública que más tarde desató una guerra civil en Estados Unidos.

Realizada en blanco y negro, dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, Los siete magníficos), la película, que transcurre durante la Guerra Civil, puede ser seria contendiente en esta próxima temporada de premios, según las respuestas al film que recibieron tanto el director como Smith de los primeros espectadores especializados y público seleccionado para una premiere.

Jada y Will, mucho para explicar

Justo cuando la semana parecía estar comandada por la aparición del trailer de Emancipation y Will empezaba a recolectar elogios, apareció el anuncio de la futura autobiografía de su esposa Jada Pickett Smith y eso lo pasó a un segundo plano.

Además de hablar de su infancia sufrida y de su romance con el rapero Tupac Shakur, gran parte del libro se lo a llevar la relación sui géneris que parece llevar con su esposo. Según Jada, mantiene una relación matrimonial abierta y ese es el secreto que aún los mantiene juntos, mientras que Will dijo que solo hicieron terapia de pareja.

En el libro, Jada abordará cómo enfrentó la alopecia areata, enfermedad que provoca la pérdida repentina del cabello, la depresión que sufrió en una etapa de su vida y que casi la lleva al suicidio y contará su empoderamiento.