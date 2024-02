Video: así fue el abrazo de Messi con Will Smith y la charla íntima del actor con Antonela Roccuzzo

Will Smith, el famoso actor estadounidense, se sumó al espectáculo de la Major League Soccer al presenciar el enfrentamiento entre el Inter Miami y el Real Salt Lake.

En un encuentro que estuvo marcado por la presencia de Lionel Messi, Smith no pudo contener su emoción y compartió su entusiasmo en las redes sociales.

El actor, reconocido por películas como “Soy Leyenda” y “Hombres de Negro”, se unió a la lista de celebridades que han asistido a los partidos del Inter Miami para presenciar el desempeño del astro argentino.

El encuentro entre Lionel Messi y Will Smith

En un post en su cuenta de Instagram, Smith compartió fotos del encuentro, destacando especialmente el momento en que pudo abrazar a Messi durante el entretiempo.

“¡Esto fue una locura! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi”, expresó Smith en su publicación, acompañando sus palabras con una serie de imágenes que capturaron su emoción en el estadio. Además, elogió a David Beckham, propietario del Inter Miami, mostrando su aprecio por el exfutbolista británico.

En otra publicación en sus historias de Instagram, Smith utilizó un emoji de una cabra, en clara referencia a Messi como el “Greatest of all of time” (El más grande de todos los tiempos). Su presencia en el estadio no pasó desapercibida, y las cámaras lo captaron junto a Beckham en los primeros minutos del partido.

La conversación entre Will Smith y Antonela Roccuzzo

El momento más emotivo ocurrió cuando Messi se acercó a Smith durante el descanso del partido para saludarlo con un abrazo sincero. Esta interacción entre el actor y el futbolista demostró el impacto que Messi ha tenido en el fútbol estadounidense desde su llegada al Inter Miami.

Además de compartir momentos con Messi, Smith también tuvo la oportunidad de conversar con Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino, en las cercanías del campo de juego.